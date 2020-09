3 Zitate von Warren Buffett, die dich jetzt erfolgreich investieren lassen!

Kann man als Investor jetzt noch erfolgreich investieren? Eine grundsätzlich interessante Frage. Immerhin haben Börsenbarometer wie der S&P 500 und weitere inzwischen neue Rekordhochs erzielt. Und das, obwohl die Gefahr des Coronavirus noch immer nicht gebannt ist.

Einer jedenfalls hat zuletzt zumindest etwas investiert: Warren Buffett. Auch wenn bei seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway noch immer ein Cashberg von weit über 100 Mrd. US-Dollar im Trockenen liegt, so gab es zumindest kleinere Beteiligungen und Aktienrückkäufe. Das wiederum zeigt: Auch jetzt könnte noch ein Zeitpunkt zum Investieren sein.

Auch auf die Frage nach dem „Wie“ kann das Orakel von Omaha möglicherweise Antworten liefern. Nämlich mit ein paar seiner weitsichtigen Zitate. Lass uns im Folgenden einen Blick auf drei starke Klassiker riskieren, die dir jetzt womöglich dabei behilflich sein können, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Warren Buffett über die richtige Sichtweise!

Grundsätzlich hängt vieles davon ab, mit welchem Fokus wir jetzt die Märkte beobachten: Sind es die Rekordhochs, die uns Sorgen bereiten? Oder sind es die Aussichten für Unternehmen? Oder ist es einfach nur Angst, auf dem Hoch einzusteigen? In diesem Fall hat Warren Buffett womöglich einen Foolisheren Blickwinkel, der dir jetzt helfen kann, cleverere Investitionsentscheidungen zu treffen. In einem Brief an die Aktionäre schrieb das Orakel von Omaha nämlich einmal Folgendes:

Betrachten Sie sich als Teilhaber eines Unternehmens, wobei Sie erwarten, dass Sie auf unbestimmte Zeit die Beteiligung halten werden, so wie Sie es tun würden, wenn Sie einen Bauernhof oder ein Wohnhaus in Partnerschaft mit Mitgliedern Ihrer Familie besäßen.

Das ist ein Fokus, der dich jenseits von Preisschildern oder Kurstafeln denken lässt, die häufig unsere Wahrnehmung verzerren: Wir sehen das Risiko einer Korrektur oder eines Crashs. Nicht jedoch das Potenzial, langfristig solide Gewinnrenditen oder auch Dividendenrenditen einsammeln zu können.

Buffett selbst ist Fan davon, sich stets als Unternehmer zu sehen. Einerseits natürlich, weil er selbst Unternehmer ist. Allerdings sollten wir versuchen, mehr von diesem Fokus zu erhalten. Das kann helfen, auch jetzt noch langfristig die besseren Investitionsentscheidungen zu treffen. Ja, sogar auf dem derzeitigen Hoch.

Wie man jetzt Aktien auswählen soll

Das heißt allerdings natürlich nicht, dass man zwangsläufig alles Mögliche kaufen und aus Unternehmersicht halten sollte. Nein, keineswegs. Denn gerade wenn die Bewertungen hoch sind, kann es ratsam sein, selektiver zu werden. Ein Weg, um richtige Investitionsentscheidungen für langfristig solide Renditen zu treffen, können dabei Wettbewerbsvorteil sein. Warren Buffett sagte hier einst:

Der Schlüssel zum Erfolg ist, den Wettbewerbsvorteil zu bestimmen, sowie auch, die Beständigkeit dieses Vorteils näher zu definieren.

Oder, mit anderen Worten: Wer jetzt, selbst auf dem Hoch, langfristig in starke und dennoch moderat bewertete Aktien mit Wettbewerbsvorteilen investiert, der kann über Jahre und Jahrzehnte Renditen generieren. Auch wenn das natürlich heißen mag, dass die jeweiligen Anteilsscheine auch mal korrigieren könnten. Die Wettbewerbsvorteile könnten jedoch ein Schlüssel zum Erfolg sein.

Zeitgleich sollte man jedoch auch in seinem eigenen Circle of Competence bleiben. Das Unterstehen des Business ist stets Teil der eigenen, persönlichen Erfolgsformel. Nicht umsonst hat Warren Buffett schließlich auch gesagt: „Sie müssen lediglich in der Lage sein, Unternehmen innerhalb Ihres Kompetenzbereichs zu bewerten.“ Das mag die Auswahl zwar begrenzen, dürfte langfristig dennoch zu erfolgreicheren und sichereren Investitionsentscheidungen führen.

Erfolgreich investieren mit Warren Buffett!

Ja, die Börsen stehen derzeit wieder hoch. Trotzdem kann es sinnvoll sein, sich als Investor auf die Unternehmens- und langfristige Perspektive zu konzentrieren. Sowie Aktien auszuwählen, die zumindest moderat bewertet sind, Wettbewerbsvorteile besitzen und innerhalb deines Kompetenzbereichs liegen. Das kann helfen, auch jetzt erfolgreich zu investieren. Oder zumindest potenzielle Kandidaten, die jetzt zu teuer sind, zu identifizieren. Und auf die Watchlist zu legen für den Fall, dass sie preiswerter werden.

