4 Top-Dividendenzahler des S&P 500

Die durchschnittliche Dividendenrendite des S&P 500 beträgt nur 1,41 %.

Es gibt jedoch einige Unternehmen, die jedes Jahr beträchtliche Dividenden an die Investoren ausschütten.

Vier davon sind die Altria Group, Lumen Technologies, AT&T und Chevron.

Wichtige Punkte

Im S&P 500 gibt es Hunderte von dividendenstarken Aktien. In letzter Zeit zahlen diese Aktien nicht mehr so viel aus wie früher. Da die Bewertung des Marktes immer noch nahe am Allzeithoch liegt (trotz des jüngsten Rückschlags) und sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr Unternehmen für Aktienrückkäufe entschieden haben, beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien im S&P 500 derzeit nur 1,41 %.

Diese Rendite erscheint eher langweilig und ist nur geringfügig höher als die Rendite, die du mit dem Kauf eines einjährigen US-Schatzbriefs erzielst, der eine Rendite von 1,13 % aufweist. Anleger, die die Dividenden ihres Portfolios erhöhen wollen, müssen sich auf die Suche nach einzelnen Aktien machen, die immer noch eine hohe Dividendenrendite ausschütten.

Hier sind vier Top-Dividendenzahler im S&P 500, die Anleger für ihre Portfolios in Betracht ziehen sollten.

1. Altria Group: 7 % Rendite

Die Altria Group (WKN: 200417, -0,28 %) ist einer der größten Tabakverkäufer in den Vereinigten Staaten und Eigentümer der meistverkauften Marke Marlboro. Neben Zigaretten vertreibt das Unternehmen auch andere nikotinhaltige Produkte wie Kopenhagener Kautabak, Black & Mild Zigarren und On! und hat drei strategische Beteiligungen an Anheuser Busch, Juul Labs (dem Vaping-Unternehmen) und der Cronos Group (einem Cannabisproduzenten). Der größte Teil der Gewinne stammt aus dem Zigarettenverkauf, aber die Altria Group ist in allen Lastern vertreten.

Die jährliche Dividende von Altria von 3,60 US-Dollar pro Aktie (die in vierteljährlichen Raten ausgezahlt wird) wird durch den jährlichen freien Cashflow (FCF) des Unternehmens von 4,46 US-Dollar pro Aktie finanziert. Obwohl der Zigarettenkonsum in den USA seit Jahrzehnten rückläufig ist, konnten Unternehmen wie die Altria Group ihren Cashflow durch stetige Preiserhöhungen und Investitionen in Kategorien zur Schadensminimierung wie Nikotinpflaster aufrechterhalten und sogar steigern. Wenn du glaubst, dass das Wachstum des FCF pro Aktie anhalten kann, sollte Altria in der Lage sein, seine Dividende jedes Jahr zu halten oder sogar zu erhöhen. Bei diesen Kursen erhalten die Anleger jedes Jahr eine Rendite von 7 % auf ihre Investition.

2. Lumen Technologies: 9,3 % Rendite

Mit der höchsten Dividendenrendite auf der Liste hat Lumen Technologies (WKN: A2QMYN, -1,18 %) auch die unsicherste Zukunft. Das amerikanische Telekommunikationsunternehmen verkauft Breitband, Telefontarife und andere digitale Dienstleistungen an Privat- und Geschäftskunden. Wie andere Breitband- und Internetanbieter hat auch Lumen eine ziemlich konstante Nachfrage vonseiten der Endkunden. Wo liegt also der Haken? Ein Wort: Schulden.

