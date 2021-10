4 Schritte zum passiven Einkommen für nur ein paar Euro pro Woche

Echtes „passives“ Einkommen bedeutet, dass man dafür bezahlt wird, dass man nichts tut, nachdem man einen Vermögenswert gekauft oder produziert hat. Meiner Meinung nach gibt es nur wenige Dinge, die wirklich unter diese Definition fallen. Eine Immobilie zu vermieten ist zum Beispiel alles andere als ein Kinderspiel, wenn du dich mit regelmäßigen Wartungsarbeiten und problematischen Mietern auseinandersetzen musst. Außerdem erfordert der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung in der Regel eine Hypothek (eine Verbindlichkeit) und eine hohe Anzahlung.

Im Gegensatz dazu ist die Börse, auch wenn es nie garantiert ist, so ziemlich das, was man meiner Meinung nach mit ein paar einfachen Schritten erreichen kann, um mit sehr wenig Aufwand Geld zu verdienen. Wie mache ich das also?

1. Weniger ausgeben (regelmäßig)

Ich vermute, dass viele Menschen nicht mit dem Investieren anfangen, weil sie annehmen, dass sie dafür viel Geld brauchen. Die Wahrheit ist jedoch, dass ich auch mit relativ wenig Startkapital loslegen kann.

Heute nehme ich 25 EUR pro Woche als Beispiel. Natürlich ist der tatsächliche Betrag von Person zu Person unterschiedlich und hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Ich denke aber, dass das für viele Menschen erreichbar ist. Ja, es könnte bedeuten, dass man pro Woche etwas weniger isst oder den täglichen Gang zum Coffeeshop auslässt und sich zu Hause einen Kaffee kocht. Aber das Wissen, dass ich mit solchen Opfern wirklich Geld verdienen kann, während ich schlafe, macht das mehr als wett.

Wenn ich mir angewöhne, jede Woche 25 EUR zur Seite zu legen, kann ich jedes Jahr 1.300 EUR investieren. Über 10 Jahre hinweg werden daraus 13.000 EUR an Ersparnissen. Zu diesem Zeitpunkt könnte ein solcher Geldtopf jedes Jahr Hunderte von Euro an passivem Einkommen einbringen. Damit könnte man sich einen Familienurlaub oder Ähnliches leisten. Natürlich wäre eine viel höhere Summe denkbar, wenn der wöchentliche Sparbetrag 50, 100 oder noch mehr Euro betragen würde.

2. Kaufe die besten Aktien mit passivem Einkommen

Der nächste Schritt ist die Auswahl der Aktien, die du kaufen willst. Da das Ziel darin besteht, ein passives Einkommen zu erzielen, sollten Unternehmen, die Dividenden zahlen, hier den Vorrang haben. Dividenden sind einfach ein Teil des Gewinns eines Unternehmens, der zweimal im Jahr (oder manchmal vierteljährlich) an die treuen Besitzer ausbezahlt wird.

Leider sind nicht alle Dividendenaktien gleich. Die besten sind diejenigen, die eine ordentliche, aber nicht übermäßige Ausschüttung bieten, die in der Regel jedes Jahr erhöht wird. Als Beispiele aus der britischen Börse würde ich den Rüstungsriesen BAE Systems und das Versicherungsunternehmen Legal & General nennen.

Wenn eine Dividendenrendite zu gut aussieht, um wahr zu sein, bedeutet das wahrscheinlich, dass der Markt nicht erwartet, dass sie gezahlt wird. Als grobe Faustregel gilt, dass alles, was über 6 % liegt, mich dazu veranlasst, zusätzliche Recherchen anzustellen. Eine sehr hohe Rendite kann darauf zurückzuführen sein, dass der Aktienkurs eines Unternehmens stark gefallen ist, vielleicht aufgrund einer Verlangsamung des Handels. In einer solchen Situation muss ich zuversichtlich sein, dass sich die Lage erholt. Wenn das nicht der Fall ist, könnte die hohe Dividende gekürzt oder gestrichen werden.

