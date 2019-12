3M: Mischkonzern auf einem guten Weg

Bis Anfang 2018 befand sich die Aktie von 3M in einer steilen Rallye und konnte allein im Jahr 2017 gut 45 Prozent an Wert auf ein Rekordniveau von 259,77 US-Dollar zulegen. An dieser Stelle drehte das Papier und fiel in einem ersten Schritt in den Unterstützungsbereich aus 2016 bei 182,27 US-Dollar zurück. Eine nachhaltige Stabilisierung misslang an dieser Stelle, im weiteren Verlauf ging es auf 150,79 US-Dollar bis Anfang Oktober zurück. Damit fiel die Aktie in den markanten Unterstützungsbereich aus Ende 2016 um 165,00 US-Dollar zurück und startete in der ersten Jahreshälfte eine volatile Stabilisierungsphase, die sich zunehmend als inverse SKS-Formation präsentiert. Zwar besteht noch immer der seit 2018 etablierte Abwärtstrend, die Chance auf eine nachhaltige Trendwende nimmt trotz der anhaltenden Seitwärtsphase aber merklich zu und bietet aus technischer Sicht vergleichbar vielversprechende Handelsansätze auf der Oberseite. Besonders der 200-Tage-Durchschnitt sollte nun einer engmaschigen Beobachtung unterliegen, dieser könnte nämlich das Sprungbrett für eine Kursrallye zu Beginn des neuen Jahres werden.

Sprungbrett EMA 200

Seit Oktober kam es zu keinen neuen Tiefständen mehr, die 3M-Akte bewegt sich derzeit noch in einer Handelsspanne zwischen 165,00 und grob 175,00 US-Dollar seitwärts. Ein Blick auf den Kursverlauf der letzten sechs Wochen offenbart einen Widerstand um 172,00 US-Dollar, der immer wieder angesteuert wird, aber bislang noch nicht überwunden werden konnte. Sollte dieses Unterfangen gelingen, würde Kurspotenzial an den 200-Tage-Durchschnitt bei rund 175,00 US-Dollar frei werden. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau könnte anschließend die inverse SKS-Formation seit Anfang dieses Jahres aktivieren und Aufwärtspotenzial an die Jahreshochs das 2016 um 182,27 US-Dollar freisetzen. Eine vollständige Umsetzung der Formation würde es darüber sogar erlauben in den Bereich von 190,00 US-Dollar und somit den mittelfristigen Abwärtstrend bestehend seit Anfang 2018 zuzulegen. Für dieses Szenario müssen Investoren allerdings sehr viel Zeit einkalkulieren, können sich aber am Ende beispielsweise durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF8W93 über eine äußerst attraktive Rendite von 78 Prozent freuen. Ein Kursrutsch unter 165,00 US-Dollar würde hingegen eine Schwächephase und Abgaben auf 160,00 US-Dollar forcieren. Ein Abschlag unter dieses Unterstützungsniveau würde hingegen weitere Bären auf den Plan rufen und zu einem Kursabschlag zurück an die Jahrestiefs von 150,58 US-Dollar hervorrufen.

3M (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 172,00 // 174,69 // 176,71 // 180,00 // 182,27 // 187,72 US-Dollar Unterstützungen: 170,00 // 168,14 // 166,32 // 165,00 // 162,72 // 160,00 US-Dollar

Fazit

Die Chancen auf eine Bodenbildung in diesem Jahr stehen bei der 3M-Aktie vergleichsweise gut, trotz des etwas zerklüfteten Kursverlaufs seit Mai dieses Jahres. Eine erfolgreiche Auflösung der inversen SKS-Formation mit einem Kursanstieg über 175,00 US-Dollar könnte den Stein endlich ins Rollen bringen und Kursgewinne zunächst an die Jahreshochs aus 2016 bei 182,27 US-Dollar hervorrufen, darüber sogar an den übergeordneten Abwärtstrend um 190,00 US-Dollar. Für dieses Long-Szenario können Anleger beispielsweise das zeitlich unbegrenzte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF8W93 einsetzen und an der potenziellen Rallye partizipieren. Die mögliche Renditechance beliefe sich dann auf bis zu 78 Prozent, der vorgestellte Schein dürfte dann im Bereich von 3,71 Euro notieren. Als Verlustbegrenzung sollte allerdings noch etwas mehr Abstand gewählt werden, hier bietet sich ein Stopp von 164,00 US-Dollar gemessen am Basiswert an. Daraus ergibt sich ein rechnerischer Ausstiegskurs von 138 Euro. Interessierte Anleger sollten jedoch auf mittelfristiger Ebene ein Investment eingehen, kurzfristig orientierte Investoren sind hier fehl am Platz.

Strategie für steigende Kurse WKN: MF8W93 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,08 - 2,10 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 149,7424 US-Dollar Basiswert: 3M KO-Schwelle: 149,7424 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 171,82 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 3,71 Euro Hebel: 7,42 Kurschance: + 78 Prozent Börse Fankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.