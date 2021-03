3U Holding: weclapp weiter mit hoher Dynamik

Die 3U Holding AG habe im letzten Jahr nach Darstellung der Analysten von SMC-Research die Erwartungen punktgenau erfüllt und damit den erfolgreichen Trend aus den Vorjahren fortgesetzt. Insbesondere zeige der wichtigste Wachstumstreiber, der Software-Spezialist weclapp, eine ungebrochene Dynamik, die nach Auffassung des SMC-Analysten Adam Jakubowski auch 2021 und in den Folgejahren anhalten dürfte.

Die 3U Holding habe mit ihren vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2020 den guten Eindruck aus den Zwischenberichten bestätigt. Mit einem Umsatzwachstum um 19 Prozent auf 61 Mio. Euro und einem EBITDA-Anstieg um 14 Prozent auf 11,6 Mio. Euro sei die im März 2020 formulierte Prognose trotz der Corona-Pandemie erreicht worden, das Ziel für den Nettogewinn habe 3U sogar leicht übertroffen.

Die positive Entwicklung beruhe laut SMC-Research auf mehreren Säulen, zu denen das fortgesetzte rasante und hochprofitable Wachstum der Softwaretochter weclapp, die Corona-bedingte Sonderkonjunktur im Telekommunikationsbereich, die zum Jahresende wieder erhöhte Dynamik des E-Commerce-Spezialisten Selfio und ein positiver Konsolidierungseffekt im Segment Erneuerbare Energien gehören. Darüber hinaus habe das Ergebnis von zwei noch kurz vor dem Jahreswechsel realisierten Asset-Verkäufen (ein Windpark und eine nicht-strategische Beteiligung) profitiert.

Diese beiden Transaktionen stellen nach Einschätzung von SMC-Research für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2021 aber zunächst eine Hypothek dar, weil ihr Abgang die Konzernzahlen schmälere. Dementsprechend liege die Prognose des Managements sowohl für den Umsatz als auch für das Ergebnis in der Nähe der Vorjahreswerte. Was beim ersten oberflächlichen Blick enttäuschend anmute, stelle aber bereinigt um den negativen Konsolidierungseffekt für Umsatz und EBITDA ein organisches Wachstum jenseits der 20-Prozent-Marke dar.

Damit befinde sich 3U weiterhin auf dem dynamischen, profitablen Wachstumskurs, dessen Fortsetzung SMC-Research auch in dem eigenen Schätzmodell unterstelle. Die Analysten haben ihr Modell in Reaktion auf die 2020er-Zahlen aktualisiert und auf das neue Basisjahr 2021 vorgerollt. Zusammen mit dem etwas reduzierten Diskontierungssatz ergebe sich daraus ein neues Kursziel von 3,00 Euro, das somit für die Aktie, die jüngst das bisherige Kursziel punktgenau erreicht habe, weiteres Aufwärtspotenzial signalisier. Das Urteil hat SMC-Research daher auf „Buy“ belassen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.03.21, 9:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 18.03.21, um 8:00 Uhr fertiggestellt und am 18.03.21 um 9:00 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-18-SMC-Update-3U-Holding_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE0005167902