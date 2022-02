4 Termine, die die Investoren von Disney im Februar einkreisen sollten

Analysten erwarten zum ersten Quartal des Geschäftsjahres von Disney ein zweistelliges Umsatzwachstum und einen noch stärkeren Anstieg des Gewinns.

Ein Agatha-Christie-Film wird im örtlichen Multiplex neu gezeigt, und Disney hat den Krimi gedreht.

Ein beliebtes Festival in Disney World zieht weiter, aber ein neues ist nicht allzu weit entfernt.

Wichtige Punkte

Der Februar ist der kürzeste Monat des Jahres, aber das bedeutet nicht, dass Walt Disney keine Wellen schlagen wird. Als schlechtester Wert im Dow 30 hat die Aktie viel Boden gut zu machen - nach einem Rückgang von 15 % im letzten Jahr folgte im Januar dieses Jahres ein Rückgang von 8 % - und es ist wahrscheinlich gut, dass das Haus der Maus in Bewegung ist.

Von der Bekanntgabe der Gewinne in der nächsten Woche bis hin zu den Neuerscheinungen im Laufe des Monats wird es bei Disney viel zu beachten geben. Schauen wir uns einmal genauer an, was der Februar zu bieten hat.

2. Februar

Man sollte meinen, dass Disney niemals eine achtteilige Serie über den Pamela Anderson-Tommy Lee-Sexvideo-Skandal von 1997 ausstrahlen würde, aber so ist es nun mal: Pam & Tommy hat letzten Mittwoch auf dem mehrheitlich zu Disney gehörenden Hulu Premiere. Streaming-Plattformen wie Hulu und Disney+ verfügen über umfangreiche Kataloge, aber die eigentliche Attraktion der letzten Jahre sind neue Shows und Originalfilme. Das ist das Lebenselixier der Streaming-Dienste, und im Moment gibt es genug Wachstum für alle führenden Plattformen.

9. Februar

Es ist Quartalsberichtsaison, und das bedeutet, dass Disney der Welt zeigen wird, wie das Weihnachtsquartal gelaufen ist. Die Analysten erwarten zum ersten Quartal 2022 einen Umsatzanstieg von 16 % auf 18,9 Mrd. US-Dollar. Außerdem rechnen sie mit einem Gewinn von 0,62 US-Dollar pro Aktie. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen gerade mal die Gewinnschwelle erreicht.

Die Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr sind beeindruckend, aber zu erwarten. Der eigentliche Grund für den Anstieg könnte derselbe sein, der die Aktie in letzter Zeit während der Gewinnsaison bewegt hat, nämlich die Entwicklung der Disney+-Abonnenten. Das Wachstum hat sich im letzten Jahr verlangsamt, nachdem der Premium-Streamingdienst ein erfolgreiches Jahr hinter sich hat, aber 118 Millionen Abonnenten sind nicht zu wenig für einen Dienst, der gerade erst in sein drittes Jahr der Streaming-Verfügbarkeit gestartet ist.

11. Februar

In diesem Monat kommen nicht viele große Disney-Filme in die Kinos, aber eine der größten Neuerscheinungen dürfte Tod auf dem Nil sein. Basierend auf dem Kriminalroman von Agatha Christie aus dem Jahr 1937, der bereits einige Verfilmungen hinter sich hat, wird diesmal Kenneth Branagh als Regisseur dem Klassiker neues Leben einhauchen und die Hauptrolle des Detektivs Hercule Poirot spielen.

Der Film sollte eigentlich in der Weihnachtssaison 2020 in die Kinos kommen, aber wie viele andere Filme wurde er verschoben, weil die Angst vor COVID-19 die Konsumenten von den örtlichen Multiplex-Kinos fernhielt. Tod auf dem Nil ist ein weiteres Projekt, das Disney aus dem Kauf von 20th Century Fox übernommen hat, also solltest du ihn nicht so bald auf Disney+ sehen.

22. Februar

Am 21. Februar endet das Epcot International Festival of the Arts 2022 in Disney Worlds Epcot. Festivals sind in Epcot zu einem großen Geldbringer geworden, denn Disney steigert die Pro-Kopf-Ausgaben der Gäste, indem es überall im Park Essens- und Getränkekioske mit einzigartigen Angeboten aufstellt.

Festivalfans müssen sich nicht lange bis zum nächsten Fest gedulden, denn das Epcot Flower and Garden Festival 2020 findet weniger als zwei Wochen später statt. Disney weiß, wie man eine Party schmeißt und - was noch wichtiger ist - wie man diese Party zu Geld macht.

Der Artikel 4 Termine, die die Investoren von Disney im Februar einkreisen sollten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 01.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Walt Disney. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2024 $145 Calls auf Walt Disney und Short Januar 2024 $155 Calls auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool