4 Wege, um zu verhindern, dass Emotionen deine Investitionen kontrollieren

Stell dir vor, dass du am 9. März 2009 deine allererste Börseninvestition getätigt hast. Du hättest das Glück gehabt, deine Investitionsreise zu Beginn des längsten Bullenmarktes der Geschichte zu beginnen. Angenommen, du wärst richtig diversifiziert, dann würde sich das Investieren wahrscheinlich einfach anfühlen und für die nächsten 11 Jahre Spaß machen.

Jetzt stell dir das Gefühl in deiner Magengrube am 11. März 2020 vor, als die Furcht vor der COVID-19 Pandemie deine Aktien in den Keller stürzen ließ. Dein neues Gefühl der Ängstlichkeit wurde wahrscheinlich nur noch schlimmer, als die Tage vergingen und deine Aktien weiterhin Verluste erlitten.

Es ist völlig normal, dass Anfänger und alteingesessene Investoren starke Emotionen beim Investieren haben. Es kann ärgerlich sein zu sehen, wie dein Geld schwindet - besonders wenn du für ein Ziel wie den Ruhestand gespart hast.

In einer Umfrage des Pew Research Center im Jahr 2018 wurden fast 5.000 Amerikaner gefragt, was ihnen Zufriedenheit im Leben bringt. Auf diese offene Frage kam Geld als dritthäufigste Antwort, nur nach Familie und Karriere. Da Geld so eine Priorität ist, kann es ein sehr emotionaler Prozess sein, Geld zu investieren. Wenn Emotionen im Spiel sind, haben Studien jedoch gezeigt, dass Investoren dazu neigen, falsche Entscheidungen zu treffen, die hauptsächlich auf Reaktionen beruhen.

Diese Entscheidungen, die auf Reaktionen basieren, haben Konsequenzen. Langfristig gesehen ist eine der größten Konsequenzen die Underperformance der Märkte - und je länger die Zeitspanne, desto größer die Underperformance. Recherchen der Investmentfirma Dalbar haben ergeben, dass der S&P 500 zwischen 1997 und 2017 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,2 % hatte, während der durchschnittliche Investor eine durchschnittliche jährliche Rendite von nur 5,29 % erzielte. Bei einer Investition von 100.000 US-Dollar entspricht diese Differenz von 1,91 % 120.969 US-Dollar mehr für den S&P 500 als der durchschnittliche Einzelinvestor in diesem Zeitraum von 20 Jahren.

Ein Teil dieser Differenz kann auf Dinge zurückgeführt werden, die du nicht kontrollieren kannst, wie Inflation und Gebühren. Aber ein erheblicher Teil dieser Unterschiede kann darauf zurückgeführt werden, dass Investoren aus Angst handeln, aus Anlageklassen aussteigen, nachdem sie den Großteil der Verluste erlitten haben, und wieder in diese zurückkehren, nachdem sie sich von diesen Verlusten erholt haben.

Auch wenn deine natürliche Reaktion auf einen Kursturz oder eine Baisse Panik auslösen kann, ist es wichtig, deine Emotionen im Zaum zu halten. Diese 4 Strategien können helfen.

1. Einen Notfallfonds haben

Wenn Emotionen aufkeimen, liegt es meist daran, dass ein Investor das Gefühl hat, dass seine Fähigkeit, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, bedroht ist. Einen adäquaten Notfallfonds zu haben, der dich durch einen Bärenmarkt hindurch unterstützt, ist eine gute Möglichkeit, dich davon abzuhalten, im schlimmstmöglichen Moment den Stecker zu ziehen.

Was ist ein adäquater Notfallfonds? Die allgemeine Faustregel ist, mindestens 3 Monate an Ausgaben zu sparen, aber 6 Monate sind noch besser. Um mit einem Notfallfonds anzufangen, berechne zunächst einmal deine durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für ein paar Monate. Wenn du diesen Geldbetrag nicht in bar oder in Form von Bargeld auf einem separaten Konto hast, kannst du das Sparen für einen Notfallfonds Teil deiner Sparziele machen.

