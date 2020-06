4 Dividenden-Investmenttipps, die dir Tausende einbringen könnten

Dividenden sind keine garantierten Zahlungen. Die wirtschaftliche Verlangsamung, die durch die Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie ausgelöst wurde, ist eine harte Erinnerung an diese Realität. Viele Unternehmen haben ihre Dividenden aufgrund mangelnder Einnahmen und der Ungewissheit, wann die Krise vorüber ist, gekürzt oder ausgesetzt.

In dividendenzahlende Unternehmen zu investieren, kann immer noch eine gute Idee sein, aber die aktuelle Krise zeigt, wie wichtig es ist, dass man nicht nur auf den Ertrag eines Unternehmens achten muss. In diesem Sinne hier vier Tipps zum Investieren in Dividenden, mit denen du Tausende verdienen kannst und worauf du bei einem Unternehmen achten musst, um eine vernünftige Chance zu haben, dass diese Dividenden auch weiterhin gezahlt werden.

Nr. 1: Wissen, wie das Unternehmen Geld verdient

Um im Laufe der Zeit Bestand zu haben, müssen Dividenden aus dem Geld gezahlt werden, das ein Unternehmen übrig hat, nachdem es alle seine Kosten gedeckt und in die Aufrechterhaltung seines Betriebs und zumindest in ein gewisses zukünftiges Wachstum investiert hat. Das ist eine ziemlich hohe Hürde, die es zu überwinden gilt, und wie die aktuellen Kürzungen zeigen, können diese Dividenden schnell gestrichen werden.

Wenn man versteht, wie ein Unternehmen Geld erwirtschaftet, mit dem es seine Dividendenzahlungen tätigt, kann man anfangen, besser zu verstehen, wo die Dinge schief gehen können. Das kann dir helfen, klügere Entscheidungen darüber zu treffen, ob die scheinbar verlockende Rendite eines Unternehmens legitim ist oder ob sie die Überzeugung des Marktes widerspiegelt, dass die Dividende nicht aufrecht erhalten werden kann, wenn es schwierig wird. Zum Beispiel sind Restaurants in der Regel Frühindikatoren für Probleme, da der Wettbewerb in der Regel hart ist und die Verbraucher viel Auswahl haben.

Nr. 2: Verstehe, dass zu viel von einer guten Sache gefährlich sein kann

Wenn die Dividende eines Unternehmens dramatisch höher ist als die der anderen in seiner Branche, kann das ein Zeichen dafür sein, dass der Markt nicht erwartet, dass diese Dividende von Dauer ist. Zum Beispiel habe ich vor ein paar Jahren davor gewarnt, dass der Bestattungsdienstleister StonMor Partners mit seiner satten Rendite von 16 % wie eine wahrscheinliche Dividendenfalle aussieht. Diese Rendite stand in krassem Gegensatz zu den nur 1,7 %, die der Branchenführer Service Corporation of America etwa zur gleichen Zeit hatte.

Tatsächlich erwies sich die Dividende, die StonMor Partners gleich im nächsten Monat zahlte, als die letzte Dividende, die das Unternehmen seitdem gezahlt hat. Leider erwiesen sich diese übermäßig hohen Dividendenzahlungen als ziemlich schädlich für das Geschäft. So hat das Geschäft von StonMor Partners seit 2019 bares Geld verloren, der Aktienkurs ist zusammengebrochen und das Unternehmen handelt jetzt auf dem Niveau eines Penny-Stocks.

Ein Blick auf die relativen Renditen zwischen Unternehmen derselben Branche kann nützlich sein, da sie im Allgemeinen einem ähnlichen Betriebsdruck ausgesetzt sind und ähnliche externe Investoren anziehen. Wenn diese anderen Investoren so besorgt um die Zukunft eines Unternehmens sind, dass sie die Aktie verkaufen, ist das ein klares Zeichen, dass auch du vorsichtig sein solltest.

Nr. 3: Achte auf die richtige Auszahlungsrate

Bei jedem Dividendenzahler, den du besitzt, solltest du ein Auge darauf werfen, wie viel vom Cashflow sie in ihre Dividenden investieren und wie viel sie in ihr Wachstum reinvestieren. Bei den meisten Unternehmen ist die Auszahlungsquote eine schnelle und einfache Methode, um dies zu überprüfen. Dabei sollte sie nicht zu hoch und nicht zu niedrig sein.

