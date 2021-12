4 Aktien-Charts, die einen umhauen

Mega-Cap-Technologiewerte haben zu massiven Marktrenditen geführt und machen nun ein viel größeres Gewicht in den wichtigsten Indizes aus.

Die IPO-Aktivität ist historisch hoch, was auf eine ungewöhnlich hohe Bewertung an der Börse hindeutet.

Die wichtigsten Punkte

Jeder Anleger sollte die Marktnachrichten lesen und darauf achten, wie sie sich auf einzelne Aktien beziehen. Sie sollten auch sicherstellen, dass sie sich wichtiger Marktthemen bewusst sind, die hinter den Schlagzeilen lauern könnten.

In diesem Sinne gibt es vier Charts, die wichtige Geschichten für Investoren erzählen und harte Daten liefern, statt nur Spekulationen. Was sie enthüllen, könnte für einige Investoren, vielleicht sogar für dich, verblüffend sein. Behalte diese Informationen im Hinterkopf, wenn du dein Portfolio verwaltest.

1. Es gibt eine hohe Kapitalkonzentration an der Spitze

Der Markt wurde schon immer von einigen wenigen Aktien beherrscht, aber die Konzentration erreicht ein historisch beispielloses Ausmaß.

DATENQUELLEN: AMERICANBUSINESSHISTORY.ORG, SIBLISRESEARCH.COM, BERECHNUNGEN DES AUTORS. GRAFIK: AUTOR.

Die obige Grafik zeigt, dass die 10 größten Aktien einen viel größeren Anteil an der gesamten Marktkapitalisierung ausmachen als jemals zuvor in den letzten zwei Jahrzehnten. Die 10 größten Aktien machen heute fast 30 % des gesamten Marktwerts aus. Die fünf größten Unternehmen im S&P 500 - Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon und Tesla - sind sogar noch überproportionaler vertreten und machen mehr als 20 % der Gesamtkapitalisierung aus.

Diese Konzentration verändert die Bedeutung der Performance der großen Marktindizes und hat grundlegende Auswirkungen auf die Indexfonds. Der „Markt“ ist viel stärker auf große Tech- und Softwareaktien ausgerichtet, so dass die Schlagzeilen weniger repräsentativ für alle Aktien sind, die den S&P 500, den Nasdaq oder den Dow Jones Industrial Average ausmachen. Es gibt Hunderte von großen Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die sich höchstwahrscheinlich nicht so entwickeln wie die Indizes.

Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Gesamtmarktrenditen von den wachstumsstärkeren Unternehmen abhängig, was die potenziellen Renditen erhöhen könnte. Dadurch entstehen auch neue Formen von Risiken. Diese Aktien haben ein höhere Bewertungen und niedrigere Dividendenrenditen als die Marktführer der vergangenen Jahre, so dass sie stärker schwanken. Das könnte in Bärenmärkten zu größeren Verlusten führen.

Letztlich erhalten Indexinvestoren nicht dasselbe Maß an Diversifizierung, das traditionell ein Eckpfeiler passiver Investmentstrategien war. Mehr denn je ist es wichtig, die Risiken in deinem Portfolio genau zu verstehen.

2. Der Markt übertrifft das BIP um ein Vielfaches

Die Renditen an der Börse sind explodiert und haben das Wirtschaftswachstum in den USA übertroffen. Besonders groß ist der Abstand seit der Finanzkrise 2007-09.

^SPX DATEN VON Y-CHARTS

Die obige Grafik zeigt das kumulative prozentuale Wachstum des S&P 500 und des monatlichen BIP in den USA in den letzten 30 Jahren. Für diese Diskrepanz gibt es einige Gründe. Die meisten der größten Unternehmen sind multinational, d.h. sie haben das Wirtschaftswachstum außerhalb der USA in Ländern wie China, Südasien und Südostasien genutzt.

Der anhaltende Anstieg der Softwarenutzung trägt ebenfalls zu diesem Trend bei. Mega-Cap-Tech-Unternehmen expandieren viel schneller als die Wirtschaft im Allgemeinen, während Dinge wie Grundstoffe und Basiskonsumgüter viel stärker mit dem BIP verankert sind.

