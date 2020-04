5 %+ Dividendenrendite und mehr: Top-Dividendenaktien, die man jetzt kennen sollte!

Für Einkommensinvestoren ist jetzt noch immer ein idealer Zeitpunkt, um günstige, dividendenstarke Aktien zu kaufen. Viele starke Ausschütter werden schließlich mit einem Discount bepreist. Das zeigt sich regelmäßig in einer höheren Dividendenrendite.

Ein Wert von 5 % oder mehr mag dabei ein gesundes Mittelmaß zwischen günstiger Bewertung und verlässlicher Konstanz sein. Zwei wichtige Dinge, die es beim erfolgreichen Investieren in Dividendenaktien natürlich zu beachten gilt.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf starke Ausschütter mit 5 % Dividendenrendite, die jetzt interessant sind. Und auf weitere Aspekte, die man zu diesen starken Aktien kennen sollte.

Medical Properties: Ein starker US-REIT

Eine erste Aktie, die in diesem Kontext interessant sein dürfte, ist die von Medical Properties. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein US-REIT, der gegenwärtig quartalsweise eine Auszahlung in Höhe von 0,27 US-Dollar leistet. Bei einem aktuellen Aktienkursniveau von 16,95 US-Dollar (15.04.2020, maßgeblich für alle Kurse) entspricht das einer Dividendenrendite von satten 6,37 %. Ein ziemlich interessantes Level für einen starken REIT.

Medical Properties investiert dabei in Immobilien, die aus dem medizinischen Bereich entstammen. Egal ob Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen oder ambulante Kliniken. All das ist neben Verwaltungsgebäuden aus dem medizinischen Bereich hier vorhanden. Ein Ansatz, der wenig zyklisch erscheint. Krankenhäuser werden schließlich immer zur Grundversorgung benötigt. Gerade jetzt in der Coronakrise zeigt sich das einmal mehr.

Dieser wenig zyklische Ansatz spiegelt sich derzeit auch in der Dividendenhistorie des Unternehmens wider. Seit dem Jahre 2013 gibt es hier konsequent stabile Zahlungen und auch Erhöhungen der Ausschüttungen. Von 0,20 US-Dollar bis auf das aktuelle Niveau sind diese bislang gewachsen. Ein eher gemächliches, aber dennoch moderates Wachstum für einen Real Estate Investment Trust.

Bei Funds from Operations in Höhe von 1,30 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2019 beläuft sich das Ausschüttungsverhältnis zudem auf 83 %. Hier ist daher grundsätzlich etwas Spielraum für wirtschaftliche Schwächeperioden vorhanden.

Münchener Rück: Der Dividendenfels in der Brandung

Ja, kein Zweifel: Auch der Dividendenfels Münchener Rück kommt derzeit wieder auf eine Dividendenrendite von über 5 %. Bei einem nun wirklich offiziell gehaltenen Dividendenvorschlag in Höhe von 9,80 Euro und einem aktuellen Kursniveau von 191,80 Euro beläuft sich hier die Dividendenrendite auf 5,10 %. Ein ziemlich starker Wert für den DAX-Rückversicherer.

Im Vorfeld hat es dabei einiges Zittern und Bangen gegeben. Die EU-Aufsichtsbehörde hat den Versicherern schließlich nahegelegt, auf die Dividenden zu verzichten. Für die Münchener Rück eigentlich keine Option, zumal der DAX-Konzern inzwischen seit über 50 Jahren stets stabile Dividenden verspricht.

Der Bruch mit der Konstanz konnte jedenfalls abgewendet werden und wieder einmal zeigt sich hier die defensive und stabile Klasse des Rückversicherers. Bei einem 2019er-Gewinn je Aktie in Höhe von 18,97 Euro bleibt das Ausschüttungsverhältnis hier mit ca. 51,5 % außerdem vergleichsweise moderat. Und die Bewertung günstig und dividendenstark.

Der einzige Wermutstropfen, den Investoren hier verkraften müssen, ist das Aussetzen der Aktienrückkäufe. Gerade jetzt wäre diese Maßnahme besonders effizient gewesen, eben aufgrund der günstigen Bewertung. Dividende gut, alles gut dürfte gerade für viele Einkommensinvestoren ein Sprichwort sein, das jetzt zum Tragen kommt. Und ein kleines bisschen Wahrheit steckt hier mit Sicherheit auch drin.

Etwas für dich dabei?

Top-Aktien mit Dividendenrenditen von über 5 % haben wir in den letzten Jahren eher selten gesehen. Die Aktien von Medical Properties und der Münchener Rück können jedoch prinzipiell zu diesem Kreis dazugezählt werden. Die spannende Frage ist nun allerdings, ob auch für dich etwas dabei ist. Falls nicht, wird es mit Sicherheit noch viele weitere Namen geben, die jetzt in diesem Kontext interessant sind.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties und der Münchener Rück.

