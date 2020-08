40 % Kursgewinn pro Jahr über 23 Jahre: Diese Aktie ist nicht zu stoppen!

An der Börse ist ein Wachstum von etwa 8 % über die Jahre der Durchschnitt. Zumindest ist das etwa der Wert, den der DAX über die letzten 30 Jahre erzielt hat. Aber eine Aktie, die im Durchschnitt seit ihrem Börsengang, der inzwischen 23 Jahren zurück liegt, um 40 % pro Jahr an Wert zugelegt hat, findet man nicht so einfach. Die Amazon-Aktie hat dieses Wunder tatsächlich vollbracht und viele Anleger zu Millionären und Gründer Jeff Bezos sogar zum reichsten Menschen der Welt gemacht.

Amazon, das Wachstumswunder

Am 15.5.1997 ist die Amazon-Aktie an der Börse gelistet worden. Damals kostete ein Anteilsschein gerade einmal 18 Dollar! Der Börsengang fiel genau in die Zeit der Dotcom-Blase. Deshalb ist der Kurs quasi vom ersten Tag an stark gestiegen und stand schon 1 Jahr später bei mehr als 300 Dollar. Genau so schnell, wie der Kurs gestiegen ist, ist er aber anschließend auch wieder gefallen. Im Mai 2001 kostete eine Aktie schon wieder weniger als 20 Dollar.

Aber anders als der Großteil der übrigen Dotcom-Unternehmen, die diese Blase so berühmt gemacht haben, hatte Amazon schon damals ein reales Geschäft und konnte ein gigantisches Umsatzwachstum verbuchen. Allein von 1996 auf 1997 ist der Umsatz von 16 Mio. auf 148 Mio. Dollar gestiegen!

Schon damals hatte Amazon aber das Wachstum über den Gewinn gestellt, sodass der Verlust von 6 Mio. auf 28 Mio. Dollar angeschwollen ist. Im Folgejahr ging es mit 128 Mio. Dollar sogar noch tiefer in die roten Zahlen. Scheint also erst mal so, als wäre der Kurssturz sogar begründet gewesen.

43 % Kursgewinn in diesem Jahr

Aus heutiger Sicht kann man darüber nur noch lachen. Inzwischen ist Amazon hochprofitabel und eins der größten Unternehmen der Welt. Und trotz der gewaltigen Größe wächst der Konzern immer noch rasant. Im vergangenen Geschäftsjahr ist der Umsatz auf mehr als 280 Mrd. Dollar und der Nettogewinn auf mehr als 11 Mrd. Dollar gestiegen.

Das hat über die letzten Jahre dazu geführt, dass der Aktienkurs weiter massiv gestiegen ist. Inzwischen kostet eine Aktie 3.225 Dollar (Stand 07.08.2020). Aber der Vergleich der Aktienkurse von heute und beim Börsengang zeigt nicht die ganze Wahrheit. Denn in der Zwischenzeit gab es mehrere Aktiensplits. Dadurch wären aus einer Aktie 12 Aktien geworden. Um einen akkuraten Vergleich zu haben, muss also ein Preis von 1,5 Dollar beim Börsengang herangezogen werden. Damit kommt man auf einen durchschnittlichen Kursanstieg von ziemlich genau 40 % pro Jahr in der Zeit zwischen 1997 und heute (Stand: 07.08.2020)!

Wer jetzt glaubt, dass die gigantischen Zahlen der Vergangenheit angehören, sollte Amazon besser nicht unterschätzen. Allein in den vergangenen 6 Monaten ist der Kurs um weitere 43 % angestiegen!

Damit ist Amazon inzwischen mehr als 1,5 Billionen Euro wert. Natürlich wird es von Jahr zu Jahr schwieriger, die Zahlen zu liefern, die einen so gewaltigen Marktwert rechtfertigen. Aber die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass Amazon Jahr für Jahr weitere Kaninchen aus seinem Hut zaubern kann. Allein im abgelaufenen Quartal ist der Gewinn auf mehr als 5 Mrd. Dollar gestiegen, obwohl man selbst noch 3 Monate vorher gewarnt hatte, dass es zu einem Verlust kommen könnte.

Hätte man also 1997 Aktien für 1.000 Dollar gekauft, hätte man heute ein Vermögen von mehr als 2 Mio. Dollar. Damit ist Amazon der beste Beweis, dass man nur eine einzige Investition und jede Menge Geduld benötigt, um reich zu werden.

