330 % Gewinn in nur 3 Jahren. Mit dieser Aktie kein Problem!

Die Coronakrise hat die Märkte noch immer fest im Griff. Zwar haben sich die Kurse vom Absturz am Anfang des Jahres weitestgehend erholt. Die Unsicherheit ist aber immer noch sehr groß, was teilweise mitten am Tag zu plötzlichen heftigen Kursschwankungen führt.

Die meisten Unternehmen hat die Krise schwer getroffen. Entweder durch Produktionsstopps oder aber durch die Zurückhaltung der Verbraucher. Manchen Unternehmen hat die Situation aber auch geholfen. Die HelloFresh-Aktie ist so ein Unternehmen. Der Kurs hat sich allein seit Anfang März von etwa 20 Euro auf nun 45,04 Euro (Stand: 29.07.2020) mehr als verdoppelt.

Aber auch ohne die Krise hat sich die Aktie extrem gut entwickelt.

330 % Gewinn seit dem HelloFresh-Börsengang

Beim Börsengang im November 2017 hätte man die HelloFresh-Aktie für nur 10,25 Euro bekommen. Seitdem kennt das Papier kein Halten mehr und ist inzwischen wie oben erwähnt auf mehr als 45 Euro gestiegen. Wer also von Anfang an dabei war, könnte sich inzwischen über einen Kursgewinn von mehr als 300 % freuen.

Zugegeben, ein Großteil der Gewinne ist erst innerhalb der vergangenen zwölf Monate zusammengekommen. Vor exakt einem Jahr ist der Kurs sogar einmal kurz wieder unter den Ausgabepreis gefallen. Aber seit diesem Tiefpunkt ging es kontinuierlich bergauf. Allein bis zum Ende des letzten Jahres hat sich der Kurs noch knapp verdoppelt.

Die Gründe dafür sind schnell ausgemacht. HelloFresh wächst seit Jahren extrem schnell. Im letzten Geschäftsjahr konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 41 % gesteigert werden. Anders als bei vielen anderen rasant wachsenden Unternehmen zeigt sich das Wachstum nicht nur im Umsatz, sondern auch im Gewinn. Nach Steuern blieb im vergangenen Geschäftsjahr zwar noch ein Verlust von 7,4 Mio. Euro übrig. Im Jahr davor lag der Verlust aber noch bei 90,6 Mio. Euro. Das war ein ganz wichtiger Punkt, der den Anlegern endgültig bewiesen hat, dass das Geschäftsmodell funktioniert.

Das Wachstum geht weiter

Der Bericht zum ersten Quartal bestätigt, dass HelloFresh durch die aktuelle Situation noch mal massiv an Fahrt gewonnen hat. Praktisch alle relevanten Kennzahlen sind gestiegen. Beispielsweise konnte die Zahl der aktiven Kunden gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 68 % gesteigert werden. Und auch der Umsatz ist um 66 % in die Höhe geschnellt, was sich positiv auf den Gewinn ausgewirkt hat.

Denn aus dem Verlust von 36 Mio. Euro im Vorjahresquartal konnte in diesem Jahr ein Gewinn von 35 Mio. Euro gemacht werden. Angesichts der phänomenalen Zahlen wurde auch gleich der Ausblick für das Gesamtjahr ordentlich nach oben geschraubt.

Die Prognose verspricht weiteres Wachstum

Bisher ist HelloFresh von einem Umsatzwachstum in der Größenordnung von 22 bis 27 % ausgegangen. Das erste Quartal ist aber schon sehr viel besser gelaufen, als ursprünglich erwartet. Daher wurde die Prognose für den Rest des Jahres noch einmal kräftig angehoben. Ein Umsatzwachstum in der Größenordnung von 40 bis 55 % wird nun erwartet. Aber nicht nur der Umsatz steigt rasant an. Dank des boomenden Geschäfts ist der Free Cashflow, der angibt, wie viel Geld letztendlich auf die Unternehmenskonten geflossen ist, auf 111 Mio. Euro gestiegen. Im Vorjahr gab es hier noch leichte Mittelabflüsse in Höhe von 3,6 Mio. Euro.

Die sehr guten Zahlen sind ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie profitabel das Geschäft sein kann, wenn es in den nächsten Jahren in dem Tempo weiterwächst.

The post 330 % Gewinn in nur 3 Jahren. Mit dieser Aktie kein Problem! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images