Wenn eine Dividende im Vergleich zum Cashflow zu hoch ist, dann verliert das Unternehmen die finanzielle Flexibilität, die es braucht, um unerwartete Ereignisse wie den Shutdown zu bewältigen. Wenn eine Dividende im Vergleich zum Cashflow zu niedrig ist, solltest du dich als Investor fragen, wie sehr sich das Unternehmen dafür einsetzt, seinen Eigentümern diese Belohnungen zu bieten. Als allgemeine Regel solltest du auf Auszahlungsquoten zwischen etwa 25 % und 75 % achten.

Beachte, dass einige Unternehmenstypen, wie z. B. Limited Partnerships und Immobilien-Investmentfonds (REIT), spezielle Unternehmensstrukturen haben, die im Allgemeinen zu höheren Ausschüttungen führen. Auch bei diesen Gesellschaftsformen solltest du darauf achten, wie gut ihre Dividenden gedeckt sind. Statt auf die Ausschüttungsquote solltest du jedoch darauf achten, wie diese Dividenden im Vergleich zu den operativen Cashflows ausfallen.

Nr. 4: Behalte die Bilanzen deiner Unternehmen im Auge

Wenn die Dinge gut laufen, kann ein Unternehmen, das sich zu seiner Dividende bekennt, diese normalerweise aus seinem operativen Cashflow decken. In Zeiten, in denen die Dinge nicht gut laufen, z. B. wenn eine Pandemie große Teile der Weltwirtschaft lahm legt, kann sich das als unmöglich erweisen. Mit einer soliden Bilanz kann ein Unternehmen bei einer vorübergehenden Betriebsunterbrechung seine Dividende zumindest für kurze Zeit decken.

Eine wichtige Bilanzkennzahl, auf die man achten sollte, ist die Current Ratio oder umsatzbedingte Liquidität, die angibt, wie gut es seine kurzfristigen Kosten durch seine kurzfristigen Vermögenswerte decken kann. Je höher dieser Quotient ist, desto einfacher ist es für das Unternehmen, seine Rechnungen zu bezahlen, wenn die Dinge nicht reibungslos laufen.

Eine weitere wichtige Kennzahl für die Bilanz ist der Verschuldungsgrad, der angibt, wie viel Schulden das Unternehmen im Vergleich zu seinen Eigenmitteln hat. Je niedriger dieses Verhältnis ist, desto eher muss das Unternehmen Anpassungen vornehmen, wenn es zu Störungen kommt, damit es gestärkt daraus hervorgehen kann, wenn die Probleme überstanden sind.

Neben dem Bargeldbestand selbst sagt dir auch die Art und Weise, wie ein Unternehmen mit der Dividende umgeht, wenn die Dinge nicht so gut laufen, viel darüber aus, was das Management über die Zukunft denkt. Wenn ein Unternehmen seine Dividende beibehält, auch wenn die Welt um das Unternehmen herum auseinander zu fallen scheint, ist das im Allgemeinen ein Zeichen dafür, dass das Management glaubt, dass die Krise vorübergehend ist. Wenn es zu den ersten gehört, die ihre Dividende kürzen, ist das ein Zeichen dafür, dass entweder seine Bilanz schwach ist oder dass es glaubt, dass die Krise noch lange andauern wird.

So oder so, die Informationen, die das Unternehmen zusammen mit seinen Dividendenentscheidungen kommuniziert, sind fast genauso wichtig wie das Geld, das es zur Verfügung stellt. Das gilt sowohl in guten als auch in weniger guten Zeiten, und eine solide Bilanz trägt nur noch mehr dazu bei, was eine Dividendenentscheidung aussagt.

Dividenden sind nicht garantiert, aber du kannst die Chancen zu deinen Gunsten erhöhen.

Obwohl die Coronavirus-Pandemie schnell deutlich gemacht hat, dass Dividenden keine garantierten Zahlungen sind, kannst du deine Erfolgschancen verbessern. Wenn du diese vier Tipps befolgst, kannst du die Chancen zu deinen Gunsten erhöhen, indem du das Unternehmen dahinter besser verstehst. Das kann einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, ob deine Dividenden auch in schwierigen Zeiten weiter gezahlt werden.

The post 4 Dividenden-Investmenttipps, die dir Tausende einbringen könnten appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Kanadas Antwort auf Amazon.com!

… und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: 3 der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen, ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um bei Amazon-Aktien einzusteigen — bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen.

Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.

Dieser Artikel wurde von Chuck Saletta auf Englisch verfasst und am 26.05.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einem der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images