3. Das IPO-Volumen stieg 2021 sprunghaft an

Die Zahl der Börsengänge (IPOs) ist gestiegen.

DATENQUELLE: STOCKANALYSIS.COM/ IPOS/ STATISTICS, BERECHNUNGEN DES AUTORS. GRAFIK: AUTOR.

Ein Teil davon lässt sich mit dem Nachholbedarf nach den Lockdowns der ersten Hälfte des Jahres 2020 erklären, aber es steckt mehr dahinter. Mit 480 Börsengängen wurden im letzten Jahr so viele Unternehmen gegründet wie seit 1999 nicht mehr, als 476 Unternehmen an die Börse gingen. Im Jahr 2021 waren es bereits 951 und damit fast doppelt so viele wie 2020 - und das Jahr ist noch nicht zu Ende.

Aufgrund des steigenden Einflusses von Risikokapital und Start-ups werden heutzutage mehr „Einhörner“ gegründet. Diese Unternehmen werden oft mit dem Ziel gegründet, einen großen Exit in Form eines Börsengangs zu erreichen. Die Investoren an der Börse haben auch mehr Verständnis für wachstumsstarke Unternehmen, die nicht erwarten, dass sie in absehbarer Zeit Gewinne erzielen. Das bedeutet, dass Start-ups früher erfolgreich an die Börse gehen können. Auch die explosionsartige Zunahme von SPACs hat die Zahl der Börsengänge in den letzten zwei Jahren drastisch in die Höhe getrieben, auch wenn dieser Effekt möglicherweise nachlässt.

Für Unternehmen gibt es auf dem heutigen Markt auch einen zusätzlichen Anreiz, an die Börse zu gehen. Hohe Bewertungen führen zu höheren Auszahlungen für frühe Investoren, und sie produzieren mehr Geld, um das weitere Wachstum zu fördern. Spekulationen über Änderungen bei der Besteuerung von Kapitalerträgen könnten private Investoren ebenfalls dazu veranlasst haben, ihr Geld abzuheben, bevor die Steuersätze steigen. Es ist ungewiss, wie sich die Börse weiter entwickeln wird, aber wir können davon ausgehen, dass viele kluge Köpfe aus der Finanzwelt Kasse machen, weil ihnen die Bewertungen an der heutigen Börse gefallen.

4. Volatilitätssorgen sollten ins Verhältnis gesetzt werden

Die letzten Monate waren an der Börse sehr turbulent. Die Anleger verdauen gleichzeitig seltsame Nachrichten über den Arbeitsmarkt, die Unsicherheit über Pandemien, die drohende hohe Inflation, die Unternehmensgewinne und die bevorstehende Straffung der Geldpolitik durch die Fed. Das hat zu mehr Volatilität geführt, die durch den CBOE Volatility Index (VIX) gemessen wird.

VIX DATEN VON Y-CHARTS

Wo stehen wir also heute eigentlich? Ein hoher VIX deutet auf nervöse Anleger hin, die schnell verkaufen wollen, was eine notwendige Voraussetzung für eine Marktkorrektur oder einen Crash ist. Ein niedriger VIX deutet auf ein optimistischeres Umfeld hin, in dem Aktien langsam und stetig ansteigen können.

Die Dinge haben sich seit dem letzten Jahr beruhigt, selbst im Vergleich zu der raketenhaften Erholung, die im zweiten Quartal 2020 begann. Dennoch sind die Anleger nervöser als in der Zeit vor der Pandemie, und die Volatilität liegt derzeit über den bisherigen Jahrestiefstständen. Der Himmel stürzt nicht ein, also lass dich bei deinen Investitionen nicht von irrationaler Angst leiten. Sei jedoch nicht schockiert, wenn wir in den nächsten Monaten einige Rückschläge einstecken müssen. Achte darauf, dass deine Zuteilung auf Wachstum ausgerichtet ist und du dich an deinen Plan hältst, um die Volatilität zu kontrollieren.

Foto: Getty Images