2. Diversifiziere deine Investitionen

Investieren muss nicht bedeuten, dass du nur Aktien besitzt. Aktien können eine riskante Anlageklasse sein, aber es gibt viele andere Arten von Investitionen, die dir helfen können, das Risiko, das du eingehst, zu senken.

Wenn du dich ein wenig unsicher fühlst, solltest du vielleicht deine Risikotoleranz neu einschätzen. Anstatt alle deine Investitionen auf Bargeld umzustellen, solltest du eine Diversifizierung in Anlageklassen wie Anleihen oder Rohstoffe in Betracht ziehen. Diese Anlageklassen werden dir helfen, etwas Stabilität zu gewinnen und Verluste zu verringern. Im Monat März, als der S&P 500 einen dramatischen Wertverlust erlebte, waren Investitionen in einen gemanagten Futures-Fonds, einen Gold-ETF und einen ETF auf Schatzanleihen mit einer Laufzeit von 20 Jahren viel stabiler - einige zeigten sogar Wachstum.

Da Aktien natürlich risikoreicher sind, können Investoren langfristig höhere Renditen erwarten. Das Risiko zu senken, das du eingehst, indem du einen Teil deines Geldes in diese stabileren Anlagen investierst, ist ein Kompromiss. Dieser Kompromiss ist normalerweise eine niedrigere durchschnittliche Rendite während Bullenmärkten und dafür kleinere Verluste während der Baisse.

3. Rückblick auf die Vergangenheit

Kontraktionen und Bärenmärkte sind ein regulärer Teil eines Marktzyklus - auch wenn sie sich nicht großartig anfühlen, so passieren sie doch. Wenn du die Volatilität der Märkte erlebst, findest du vielleicht Hoffnung, wenn du auf vergangene Zeiträume zurückblickst, die ebenfalls volatil waren.

Bärenmärkte sind in der Vergangenheit über unterschiedlich lange Zeiträume und aus unterschiedlichen Gründen aufgetreten. Aber in allen historischen Fällen haben sich die Märkte immer wieder erholt. Ein Beweis dafür kann sogar der jüngste Kurssturz in diesem Jahr sein. Von seinem Höchststand im Jahr 2020 ging der S&P 500 um fast 40 % zurück, bevor er wieder nach oben ging. Die Investoren, die investiert blieben, sind jetzt nur ein paar Prozentpunkte unterhalb dieses Markthochs. Andererseits ist der Kurssturz bei deinen Investitionen während einer Baisse katastrophal. Die Investoren, die in diesem Jahr mit Verlust verkauft haben, hätten diese Verluste eher realisiert, als den Großteil ihres Pensionsfonds zurückzugewinnen.

4. Angemessene Zeitrahmen haben

Wenn du aggressiv an der Börse investierst und Geld verwendest, das du brauchst, um in ein oder zwei Jahren ein Haus zu kaufen, wird ein Crash an den Märkten nicht nur nervenaufreibend sein, sondern kann auch deine Fähigkeit, dieses finanzielle Ziel zu erreichen, in weite Ferne verschwinden lassen. Wenn das investierte Geld jedoch 30 Jahre lang nicht gebraucht wird, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass du viel ruhiger bist.

Wenn du investierst, versuche, deine Investitionen auf die Ziele und den Zeitrahmen abzustimmen. Das bedeutet, dass deine verschiedenen Konten unterschiedliche Mischungen aus Aktien, Anleihen und Bargeld haben sollten. Je kürzer die Zeitspanne, bis du das Geld auf dem Konto brauchst, desto konservativer sollten deine Investitionen sein. Wenn du dein Geld auf diese Weise anlegst, kannst du Turbulenzen an den Märkten besser überstehen, wenn sie kommen.

