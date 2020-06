450 % Rendite in 10 Jahren – auf diese Titel setzt einer der besten Aktienfonds der Welt

Aktienfonds genießen nicht gerade den besten Ruf - und ganz ehrlich: Viele von ihnen sind ihre hohen Gebühren tatsächlich nicht wert. Es gibt aber ein paar Fondsmanager, die herausragende Renditen für ihre Anleger erwirtschaftet haben und ihr Geld damit absolut wert waren.

Einer der wohl besten Aktienfonds der Welt ist der Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - er hat das Kapital seiner Investoren in den letzten zehn Jahren mehr als verfünffacht! Bei solch außergewöhnlichen Resultaten ist eine Sache natürlich besonders spannend: Auf welche Aktien setzt dieser Aktienfonds aktuell?

Die Performance eines der besten Aktienfonds der Welt im Vergleich

Bevor wir einen Blick auf die fünf Top-Holdings werfen, möchte ich dir kurz die Performance dieses Morgan Stanley-Fonds im Vergleich zu einigen relevanten Vergleichsindizes zeigen - zur besseren Einordnung seiner Performance.

10-Jahres-Performance Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund + 448,76 % S&P 500 + 183,16 % iShares Core MSCI WORLD UCITS ETF + 144,04 %

Quelle: onvista.de, Stand: 03.06.2020

Du siehst: Sowohl den bärenstarken S&P 500 als auch den Klassiker unter den World-ETFs hat der Morgan Stanley Investment Funds US Growth-Fonds klar hinter sich gelassen. Eine herausragende Leistung des Fondsmanagements über einen sehr langen - und damit aussagekräftigen - Zeitraum.

Und weil es sich immer lohnt, bei den besten Aktienfonds genauer hinzuschauen, folgen nun die fünf aktuellen Top-Holdings dieses Weltklassefonds.

Top Holding 5: Die Uber Technologies-Aktie

Sicher hast du schon einmal von Uber gehört. Der Taxischreck aus den USA ist vor allem für seine Mobilitätsdienstleistungen bekannt. Per App kann man einfach und günstig den nächsten Uber-Fahrer anfordern und so schnellstmöglich von A nach B kommen.

Im Gegensatz zu Taxis kann jeder mit einem Führerschein und einem Auto Uber-Fahrer werden. Das Unternehmen bringt damit Angebot und Nachfrage mit seiner App zusammen. Ein Konzept, das vielversprechend klingt.

Branche Technologie/Mobilitätsdienstleistungen WKN A2PHHG Performance letzte 12 Monate - 10,41 % Anteil am Fonds 4,80 %

Quelle: onvista.de, Stand: 30.04.2020, Performance bezieht sich auf Xetra-Schlusskurs vom 03.06.2020

Man sollte Uber allerdings nicht nur auf seinen Fahrdienst reduzieren. So verbindet „Uber Eats“ ebenfalls Angebot und Nachfrage - nämlich die nach Essen. Restaurants bieten ihre Speisen auf „Uber Eats“ an, wo sie von den Nutzern der App bequem bestellt und nach Hause geliefert bekommen.

Außerdem forscht man an selbstfahrenden Autos, bietet Lösungen für Logistikunternehmen und streckt seine Fühler sogar Richtung Gesundheitswesen aus. Kein Wunder also, dass einer der besten Aktienfonds der Welt ein Auge auf Uber geworfen hat.

Top Holding 4: Die DexCom-Aktie

Auf Platz vier der Top Holdings folgt mit der DexCom-Aktie ein Pharma-Unternehmen. DexCom hat ein System zur permanenten Überwachung des Blutzuckerspiegels für Diabetes-Patienten entwickelt und ist seit 2005 an der Nasdaq gelistet.

Branche Pharma WKN A0D9T1 Performance letzte 12 Monate + 223,34 % Anteil am Fonds 5,13 %

Quelle: onvista.de, Stand: 30.04.2020, Performance bezieht sich auf den Schlusskurs in Frankfurt vom 03.06.2020

Das Besondere am DexCom-Blutzuckermesser: Ein Sensor wird mithilfe eines Pflasters einfach auf die Haut geklebt, woraus sich zwei entscheidende Vorteile für Diabetes-Patienten ergeben:

das lästige Piksen in den Finger entfällt, weil der DexCom-Sensor den Blutzucker per Hautkontakt messen kann, der Blutzuckerspiegel wird permanent überwacht (ca. alle fünf Minuten), nicht nur stichpunktartig.

DexCom erhöht damit den Komfort und die Sicherheit bei der Diabetes-Überwachung, was sich für mich nach einem wirklich großartigen Produkt anhört.

