3U Holding: Hohes Wachstum bei weclapp und Akquisition

Nach Darstellung von SMC-Research habe die 3U-Tochter weclapp mit dem Wachstum um 50 Prozent auch im letzten Jahr ihren dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt. Zusammen mit der Akquisition eines Windparks sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski die 3U Holding AG damit auf einem guten Weg und erhöht das Kursziel für die 3U-Aktie.

Einer aktuellen Meldung zufolge habe die weclapp SE den Expansionskurs in 2019 mit einer Steigerung des Umsatzes um 50 Prozent auf 4,5 Mio. Euro fortgesetzt. Auch für den Januar 2020 berichte das Unternehmen von einer anhaltend hohen Dynamik mit weiter wachsenden Erlösen. Diese Dynamik kombiniere weclapp trotz der Vorleistungen für weiteres Wachstum (vor allem in Form von Personalaufbau) unverändert mit einer beachtlichen Profitabilität, die sich 2019 in einer EBITDA-Marge deutlich oberhalb von 20 Prozent bemerkbar gemacht habe.

Einen Expansionsschritt habe 3U auch im Segment Erneuerbare Energien vollzogen, das noch im Dezember mit dem Zukauf eines weiteren Windparks verstärkt worden sei.

SMC-Research habe die Akquisition des Windparks in das Bewertungsmodell integriert und dabei angenommen, dass die Windräder bis Ende 2026 weiterbetrieben werden können. Hierdurch, sowie durch die Umstellung des Modells auf das Basisjahr 2020 und die Annahme von 2 Mio. Euro an sonstigen betrieblichen Erträgen in diesem Jahr auf der Ebene der Holding habe sich das Kursziel auf 2,40 Euro erhöht, das Votum der Analysten lautet weiter „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.02.20, 8:25 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.02.2020 um 8:05 Uhr fertiggestellt und am 17.02.20 um 8:15 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-17-SMC-Comment-3U-Holding_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

3U Holding AG - ISIN: DE0005167902