3M - Korrektur geht in entscheidende Phase

3M Co. - WKN: 851745 - ISIN: US88579Y1010 - Kurs: 148,640 $ (NYSE)

Die 3M-Aktie befindet sich seit Jahrzehnten in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Daran änderten auch die starken Korrekturen im Rahmen des Platzens der Dotcom-Blase und im Rahmen der Finanzkrise nichts. Im Januar 2018 erreichte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 259,77 USD.

Nach diesem Hoch startete eine große Korrekturbewegung, welche zu einem Tief bei 114,04 EUR im März 2020. Von dort aus erholte sich der Wert auf 208,95 USD und durchbrach dabei den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Seit Mai 2021 befindet sich die Aktie wieder in einer Abwärtsbewegung. Dabei fällt sie in dieser Woche in den Unterstützungsbereich zwischen 150,58 USD und 143,72 USD. Bisher kann diese Abwärtsbewegung als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch gewertet werden. Gestern riss die Aktie ein Abwärtsgap zwischen 154,11 USD und 151,47 USD. Dieses Gap könnte ein Exhausting Gap bzw. Erschöpfungsgap werden.

Riskant, aber aussichtsreich

Die Abwärtsbewegung seit Mai 2021 befindet sich in der entscheidenden Phase. Im Bereich um 150,58 EUR bis 143,72 USD kann sich ein Boden bilden. Bisher gibt es dafür aber nur erste leichte Anzeichen. Gelingt eine solche Bodenbildung könnte eine mittelfristige Rally in Richtung 208,95 USD und sogar an das Allzeithoch starten. Durchbricht die Aktie allerdings diesen Unterstützungsbereich stabil, dann könnte es zu einer weiteren Abwärtsbewegung bis zum Tief aus dem März 2020 bei 114,04 USD oder sogar zu einem Test des langfristigen Aufwärtstrends kommen, was Kurse um im Bereich um 80-75 USD bedeuten würde.

Fazit: Die 3M-Aktie könnte von hier aus zu einer starken Rally ansetzen. Vor einem Einstieg könnte man aber noch eine bullische Kerzenformation auf Tagesbasis abwarten.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)