3U Holding: Solide Bilanz

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) das organische Wachstum fortgesetzt, aufgrund veräußerter Aktivitäten aber einen Umsatzrückgang auf 14,1 Mio. Euro verbucht. In der Folge hebt der Analyst aber das Kursziel an und nennt ein positives Rating.Nach Analystenaussage bleibe das Geschäftsfeld Cloud Computing der weclapp SE der Hauptwachstumstreiber. Um den Weg zu einem der führenden Anbieter für cloudbasierte ERP-Systeme weiter zu beschleunigen, seien aktuell zwei Akquisitionsprojekte in Arbeit. Dabei bilde eine mit entsprechenden Zukäufen verbundene Erhöhung des Unternehmenswerts auch eine Voraussetzung für das konkret in Vorbereitung befindliche IPO. Das zweite strategisch wichtige Geschäftsfeld, der Onlinehandel der Selfio GmbH, habe in den ersten 3 Monaten organisch nur moderat zugelegt, da der Anteil margenschwacher Produkte und Vertriebskanäle im Rahmen des 12-Punkte-Plans zur Ertragssteigerung bewusst reduziert worden sei. Nach Meinung des Analysten weise das Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von mehr als 60 Prozent, einem Goldbestand im Wert von rund 3 Mio. Euro, einer Barliquidität von über 30 Mio. Euro und einer Netto-Cash-Position von fast 14 Mio. Euro zum Quartalsende eine unverändert komfortable Bilanz auf. Damit verfüge 3U über eine sehr gute Basis, um künftig Wachstum und Wertsteigerungen vor allem in den strategisch wichtigsten Bereichen Cloud Computing und Onlinehandel zu generieren. Infolge der nach Vorlage des weclapp-Geschäftsberichts 2020 erfolgten Aktualisierung des Wertansatzes dieser 3U-Beteiligung ermittelt der Analyst ein neues Kursziel von 3,85 Euro (zuvor: 3,15 Euro) und hebt das Rating auf „Kaufen" (zuvor: „Verkaufen") an.

- ISIN: DE0005167902