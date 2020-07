5.000 € übrig, um in britische Aktien zu investieren? Ich würde Warren Buffetts Tipps befolgen, um reich zu werden und früh in Rente zu gehen

Wenn du heute 5.000 € oder einen anderen Betrag in britische Aktien investierst, scheint das nicht unbedingt ein gutes Mittel zu sein, um deine Aussichten auf einen vorzeitigen Ruhestand zu verbessern. Aufgrund der schwachen globalen Wirtschaftsaussichten steht der Aktienmarkt in nächster Zeit vor einer schwierigen Periode.

Wenn du jedoch den Rat erfolgreicher Investoren wie Warren Buffett befolgst, könnten sich deine Renditeaussichten verbessern. Seine langfristige Sichtweise und die Konzentration auf eine große Sicherheitsmarge könnten deine Portfoliorenditen erhöhen und dir helfen, deinem Ruhestand einen großen Schritt näher zu kommen.

Ein langfristiger Fokus auf UK-Aktien

In den kommenden Monaten könnten Risiken wie steigende Arbeitslosigkeit und geringeres BIP-Wachstum dazu führen, dass viele britische Aktien unter schwierigen Bedingungen arbeiten müssen. Dies kann zu einem Kurssturz führen, der viele Investoren dazu veranlasst, sie zu meiden.

Der beste Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen, war in der Vergangenheit jedoch immer dann, wenn ihre Risiken relativ hoch sind. So waren beispielsweise der FTSE 100 und der FTSE 250 während des letzten großen Abschwungs 2008/09 mit erheblichen Risiken konfrontiert. Infolgedessen sind ihre Kursniveaus insgesamt um über 50 % gesunken.

Dies führte zwar kurzfristig zu Papierverlusten für die Anleger, aber in den folgenden Jahren erholten sich beide Indizes und erreichten neue Rekordhöhen. Auch wenn nach dem derzeitigen wirtschaftlichen Abschwung nicht dasselbe Ergebnis garantiert werden kann, könnte es dir durch einen langfristigen Ansatz beim Kauf von britischen Aktien möglich sein, von einer wahrscheinlichen Erholung zu profitieren.

Warren Buffett hat sich immer wohl dabei gefühlt, Aktien langfristig zu halten, und hat ihre kurzfristigen Aussichten weitgehend ignoriert. Wenn du das Gleiche tust, könntest du heute unterbewertete Aktien kaufen und in den kommenden Jahren von der Erholung profitieren.

Wettbewerbsvorteile

Natürlich kann es für einige britische Aktien kurzfristig schwierig sein, zu überleben. Ihre Betriebsbedingungen können sehr schwierig sein, was sie finanziell unter Druck setzen könnte.

Daher könnte es ein kluger Schachzug sein, Buffetts Rat zu befolgen und Unternehmen zu kaufen, die breite Wettbewerbsvorteile haben. Ein Wettbewerbsvorteil ist im Wesentlichen gleichbedeutend mit verschiedenen Dingen wie einem einzigartigen Produkt über eine niedrigere Kostenbasis bis hin zu einer stärkeren Kundentreue.

Durch den Kauf von britischen Aktien mit einem großen Wettbewerbsvorteil kannst du die Risiken deines Portfolios weiter reduzieren. Langfristig könnte es sogar zu höheren Renditen führen, da die Unternehmen mit einem breiteren Wettbewerbsvorteil heute von einer wahrscheinlichen Erholung profitieren könnten. Möglicherweise können sie sogar ihren Marktanteil auf Kosten anderer Unternehmen erhöhen.

Sicherlich kann es eine Weile dauern, bis sich die Aktien von dem, was ein großer wirtschaftlicher Rückschlag war, erholen. Buffetts Erfolgsbilanz zeigt jedoch, dass die Börse ein relativ solides Mittel bietet, um im Laufe der Zeit hohe Renditen zu erzielen, die deine finanzielle Lage verbessern und dir helfen könnten, vorzeitig in Rente zu gehen.

