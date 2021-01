4 Tipps zum Investieren mit hohen Renditen, die dir Tausende einbringen können

Dividenden sind eine tolle Möglichkeit, um Einkommen zu generieren, ohne Aktien verkaufen zu müssen. Aber eine Dividende macht eine Aktie nicht automatisch besser oder schlechter. Die besten Gewinne an der Börse in den letzten zwei Jahren kamen von Technologiewerten, von denen viele überhaupt keine Dividenden zahlen.

Einige der besten langfristigen Investitionen sind jedoch solide Unternehmen, die stabile und wachsende Dividenden zahlen. Es folgt dein Survival-Guide, um die besten Dividendenaktien zu finden - einschließlich dessen, was man vermeiden sollte und worauf man achten sollte.

1. Hinter jeder Dividende steht ein Unternehmen

Renditestarke Dividendenaktien können verlockend sein. Schließlich ist eine Dividendenrendite von 10 % oder mehr höher als die durchschnittliche Rendite an der Börse. Es sieht aus wie leicht verdientes Geld. Aber eine 10%ige Rendite wird wenig Trost spenden, wenn ein Unternehmen seine Dividende kürzt oder seine Aktie stärker fällt als die Dividendenzahlung. Peter Lynch, der von 1977 bis 1990 einen herausragenden Investmentfonds leitete, pflegte zu sagen: “Hinter jeder Aktie steht ein Unternehmen. Finde heraus, was es tut.” Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Aktien einfach das Instrument sind, mit dem man in ein Unternehmen investiert. Eine kleine Dividende oder keine Dividende von einem guten Unternehmen ist besser als eine hohe Dividende von einem schrecklichen Unternehmen.

2. Wenn eine Dividende mit Schulden bezahlt wird, ist das ein Warnhinweis

Es gibt genug Fälle von kleinen, unbekannten Unternehmen mit über 20 % Dividendenrendite, die am Ende pleite gehen oder ihre Dividende kürzen. Aber künstlich hohe Dividendenrenditen können auch bei großen Unternehmen vorkommen. Nimm das Beispiel von BP.

Am 3. August 2020, dem Tag vor der Bekanntgabe der Zahlen von BP, wurden die Aktien bei 21 US-Dollar gehandelt und hatten eine jährliche Dividende von 2,52 US-Dollar, also 12 % pro Jahr. Die Dividendenrendite sollte nicht so hoch sein. Nur ein Jahr zuvor wurde das Unternehmen für rund 35 US-Dollar pro Aktie gehandelt, mit einer Rendite, die näher an 7 % lag. Ein Unternehmen zu kaufen, nur weil die Dividendenrendite hoch ist und die Aktie im Minus ist, ist nicht gut. Eine kleine Recherche hätte dir gezeigt, dass BP wohl die schlechteste Bilanz der großen Ölkonzerne hatte. Angesichts steigender Schulden und eines Gewinneinbruchs halbierte BP am nächsten Tag seine Dividende. Was dann geschah, mag dich überraschen.

Anstatt zu fallen, stiegen die Aktien um über 6 %, da die Investoren BPs Dividendenkürzung und die neue Ausrichtung auf erneuerbare Energien lobten. Und es gab immer noch eine attraktive Rendite von 5 %. Im letzten Jahr ist die langfristige Nettoverschuldung von BP um 18 % gesunken. Vergleiche diese Verbesserung mit ExxonMobil, das seine Dividende nicht gekürzt hat. Seine langfristige Nettoverschuldung ist innerhalb eines Jahres um fast 25 % gestiegen und ist nun die höchste in der Geschichte. Mit historischen Abschreibungen und sinkenden Gewinnen belastet Exxon seine Bilanz, indem es eine Dividende zahlt, die es sich nicht leisten kann.

3. Suche nach Unternehmen, die ihre Dividenden aus dem freien Cashflow bezahlen

Die ersten beiden Lektionen haben dich zur Vorsicht gemahnt. Jetzt, wo du weißt, was du vermeiden solltest, lass uns darüber sprechen, wonach du suchen solltest.

Eine gesunde Bilanz mit geringer Verschuldung und Mengen von Bargeld bietet eine großartige Grundlage für Dividendenerhöhungen. Ein stabiler und wachsender freier Cashflow ist eine weitere Kennzahl, auf die du achten solltest. Der freie Cashflow ist das Bargeld, das übrig bleibt, nachdem die Ausgaben bezahlt wurden. Er kann unter anderem zur Schuldentilgung, zum Rückkauf von Aktien und zur Zahlung von Dividenden verwendet werden. Ein freier Cashflow, der regelmäßig die Dividendenzahlungen übersteigt, ist ein gutes Zeichen dafür, dass das Unternehmen es sich leisten kann, seine Dividende zu zahlen, ohne sich zu verschulden. Es gibt viele verlässliche Aktien, die genau das tun. In diesem Zusammenhang verdienen sich Unternehmen, die ihre jährliche Dividende in mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren erhöhen, einen Platz auf der Liste der Dividenden-Aristokraten.

4. Dividendenkürzungen können eine gute Sache sein

Auf den ersten Blick können Dividendenkürzungen wie ein Warnhinweis wirken, aber das ist nicht immer der Fall. Wie wir bei BP gesehen haben, war die Kürzung der Dividende eine gute Sache für die Bilanz. Aber BP hat langfristige Probleme, und die Dividendenkürzung macht es nicht automatisch zu einer guten Investition. In einigen Beispielen ist die Kürzung einer Dividende nicht nur die beste Entscheidung, sondern sie kann sogar ein Grund sein, ein unterbewertetes Unternehmen zu kaufen.

Im Geschäftsjahr 2019 (das am 28. September 2019 endete) zahlte Disney zwei halbjährliche Dividenden von 0,88 US-Dollar pro Aktie oder insgesamt 2,9 Milliarden US-Dollar. Anfang Mai 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass es seine Dividende aussetzen würde, ein herber Rückschlag für seinen Ruf als verlässliche Blue-Chip-Aktie. Aber Disney stand vor einem noch nie dagewesenen Einbruch in zwei seiner größten Einnahmequellen - Themenparks und Kinos. Die Dividendenkürzung erwies sich als die richtige Entscheidung.

Disney verlor 2,4 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2020, verglichen mit einem Gewinn von 10,9 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2019. Anstatt seine Bilanz durch den Abbau von Barmitteln oder die Aufnahme von Schulden zu belasten, ersparte die Dividendenkürzung Disney eine Zahlung, die es sich nicht leisten konnte. Die Investoren erkannten die langfristige Stärke der Marke Disney und führten die Verluste auf die COVID-19-Pandemie zurück. Der massive Erfolg und die Wachstumsaussichten von Disney+ sowie die Vorstellung, dass der Rest des Geschäfts zurückkommen würde, kulminierten in einem überdurchschnittlich guten Jahr für Disney und schickten die Aktie um 25 % auf ein neues Allzeithoch.

Unterm Strich

Oberflächlich betrachtet, klingen Dividendenerhöhungen gut und Kürzungen schlecht. Aber die Realität ist viel nuancierter als das.

Noch wichtiger als die Dividende einer Aktie ist die Stabilität des Unternehmens. Eine Dividende, die an ein starkes Unternehmen gebunden ist, kann die Kirsche auf dem Sahnehäubchen einer bereits großartigen Investition sein. Eine ertragsstarke Dividende von einem schlechten Unternehmen kann irreführend sein und zu finanziellen Verlusten führen. Die Anwendung dieser Lektionen auf dein eigenes Portfolio sollte dir helfen, gute Dividendenaktien auszuwählen und Verlierer zu vermeiden.

