3 Wege, wie die Pandemie den Metaverse-Boom beeinflusst

Die Pandemie hat dem Durchschnittsmenschen viel abverlangt und lässt ihn sich nach einer einfacheren Welt sehnen.

Im Metaversum können beliebig viele Welten und Spiegelerfahrungen zu denen des echten Lebens existieren.

Wegen der anhaltenden Bedrohung durch COVID-19 füllt das Metaverse viele soziale Lücken und schafft einen ständigen Strom neuen Interesses.

Wichtige Punkte

Viele von uns wünschen sich, wir könnten die Uhr zurückdrehen und die Welt in eine einfachere Zeit zurückversetzen, eine Zeit, in der die Worte „COVID-19“ und „Pandemie“ noch nicht zum täglichen Sprachgebrauch gehörten. Wäre es nicht toll, wenn es eine Welt gäbe, in der die Berührung eines Fremden nicht bedeutet, eine potenziell lebensbedrohliche Krankheit zu riskieren? Die Menschen vermissen das Leben, wie es war, bevor die Coronavirus-Pandemie das gesellschaftliche Leben, wie wir es kannten, auf den Kopf stellte.

Zufälligerweise haben wir diese Macht, und unser Bedürfnis, einer pandemieverseuchten Welt zu entkommen, treibt uns in eine krankheitsfreie alternative Realität. Damit meine ich natürlich, dass wir alle ins Metaversum gehen, um fast alles zu tun, was man sich vorstellen kann, sowohl Exotisches als auch Routine.

Die Pandemie hat einen großen Einfluss auf den Immobilienboom im Metaverse, auch wenn wir uns dessen vielleicht nicht ganz bewusst sind.

1. Die Pandemie machte die Arbeit zu einer „entweder-oder“-Situation

Seit den ersten Lockdowns der Pandemie in den USA im Frühjahr 2020 haben sich die Unternehmen weitgehend auf ein „entweder-oder-Szenario“ bei der Wiederaufnahme der Arbeit eingestellt. Natürlich können einige Unternehmen nicht auf ihre Mitarbeiter verzichten, aber für diejenigen, die im Büro oder von zu Hause aus arbeiten können, ist die Debatte darüber, wann die Rückkehr sicher ist und ob die Mitarbeiter überhaupt wieder Vollzeit arbeiten sollten, noch nicht abgeschlossen.

Die Unternehmer argumentieren, dass die Arbeitnehmer/innen an einem Ort produktiver sind und spontan zusammenarbeiten können, aber die Arbeitnehmer/innen haben angesichts des großen Arbeitskräftemangels die besseren Karten. Sie sind sich immer noch nicht sicher, ob sie zurück in Gemeinschaftsräume mit Menschen gehen wollen, die vielleicht an COVID-19 erkrankt sind.

Das Metaverse ist ein solider Kompromiss, der langfristig Bestand haben kann, unabhängig vom COVID-Status der anderen Arbeitnehmer/innen. So hält eXp Realty seit 2016 virtuelle Besprechungen in einem Metaverse ab, das über Besprechungsräume, Orte, an denen sich die Makler/innen umsehen können, und viele Bereiche zum Netzwerken und Austauschen verfügt. Wenn Immobilienmakler/innen, die zu den sozialsten Wesen der Welt gehören, einen Weg finden, die reale Arbeit in einen virtuellen Raum zu bringen, kann das jeder.

2. Kinder verpassen wegen COVID eine Menge Schule

Das Thema Schule ist ein heißes Eisen, und obwohl es viele Überlegungen dazu gibt, wie es während dieser Pandemie gehandhabt werden sollte oder könnte, ist es in diesem Zusammenhang wichtig für jede Diskussion über die Zukunft des Metaversums. Allein im Jahr 2021 wurden wiederholt Schülerinnen und Schüler in Quarantäne geschickt, weil sie sich mit COVID-19 angesteckt haben könnten, sei es durch Lehrkräfte oder andere Schülerinnen und Schüler. Das unterbricht das Lernen und macht es den Kindern schwer, mit den im Unterricht gesetzten Zielen Schritt zu halten.

