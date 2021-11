4 Investmentstrategien, die das Geld wie von Zauberhand vermehren

Langfristig kaufen und halten und kurzfristige Störungen ignorieren.

Die wichtigsten Punkte

Wachstum ist das Wichtigste für viele Anleger an der Börse, aber nicht alle Strategien sind gleich. Die Renditen der meisten Menschen stimmen nicht mit den Zahlen überein, die für den S&P 500 oder NASDAQ in bestimmten Zeiträumen veröffentlicht werden. Du solltest auch in der Lage sein, die Marktindizes langfristig zu schlagen. Wenn du das Wachstum ankurbeln und die Magie des Marktes entfesseln willst, solltest du diese vier Investitionen in Betracht ziehen.

1. Langfristig positionieren

Zu viele Anleger sind ihr eigener schlimmster Feind. Sie werden nervös, wenn die Märkte fallen, und verkaufen Aktien, die bereits an Wert verloren haben. Auf diese Weise realisierst du deine Verluste und verpasst die Erholung des Bullenmarktes. In der gesamten Geschichte der Kapitalmärkte sind die Aktienmärkte immer wieder zu langfristigem Wachstum zurückgekehrt, wenn die Weltwirtschaft expandierte. Das ist zwar keine Garantie für die künftige Wertentwicklung, aber es ist ein starker fundamentaler Indikator.

Wenn sich die Marktbedingungen ändern, ist es in Ordnung, wenn du deine Zuteilung ein wenig anpasst. Diese Anpassungen können ein Rebalancing oder eine leichte Rotation aufgrund veränderter Bewertungen sein. In den meisten Fällen solltest du jedoch einen langfristigen Plan aufstellen und dich an deine Vorgaben halten. Lass deine Gewinner weiter gewinnen.

Volatilität ist ein notwendiges Übel beim Investieren an der Börse, und die Aktien, die das meiste Wachstum bringen, neigen dazu, auf ihrem Weg mehr Schwankungen zu ertragen. Es ist unmöglich, genau zu wissen, an welchen Tagen eine Aktie steigen und fallen wird, aber in einem gut sortierten Portfolio werden die Gewinne die Verluste überwiegen. Der beste Weg, Renditen zu erzielen, ist, an allen Tagen, an denen deine Aktien wachsen, investiert zu bleiben.

2. Gehe über das Investieren in Indizes hinaus

Index-Investieren ist für die meisten Menschen eine gute Sache, und es ist nur dann eine gute Idee, eine aktivere Investition zu wählen, wenn du dies verantwortungsvoll tust. Allerdings kannst du den Markt nicht schlagen, wenn du nur Indexfonds hältst. Technisch gesehen kannst du mit Indexfonds nicht einmal den Markt schlagen, weil du Steuern, Gebühren und Handelskosten zahlst, auch wenn diese sehr gering sind.

Langfristig gesehen liegt die durchschnittliche Rendite von Indexfonds zwischen 8 und 10 %. Gegen diese Rendite ist nichts einzuwenden, aber wenn du mehr aus deinen hart verdienten Ersparnissen herausholen willst, musst du über die Indexfonds hinausgehen und bei der Auswahl von Aktien diszipliniert vorgehen.

3. Investiere in Megatrends

Wenn du in wachstumsstarke Wirtschaftstrends investierst, kannst du spektakuläre Renditen erzielen. Einige Branchen werden schnell wachsen, und einige geografische Regionen werden andere übertreffen. Die Unternehmen, die an der Spitze dieser Trends stehen, werden von höheren Umsätzen und Gewinnen profitieren, was den Wert der Aktien langfristig steigern sollte.

Software ist einer der sich am schnellsten entwickelnden Bereiche der neuen Wirtschaft. Künstliche Intelligenz, Automatisierung, Datenanalyse und Cybersicherheit sind Branchen, die in den nächsten Jahrzehnten fast garantiert wachsen werden. Auch der Gesundheitsbereich wandelt sich durch Genomik, Telemedizin, Biotech, Robotik und Nanotechnologie. In den Schwellenländern gibt es eine wachsende Mittelschicht, die eine steigende Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen schaffen wird, die in den Industrieländern seit Jahren üblich sind. Dies sind einige der wichtigsten Megatrends, die das Wirtschaftswachstum in Zukunft ankurbeln werden.

Anleger können davon profitieren, indem sie Aktien disruptiver Unternehmen kaufen, die in Zukunft führend sein werden. Alternativ kannst du mit nischenfokussierten börsengehandelten Fonds (ETFs) in alle Aktien dieser Kategorien investieren. So kannst du auf den Trend und nicht auf ein einzelnes Unternehmen setzen. In jedem Fall bietet diese Strategie mehr Chancen als die Indexfonds oder die reifen Unternehmen.

4. Lerne vom Investieren mit Faktoren

Factor Investing und Smart Beta sind nicht mehr ganz so aktuell wie noch vor ein paar Jahren. Der lange Bullenmarkt, der das Wachstum begünstigte, kann diesen Effekt haben. Es gibt jedoch Langzeitstudien, die zeigen, dass Factor Investing ein zuverlässiger Weg sein kann, um den Markt zu übertreffen, und die Logik ist immer noch gültig.

Faktoren sind verschiedene Eigenschaften von Aktien, die nachweislich zu höheren Renditen führen. Bei billigen Aktien ist zum Beispiel nicht so viel Wachstum in den Kurs eingepreist, so dass sie unter sonst gleichen Bedingungen besser abschneiden. Kleinere Unternehmen haben oft mehr Wachstumschancen als Giganten, die ihre Zielmärkte bereits gesättigt haben. Profitable Unternehmen bieten mehr Stabilität als unprofitable, so dass sie weniger Gefahr laufen, dass ihnen das Geld ausgeht oder an Wert zu verlieren. Unternehmen mit starken Bilanzen und stabilen Cashflows sind weniger anfällig für hohe Verluste. Aktien mit einem Lauf liefern Gewinne, weil sie einen überproportionalen Anteil am Anlegerinteresse haben.

ETFs mit Faktor- und Smart-Beta-Fokus sind wahrscheinlich die besten Instrumente für diese Strategie. Es kann eine Menge Arbeit sein, eine vollständige Zuteilung von Aktien mit diesen Eigenschaften zu finden, und es ist noch mehr Arbeit, dieses Portfolio im Laufe der Zeit zu verwalten. Faktor-Investieren ist eine semi-passive Strategie, du kannst also das Management zu relativ niedrigen Kosten auslagern und sparst dir die Kopfschmerzen und die Handelsgebühren, die bei einem aktiven Management anfallen.