Zu diesem Zeitpunkt hat Lumen Technologies Schulden in Höhe von 29 Mrd. US-Dollar, nur 354 Mio. US-Dollar in liquiden Mitteln und erwirtschaftet einen Cashflow von 3,6 Mrd. US-Dollar pro Jahr. Das ist zwar nicht die höchste Verschuldung der Welt (diese Auszeichnung erhält unser nächstes Unternehmen), aber die Höhe der langfristigen Schulden im Vergleich zum jährlichen Cashflow ist schon etwas besorgniserregend. Kurzfristig sollte es keine Bedenken geben, da in den nächsten drei Jahren jeweils weniger als 2 Mrd. US-Dollar an Schulden fällig werden. Das sollte dem Management genügend Spielraum geben, um die Schulden zurückzuzahlen und/oder zu refinanzieren und gleichzeitig die Dividendenverpflichtungen zu erfüllen. Sollte das Unternehmen jedoch auch nur ein bisschen straucheln oder die Zinsen deutlich steigen (was die Zinskosten von Lumen erhöhen würde), könnte das Unternehmen in Schwierigkeiten geraten.

3. AT&T: 8,9 % Rendite

AT&T (WKN: A0HL9Z, -1,20 %) ist eines der größten Unternehmen in den Bereichen Mobilfunk, Internet/Glasfaser und Videounterhaltung in den USA. Ende 2021 hatte AT&T 67,3 Millionen zahlende Telefonkunden, 6 Millionen Glasfaserabonnenten und 73,8 Millionen Videoabonnenten für seine HBO-Dienste. Diese großen Geschäfte, insbesondere das Mobilfunkgeschäft, führten dazu, dass AT&T im Jahr 2021 einen FCF von 28,6 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete. Daraus speist sich die jährliche Dividende von 2,08 US-Dollar pro Aktie, die zum Zeitpunkt dieses Artikels eine Rendite von 8,9 % aufweist.

Wie Lumen Technologies hat auch AT&T eine Menge langfristiger Schulden - 179 Mrd. US-Dollar, um genau zu sein. Das mag beängstigend erscheinen, aber das Unternehmen plant, einen Teil dieses Schuldenrisikos durch die Ausgliederung seiner Warner-Media-Sparte (zu der HBO gehört) an Discovery zu mindern. Der Deal wird AT&T etwa 43 Mrd. US-Dollar in Form von Bargeld und Schuldverschreibungen einbringen.

Das verbleibende AT&T-Unternehmen wird kleiner sein (die Aktionäre werden die Möglichkeit haben, die neuen Warner-Discovery-Aktien zu besitzen) und plant, seine jährliche Dividendenausschüttung nach Abschluss der Transaktion zu reduzieren. Dennoch sollte das verbleibende Unternehmen den Anlegern eine hohe Dividendenrendite bieten, die durch das langlebige Mobilfunk- und Glasfasergeschäft gestützt wird.

4. Chevron : 3,4 % Rendite

Der Letzte auf unserer Liste ist Chevron (WKN: 852552, 3,81 %), einer der größten Ölkonzerne der Welt. Das Unternehmen ist sowohl im Upstream- als auch im Downstream-Bereich tätig, das heißt, es fördert Öl, raffiniert es und verkauft es an Verbraucher und Unternehmen. Der FCF war in den letzten zehn Jahren etwas sporadisch (die Gewinne sind in der Regel an die weltweiten Ölpreise gebunden), erreichte aber in den letzten zwölf Monaten 21 Mrd. US-Dollar, da sich die Ölpreise von den Tiefstständen erholten.

Die Aktie von Chevron ist in letzter Zeit aufgrund des weltweiten Anstiegs der Ölpreise stark gestiegen (höhere Ölpreise bedeuten mehr potenzielle Gewinne für Chevron). Dadurch ist die Dividendenrendite auf 3,4 % gesunken, was im Vergleich zum Durchschnitt der S&P-500-Aktien immer noch hoch ist, aber viel niedriger als bei anderen Unternehmen auf dieser Liste. Wenn du jedoch davon ausgehst, dass die hohen Energiepreise anhalten werden, wird Chevron seine Dividende in den kommenden Jahren aufgrund der neuen Gewinne wahrscheinlich erhöhen, was die Aktie in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu einer großartigen potenziellen Einkommensinvestition macht.

Der Artikel 4 Top-Dividendenzahler des S&P 500 ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Brett Schafer auf Englisch verfasst und am 10.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Brett Schafer besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Discovery (C-Aktien).

