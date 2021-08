3 Wege, um sicher in Meme-Aktien zu investieren

Meme-Aktien sind für ihr explosives Wachstum bekannt, aber sie können auch gefährlich sein.

Wichtige Punkte

Es besteht eine gute Chance, dass du mit ihnen Geld verlierst, daher ist es wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, um deine Investitionen sicher zu halten.Meme-Aktien haben die Welt im Sturm erobert, mit Unternehmen wie GameStop und AMC Entertainment Holdings, die in diesem Jahr rekordverdächtige Renditen erzielten. Diese Investitionen können verlockend sein, denn jeder Investor wäre begierig darauf, solch lukrative Renditen zu erzielen.

Aber Meme-Aktien können auch unglaublich riskant sein. Sie sind berühmt für ihr unerwartetes Wachstum und ihre Aktienkurse passen oft nicht zu den Geschäftsgrundlagen. Die meisten Meme-Aktien sind angeschlagene Unternehmen und ihr Aktienkurs steigt, weil Kleinanleger in Scharen Aktien kaufen, statt durch organisches Wachstum.

Dennoch kann es schwierig sein, die Anziehungskraft von Meme-Aktien zu ignorieren. Wenn du dich entschieden hast, zu investieren, findest du hier ein paar Investmentstrategien, die dir helfen können, dein Geld sicher zu halten.

1. Investiere nur Geld, das du dir leisten kannst, zu verlieren

Unabhängig davon, für welche Aktien du dich entscheidest, ist es wichtig, sicherzustellen, dass du es dir leisten kannst, gerade jetzt zu investieren. Wenn das Geld knapp ist und du Schwierigkeiten hast, deine Rechnungen zu bezahlen, ist es vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um zu investieren.

Das gilt besonders, wenn du Meme-Aktien kaufst. Da die Kurssteigerungen von Meme-Aktien normalerweise nicht mit den Fundamentaldaten übereinstimmen, sind diese Investitionen anfällig für große Kursschwankungen.

GameStop, zum Beispiel, erlebte im Januar dieses Jahres einen Kursanstieg von fast 800 % innerhalb einer Woche. Nur wenige Tage später verlor er rund 85 % seines Wertes. Diese Volatilität kann schwer zu ertragen sein, und es besteht eine gute Chance, dass du mit Meme-Aktien Geld verlierst. Wenn du dich also dazu entscheidest, investiere nur so viel, wie du dir leisten kannst zu verlieren.

2. Stelle sicher, dass der Rest deines Portfolios stark ist

Es ist gefährlich, beim Investieren alles auf eine Karte zu setzen, und bei Meme-Aktien ist es noch riskanter, weil sie so volatil sein können. Aus diesem Grund ist es eine gute Idee, sicherzustellen, dass der Rest deines Portfolios aus soliden Investitionen besteht.

Wie viele Aktien du genau besitzen solltest, hängt von deiner Investmentstrategie ab. Wenn du in einzelne Aktien investierst, solltest du mindestens 10 bis 15 verschiedene Aktien aus verschiedenen Branchen kaufen. Wenn du in Investmentfonds oder ETFs investierst, kann jeder Fonds bereits hunderte oder tausende Aktien aus einer Vielzahl von Branchen enthalten, wodurch du sofort ein diversifiziertes Portfolio hast.

Genügend Aktien zu besitzen ist aber nur die halbe Miete; es ist genauso wichtig, dass diese Aktien stark sind. Gesunde Unternehmen haben solide Finanzen, ein fähiges Führungsteam und einen starken Wettbewerbsvorteil in ihrem Bereich. Je mehr dieser Unternehmen du in deinem Portfolio hast, desto besser kannst du potenzielle Verluste ausgleichen.

3. Erwarte nicht, dass du über Nacht reich wirst

Der größte Reiz von Meme-Aktien ist, dass sie das Potenzial haben, über Nacht explosive Renditen zu erzielen. Es stimmt zwar, dass du in relativ kurzer Zeit eine Menge Geld verdienen kannst, aber es ist schwieriger als es aussieht, mit Meme-Aktien reich zu werden.

Um mit Meme-Aktien Geld zu verdienen, musst du früh investieren, wenn der Kurs noch niedrig ist. Aber da diese Investitionen dazu neigen, innerhalb weniger Tage ein bedeutendes Wachstum zu erfahren, kannst du es dir nicht leisten, zu lange zu warten. Nicht alle Aktien werden so kometenhafte Renditen wie GameStop erzielen. Wenn du also zu früh investierst, kann es sein, dass du am Ende eine Aktie kaufst, die dich nicht weiterbringt.

Auch der Verkauf zum richtigen Zeitpunkt kann eine Herausforderung sein. Wenn du zu früh verkaufst, könnte die Aktie weiter stark steigen und du hast die Gewinne verpasst. Wenn du jedoch zu lange mit dem Verkauf wartest, könnte der Kurs bereits abgestürzt sein.

Das soll nicht heißen, dass es unmöglich ist, mit Meme-Aktien Geld zu verdienen. Gehe nur nicht mit der Erwartung an die Sache heran, Millionär zu werden, denn das ist ein unglaublich schwieriges Ziel.

Meme-Aktien sind eine der trendigsten Investitionen im Moment, aber sie können auch gefährlich sein. Wenn sie die richtige Wahl für dich sind, stelle sicher, dass du Schritte unternimmst, um dein Geld zu schützen. Und wenn sie nicht die beste Option für dich sind, gibt es eine Menge anderer Investitionen da draußen.

Der Artikel 3 Wege, um sicher in Meme-Aktien zu investieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Katie Brockman auf Englisch verfasst und am 09.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