Top Holding 3: Die Veeva Systems-Aktie

Veeva Systems bezeichnet sich selbst als einen der führenden cloudbasierten Softwarekonzerne im Gesundheitswesen und landet auf Rang drei der Top Holdings im Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund.

Branche Cloud/Software/Pharma WKN A1W5SA Performance letzte 12 Monate + 44,22 % Anteil am Fonds 5,26 %

Quelle: onvista.de, Stand: 30.04.2020, Performance bezieht sich auf den Schlusskurs in Frankfurt vom 03.06.2020

Ganz kurz gesagt und ohne viel Fachchinesisch: Bei Veeva Systems geht es darum, alle im Gesundheitswesen vorhandenen Prozesse in die Cloud zu integrieren. Natürlich nicht um der Cloud willen, sondern weil moderne Applikationen und künstliche Intelligenz die Daten wesentlich schneller und effizienter nutzen und auswerten können.

Spannendes Thema, definitiv. Wer allerdings weder mit der Cloud noch mit dem Gesundheitswesen viel zu tun hat, für den hört sich das alles nach Raketenwissenschaft an - für mich zum Beispiel. Die Experten von Morgan Stanley haben hier gewiss mehr Fachwissen - und setzten auf Veeva Systems in einem ihrer besten Aktienfonds.

Top Holding 2: Die Amazon-Aktie

Wer oder was Amazon ist, muss ich an dieser Stelle wohl nicht groß erklären. Das von Jeff Bezos gegründete Unternehmen ist DER Onlinehändler schlechthin. Doch das ist bei Weitem nicht alles, richtig spannend ist vor allem das Cloud-Segment, auch AmazonWebServices (AWS) genannt.

Branche Cloud/E-Commerce WKN 906866 Performance letzte 3 Jahre + 43,23 % Anteil am Fonds 6,51 %

Quelle: onvista.de, Stand: 30.04.2020, Performance bezieht sich auf den Xetra-Schlusskurs vom 03.06.2020

Doch was genau macht AWS eigentlich? Wie bei Veeva Systems werden Software und Applikationen via Cloud zur Verfügung gestellt, was für die Anwender zahlreiche Vorteile mit sich bringt. Ein einfaches Beispiel: Netflix nutzt (zumindest war das in der Vergangenheit der Fall) eine AWS-Anwendung zur automatischen Empfehlung von Serien und Filmen.

Anhand eines Algorithmus wird das Verhalten anderer, ähnlicher Nutzer ausgewertet und entsprechende Empfehlungen vorgeschlagen. Das hält die Kunden bei der Stange und sorgt dafür, dass Kunden auch Kunden bleiben. Passende Empfehlungen sind eben besser als ewiges, teils erfolgloses Suchen.

Und das ist nur eine von wahrscheinlich Tausenden AWS-Anwendungen! Kaum auszumalen, welches Potenzial noch in Amazon AWS steckt, was sich wohl auch die Experten von Morgan Stanley gedacht und Amazon zur zweitgrößten Position in ihrem Fonds auserkoren haben.

Top Holding 1 eines der besten Aktienfonds der Welt: Die Shopify-Aktie

Shopify bietet seinen Kunden eine führende, cloudbasierte E-Commerce-Plattform, die Unternehmen, Selbstständigen und Händlern den Betrieb ihres eigenen Onlineshops ermöglicht. Von der Erstellung des Shops über die Produktpräsentation, das Inventar, die Auftrags- und Bezahlabwicklung sowie den Versand - mit Shopify ist all das kein Problem!

Branche E-Commerce WKN A14TJP Performance letzte 3 Jahre + 178,09 % Anteil am Fonds 6,92 %

Quelle: onvista.de, Stand: 30.04.2020, Performance bezieht sich auf den Schlusskurs in Frankfurt vom 03.06.2020

Auf den ersten Blick scheint dieses Geschäftsmodell recht aussichtslos zu sein im Kampf gegen E-Commerce-Riesen wie Amazon. Doch während amazon.de, ebay und Co. letztendlich reine „Schaufenster“ sind, kann man sich mit einem Onlineshop einen wunderbaren Rahmen um das Produkt herum aufbauen - mit einer individuellen Präsentation, einem Branding und vielen weiteren Dingen, die elementar wichtig im Onlineverkauf sind.

Genau dafür bietet Shopify eine wunderbare Plattform, was auch den Experten bei Morgan Stanley nicht entgangen ist: Die Shopify-Aktie ist aktuell die größte Position des Morgan Stanley Investment Funds US Growth-Fonds!

Mein Fazit zum besten Aktienfonds, den ich kenne

Auch wenn man Fonds nicht mag - als Inspiration für’s Einzelaktiendepot taugt dieser hier auf jeden Fall schon einmal! Ich jedenfalls finde die fünf Top Holdings eines der besten Aktienfonds der Welt äußerst interessant.