Was wäre, wenn ihre Schulen trotzdem offen bleiben würden? Und zwar nicht nur in Form von flachen, uninteressanten Diskussionsforen, sondern auf eine Art und Weise, die die reale Welt nachahmt? Obwohl Second Life, eines der ersten Experimente mit virtuellen Welten, Anfang bis Mitte der 2000er Jahre Schwierigkeiten hatte, Lehrkräfte und Schüler/innen anzuziehen, waren die Zeiten damals anders und weder Schüler/innen noch Lehrkräfte waren die Digital Natives, die sie heute sind, 14 Jahre nachdem Second Life seinen Höhepunkt der Nutzerzahlen erreicht hatte.

Aber Roblox versucht es noch einmal und hat vor kurzem einen 10-Millionen-Dollar-Fonds angekündigt, um die Entwicklung von Online-Lernen für alle im MINT-Bereich zu unterstützen. Roblox hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 weltweit 100 Millionen Schüler/innen zu erreichen, aber schon jetzt gibt es Bildungsprogramme, an denen etwa 7 Millionen Kinder teilnehmen, was beweist, dass die Schule im Metaverse durchaus möglich ist.

3. Konzerte werden nur in der realen Welt abgesagt

Online-Konzerte und andere gesellschaftliche Veranstaltungen feiern ein zaghaftes Comeback, allerdings mit dem Risiko, dass sie in letzter Minute abgesagt werden. Das gilt jedoch nicht für die beeindruckende Zahl, die ins Metaverse zieht. Vor der Pandemie hatten nur 45 % der Menschen ein virtuelles Event wie ein Konzert oder ein Erlebnis besucht, aber seither haben 87 % zumindest eines ausprobiert. Für Menschen, die den Adrenalinschub vermissen, der sich einstellt, wenn sie in einem vollen Amphitheater mit Menschen zusammen sind, die dieselbe Leidenschaft teilen wie sie, sind virtuelle Veranstaltungen eine fantastische Brücke.

Sie ersparen nicht nur den Teilnehmern das Risiko einer COVID-Belastung, sondern schützen auch die Künstler und das Veranstaltungspersonal. Es ist keine soziale Distanz erforderlich, wenn keine physischen Menschen beteiligt sind, aber du hast trotzdem den ganzen Spaß eines Konzerts, einer Aufführung oder einer realitätsnahen Erfahrung. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, sich in einer Welt zurechtzufinden, in der die Teilnahme an einer Veranstaltung und die Nähe zu einer Person mit COVID dazu führen kann, dass sie zwei Wochen oder noch länger im Bett liegen. Virtuelle Veranstaltungen eliminieren das ganze Risiko und bieten trotzdem die positiven Aspekte.

Das Metaversum war unvermeidlich, aber die Pandemie hat geholfen

Zweifellos war das Metaversum als Spiegel des realen Lebens unvermeidlich, da Freunde und Familie auf der Jagd nach besseren Jobs, Eigenheimen und anderen Zielen ständig in alle Winde zerstreut sind. Soziale Medien sind toll, um in Kontakt zu bleiben, aber sie lassen viel zu wünschen übrig. Eine Spiegelwelt, in der die Dinge so real sind, wie du sie haben willst, war bereits die Antwort auf dieses Problem, aber nur wenige Menschen das Metaverse als soziale Alternative.

Es ist leicht zu erkennen, wie die Pandemie das Metaversum in seiner Verbreitung vorantrieb, ähnlich wie bei anderen etablierten, aber wachsenden technischen Revolutionen wie dem elektronischen Handel. Die ganze Welt sucht nach Möglichkeiten, Metaverse-Plattformen zu nutzen, um soziale Bedürfnisse zu erfüllen, die zu Hause, bei der Arbeit oder in der Schule vernachlässigt wurden. Das bedeutet eine riesige Chance für jeden, der klug in diese schönen neuen Welten investiert.

