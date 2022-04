3U Holding AG: Herausforderndes Jahr gut beendet

Laut SMC-Research habe die 3U Holding AG 2021 mit gemischten Zahlen beendet. Während das Wachstum bei weclapp und das berichtete Konzernergebnis im Rahmen der Erwartungen gelegen haben, zeige die operative Profitabilität aller drei Segmente nach Ansicht des SMC-Analysten Adam Jakubowski deutliche Bremsspuren. Diese seien aber gerade im Wachstumsbereich Cloud Computing vor allem wachstumsbedingt und dürften temporär sein, weswegen das Researchhaus der Aktie ein hohes Potenzial zutraut.

Der 3U-Konzern habe nach Darstellung von SMC-Research das letzte Geschäftsjahr mit einem Umsatzrückgang um 8,4 Prozent, einem um 13,8 Prozent verbesserten EBIT und einem um 10,7 Prozent niedrigeren Gewinn nach Steuern und Minderheiten beendet. Da die Zahlen diesmal von negativen Konsolidierungseffekten einerseits und hohen Erträgen aus Asset-Verkäufen andererseits geprägt worden seien, verdeckten sie etwas den Blick auf die operative Entwicklung der drei Geschäftssegmente. Von diesen habe das ITK-Segment sein dynamisches Wachstum, getrieben von der Software-Tochter weclapp, mit unverändertem Tempo fortgesetzt, während die beiden anderen Geschäftsbereiche aufgrund von widrigen Rahmenbedingungen mit Umsatzrückgängen zu kämpfen gehabt haben. Dies und die hohen Kostensteigerungen bei weclapp, mit denen sich das Unternehmen für weiteres Wachstum wappne, haben nach Ansicht der Analysten die operative Profitabilität diesmal stark belastet, was auf Konzernebene aber durch Asset-Verkäufe habe kompensiert werden können.

Für 2022 rechne 3U mit einem starken Umsatzwachstum und mit einer wieder verbesserten operativen Profitabilität, was in Kombination mit dem erwartungsgemäß geringeren Beitrag aus Asset-Verkäufen ein in etwa gleichbleibendes Konzern-EBITDA ermöglichen solle.

Gegenüber den bisherigen Erwartungen der Analysten liege die Guidance etwas tiefer, was vor allem auf die geringere Umsatz- und Ergebnisdynamik bei Selfio und die hohen Expansionskosten von weclapp zurückzuführen sei. Die Analysten haben ihre Schätzungen deswegen etwas vorsichtiger ausgestaltet, gehen aber dennoch für die nächsten Jahre von starken Umsatz- und Ergebniszuwächsen aus. Wie bisher, basiere ihre Projektion auf der organischen Entwicklung, weitere Zukäufe, die gerade bei weclapp ein erklärter Bestandteil der Strategie seien, stellten ein zusätzliches Wertpotenzial außerhalb ihres Modells dar. Deswegen habe auch die Verschiebung des weclapp-IPO, dessen Ankündigung im letzten Herbst die 3U-Aktie massiv nach oben getrieben gehabt habe, für ihre Schätzungen zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen.

Insgesamt sehen die Analysten den fairen Wert bei 3,70 Euro je Aktie, was gegenüber dem Börsenkurs, der seit ihrem letzten Update deutlich nachgegeben habe, ein sehr hohes Kurspotenzial von fast 50 Prozent bedeute. Dementsprechend ändern sie ihr Urteil von zuvor „Hold“ auf nun „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.04. 2022 um 9:05 Uhr)

- ISIN: DE0005167902