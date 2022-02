4 Investmentstrategien, um jetzt an der Börse zurechtzukommen

Jetzt ist es an der Zeit, sich einen Plan zurechtzulegen, wie man mit der Volatilität des Marktes umgeht.

Wichtige Punkte

Der S&P 500, ein Index, der 80 % der gesamten Börse abdeckt, ist seit dem 1. Januar um etwa 8 % gefallen. Die Aussicht auf steigende Zinssätze als Reaktion auf eine höhere Inflation ist eine drohende Ungewissheit für Investoren.

Marktabschwünge sind bekanntermaßen nervenaufreibend. Das ist problematisch, denn die Angst vor dem, was passieren könnte, kann dich zu überstürzten, bedauerlichen Entscheidungen verleiten. Entscheidungen, alles zu verkaufen, oder Geschäfte, die nur gemacht werden, um Verluste zu vermeiden, schaden meist mehr als sie nützen.

Egal, ob du Anfänger oder ein erfahrener Anleger bist, ein Plan, wie du mit Marktschwankungen umgehst, kann dir helfen, ruhig und zuversichtlich zu bleiben. Probiere diese vier cleveren Strategien aus, um diese Phase zu überstehen, ohne deine langfristige Performance zu untergraben. .

1. Qualität kaufen und halten

Die Inflation erhöht die Input- und Kreditkosten. Kleinere und wachsende Unternehmen sind stärker auf die Aufnahme von Krediten angewiesen. Außerdem können sie nur begrenzt die Preise erhöhen, ohne Kunden zu verlieren. Infolgedessen können wachstumsorientierte Unternehmen in schwierigen Zeiten unberechenbar sein.

Am anderen Ende des Spektrums stehen Marken wie Apple, Coca-Cola und Costco. Alle drei haben treue Kunden, die bereit sind, einen Aufschlag zu zahlen (Apple) oder höhere Preise zu akzeptieren (Coke und Costco). Mit diesen Eigenschaften kann ein Unternehmen die Inflation mit weniger Volatilität bewältigen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass du alle Small Caps oder Wachstumspositionen aufgeben solltest. Ein kleines Unternehmen, das gut geführt wird, Produkte herstellt, die Menschen oder Unternehmen brauchen, und Zugang zu Kapital hat, kann immer noch investierbar sein.

Du kannst dein Portfolio überprüfen und risikoreichere Positionen zugunsten von sichereren Positionen reduzieren. Wenn du von der Qualität deiner Aktien überzeugt bist, kannst du auch abwarten, bis die Konjunktur wieder anzieht.

2. Bleib diversifiziert

Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um deinen Wohlstand in nur wenigen Unternehmen zu bündeln. Wenn du über 25 oder mehr einzelne Aktien aus verschiedenen Sektoren diversifiziert bleibst, kannst du das Schwankungspotenzial deines Portfolios erheblich reduzieren.

Du kannst auch ausreichend diversifiziert sein, indem du nur einige wenige Investmentfonds oder ETFs hältst. Ein S&P 500 ETF zum Beispiel bietet ein Engagement in 500 der größten und erfolgreichsten börsennotierten Unternehmen in den USA. Zusammen mit einem Rentenfonds, der für Stabilität sorgt, könnte das alles sein, was du brauchst.

3. Schalte den Lärm aus

Wenn die Schlagzeilen in der Finanzwelt sehr negativ sind, musst du vielleicht etwas Abstand gewinnen. Du könntest z. B. deine Newsletter in einem separaten Ordner ablegen. So kannst du sie in regelmäßigen Abständen lesen, anstatt den ganzen Tag mit Katastrophenmeldungen überschüttet zu werden.

Genauso kannst du mit deinem Portfolio verfahren. Lege einen Termin fest, um es wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich zu überprüfen. Außerhalb dieser Zeit kannst du dir erlauben, die Nachrichten zu ignorieren.

Diese Strategie ermutigt dich, weniger reaktiv zu sein und dich mehr auf langfristige Ergebnisse zu konzentrieren. Sie ist am besten geeignet, wenn du mit der Qualität und Vielfalt deiner Positionen zufrieden bist - siehe Punkt eins und zwei.

4. Verwalte deine Liquidität

Volatile Märkte sind besonders schädlich, wenn du Aktien zu vorübergehend niedrigen Kursen verkaufst. Schütze dich davor, indem du einen gesunden Bestand an Bargeld hältst.

Bei steigender Inflation kann eine Position in Bargeld kontraintuitiv erscheinen. Negative reale Renditen auf Bargeld können dich leicht dazu verleiten, dein Bargeld in etwas anderes umzuschichten - Aktien, Kryptowährungen oder sogar Gold.

Aber wenn du in eine finanzielle Notlage gerätst, ist Bargeld die sicherste Lösung. Mit Bargeld kannst du deine Miete bezahlen, Lebensmittel kaufen und die Strom- und Wasserversorgung aufrechterhalten. All das kannst du heute nicht mehr mit Aktien, Kryptowährungen oder Gold machen.

Wenn du dir Bargeld wie eine Versicherungspolice vorstellst, ist der Wert, der durch die Inflation verloren geht, deine Prämie. Wie eine Versicherungsprämie zahlst du den Preis für deinen Seelenfrieden.

Harte Zeiten erfordern ein dickes Fell

Das Schlimmste, was man tun kann, wenn der Markt ins Wanken gerät, ist Panik. Wenn du anfängst, über drastische Maßnahmen nachzudenken, ist das ein Zeichen dafür, dass du in Panik gerätst.

Um Panik zu vermeiden, solltest du Folgendes bedenken: Es hat noch nie einen Abschwung an der Börse gegeben, auf den nicht ein erneutes Wachstum folgte. Außerdem hast du ein hochwertiges, diversifiziertes Portfolio. Es wird sich erholen. Der Zeitpunkt der Erholung ist ungewiss, aber er wird kommen. Wenn es soweit ist, kannst du nur dann davon profitieren, wenn du noch investiert bist.

Der Artikel 4 Investmentstrategien, um jetzt an der Börse zurechtzukommen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

