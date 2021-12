45,5 Mrd. Euro Dividende im DAX in 2022: Hier könnte eine Top-Dividendensaison lauern!

45,5 Mrd. Euro Dividende schütten die 40 DAX-Konzerne voraussichtlich im Jahr 2022 aus. Das dürfte ein neuer Rekord sein. Laut Berechnungen des Handelsblatts dürfte die Ausschüttungssumme aller Konzerne der ersten deutschen Börsenliga damit einen neuen Bestwert erreichen.

Foolishe Investoren fragen sich möglicherweise, wo die attraktivsten DAX-Dividenden im neuen Jahr lauern könnten. Riskieren wir einen Blick auf spannende Aktien, die eine Top-Dividendensaison ermöglichen könnten. Beziehungsweise darauf, worauf Foolishe Investoren achten sollten.

45,5 Mrd. Euro Dividende im DAX : Top-Dividendensaison?

45,5 Mrd. Euro Dividende im DAX, das ist natürlich ein ordentliches Gewicht. Allerdings ist nicht jede DAX-Aktie damit ein spannender Akteur in der kommenden Dividendensaison. Ich würde jedenfalls weiterhin auf einen Mix aus historischer defensiver Klasse, stabilen Ausschüttungen und einem nachhaltigen Ausschüttungsverhältnis achten. Das könnte auch in der nächsten Saison die Basis für eine starke Dividende sein.

Wenn ich beispielsweise auf die DAX-Automobilkonzerne blicke, so dürften die Ausschüttungen hier signifikant steigen. Allerdings: Vergessen sollten Foolishe Investoren die Kürzungen vorangehender Jahre nicht. Beständigkeit wäre hier für mich daher in einer Krise nicht gegeben. Auch wenn das Volumen hier stimmen sollte, diese Branche würde ich ausklammern.

Die kommende DAX-Dividendensaison bietet jedoch schon heute so manches Highlight. Fresenius, der Gesundheitskonzern, könnte mit einem erneut moderaten und voraussichtlich operativen Wachstum vor einer weiteren Erhöhung stehen. Mit 2,5 % Dividendenrendite und einem defensiven Geschäftsmodell könnte die Basis derzeit interessant sein. Aber: Eben quantitativ nicht sonderlich groß.

Mehr Dividende gibt es voraussichtlich bei den DAX-Versicherern. Die Allianz beispielsweise hat bereits verkündet, die Dividende um mindestens 5 % erhöhen zu wollen, und das gleich in der neuen Dividendenpolitik verankert. Damit könnten fast 5 % Dividendenrendite lauern. Bei der Münchener Rück gibt’s hingegen seit fünf Jahrzehnten Beständigkeit und häufig ein moderates Wachstum. Beide DAX-Versicherer qualifizieren sich mit ihren 4 %+ Dividendenrendite grundsätzlich als spannende Ausschütter.

Wichtig: Nicht nur auf die 2022er-Höhe schauen!

Wichtig ist im Allgemeinen: Schaue als Einkommensinvestor nicht nur auf die Dividende im Jahr 2022. Das betrifft sowohl die 45,5 Mrd. Euro Gesamtdividende, die auch mal geringer oder höher ausfallen kann. Aber vor allem auch die Ausschüttungen einzelner Aktien. Eine Top-Dividendensaison sollte nur ein Mosaikteilchen im Rahmen eines längerfristigen Einkommensansatzes sein.

Zudem sollte die Dividendenrendite oder die absolute Höhe der Dividende nicht wichtiger sein als die unternehmensorientierte Basis. Oder die Nachhaltigkeit, in gewisser Weise auch die Historie und konkretere Faktoren wie das Ausschüttungsverhältnis. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf kann man sich durchaus seinen Anteil an 45,5 Mrd. Euro Dividende in 2022 sichern. Zumal wir einige interessante Beispiele bereits betrachtet haben.

Der Artikel 45,5 Mrd. Euro Dividende im DAX in 2022: Hier könnte eine Top-Dividendensaison lauern! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz, von Fresenius und der Münchener Rück. The Motley Fool empfiehlt Fresenius.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images