Natürlich ist beim Investieren nichts garantiert, deshalb ist es sinnvoll, eine Auswahl von Aktien zu kaufen und nicht nur eine oder zwei.

3. Halte die Kosten niedrig

Eine Alternative dazu ist der Kauf eines so genannten börsengehandelten Fonds. Dieser bildet die Renditen eines Indexes ab - einer großen Gruppe von Aktien. Ein Beispiel wäre der iShares Core FTSE 100. Damit verteile ich mein Geld nicht nur auf viele verschiedene Unternehmen, sondern er zahlt auch eine ansehnliche (und bisher zuverlässige) Dividende.

Eine andere Möglichkeit wäre, mein Geld einem professionellen Fondsmanager zu überlassen, der sich auf die Auswahl von einkommensstarken Aktien spezialisiert hat. Das einzige Problem dabei ist, dass sie oft hohe Gebühren verlangen.

Unabhängig davon, welchen Ansatz ich wähle, ist der häufige Kauf von dividendenstarken Aktien oder Fonds in der Regel nicht sehr kosteneffizient. Wenn ich zum Beispiel Aktien von BAE Systems kaufe, kostet mich das jedes Mal etwa 10 EUR an Provision. Das sind 40 % meiner wöchentlichen Ersparnisse!

Vor diesem Hintergrund würde ich alle „regelmäßigen Investitionen“ nutzen, die mein Aktiensparplan anbietet. Damit kann ich jeden Monat investieren, und zwar in der Regel zu weitaus geringeren Kosten als den oben genannten. Wie erfahrene Anleger/innen wissen, ist die Begrenzung der Kosten eines der wenigen Dinge, die wir kontrollieren können. Es kann jedoch einen großen Unterschied für unsere Rendite ausmachen. Je weniger Geld ich hier ausgeben muss, desto mehr kann ich für den Kauf von Vermögenswerten verwenden, die mir letztendlich Geld einbringen.

Regelmäßiges, aber günstiges Investieren vermeidet auch die Versuchung, den Markt zu timen. Eine Aktie während eines Börsencrashs für viel weniger zu kaufen, als sie wert ist, ist einfach großartig. Trotzdem ist es nicht das Wichtigste für jemanden, der ein passives Einkommen anstrebt. Außerdem ist es in der Praxis sehr schwer, wenn alle in Panik sind.

4. Nichts tun

Abgesehen davon, dass ich zuverlässige Dividendenaktien (oder ein oder zwei Fonds) kaufe, muss ich nur sehr wenig tun, um ein echtes passives Einkommen zu erzielen. In diesem Zusammenhang ist Investieren eines der wenigen Dinge im Leben, bei denen Nichtstun oft zu besseren Erträgen führen kann.

Das Wichtigste für mich ist, dass viele Unternehmen, die Finanzdienstleistungen anbieten, auf ein effektives und überzeugendes Marketing angewiesen sind. Ich werde dazu ermutigt, etwas zu tun, weil es Gebühren einbringt, auch wenn das vielleicht nicht zu meinem Vorteil ist. In Wirklichkeit muss ich nicht zusehen, wie mein Portfolio im Wert steigt und fällt. Schließlich geht es beim Investieren für ein passives Einkommen darum, Geld zu verdienen und gleichzeitig meine Zeit produktiver zu nutzen.

Ein letzter Punkt. In diesem Artikel habe ich über passives Einkommen mit dem Ziel gesprochen, es auszugeben. Wenn dieses Einkommen jedoch nicht für die Bezahlung von Rechnungen und gelegentlichen Vergnügungen benötigt wird, ist es eine gute Idee, es wieder an der Börse anzulegen und vom Zinseszinseffekt zu profitieren - dem Geheimrezept für fantastische langfristige Renditen an der Börse. Das ist der Foolish Way.

Dieser Artikel wurde von Paul Summers auf Englisch verfasst und am 10.10.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht.

