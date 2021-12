5 Aktien, in die du jetzt getrost 500 Euro investieren kannst

Diese Unternehmen erwirtschaften alle mehr und mehr Cashflow.

Damit lassen sich stetig wachsende Dividenden zahlen.

Dieses stetige Wachstum sollte es diesen Aktien ermöglichen, attraktive Gesamtrenditen zu erzielen - bei geringerer Volatilität.

In 3 Sätzen

Der Aktienmarkt war in letzter Zeit etwas volatiler als sonst. Mehrere Faktoren haben die Anleger nervös gemacht, darunter Angst vor der Inflation sowie die Omicron-Variante des Coronavirus. Diese Volatilität könnte einem das Vertrauen nehmen, weiter zu investieren.

Es gibt jedoch sicherere Aktien, die man jetzt getrost kaufen kann. Hier sind fünf gute Möglichkeiten für alle, die ein paar Hundert Euro investieren wollen.

Realty Income macht seinem Namen alle Ehre. Der Real Estate Investment Trust (REIT) kann auf eine lange Geschichte zuverlässiger Erträge zurückblicken. In seiner Geschichte hat er 617-mal in Folge monatliche Dividendenzahlungen geleistet. Außerdem hat der REIT seine Ausschüttung 113-mal erhöht, darunter um 5,1 % im vergangenen Jahr. Derzeit liegt die Dividendenrendite bei 4,4 %.

Realty Income besitzt ein diversifiziertes Portfolio von Gewerbeimmobilien, wobei der Schwerpunkt auf freistehenden Einzelhandelsimmobilien mit Triple-Net-Mietverträgen mit Mietern liegt, die resistent gegen wirtschaftliche Abschwünge und den Druck des elektronischen Handels sind. Dieses Portfolio und die Mietvertragsstruktur ermöglichen es dem Unternehmen, einen stetigen Cashflow zu generieren. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eines der stärksten Finanzprofile des Sektors, was ihm die Flexibilität gibt, sein Portfolio weiter auszubauen. Diese Kombination aus Diversifizierung und finanzieller Flexibilität hat es Realty Income ermöglicht, konstant zweistellige Gesamtrenditen für seine Aktionäre bei minimaler Volatilität zu erzielen.

Brookfield Infrastructure betreibt ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Infrastrukturgeschäften in den Bereichen Versorgung, Transport, Energie und Daten. Diese Geschäftsbereiche erwirtschaften in der Regel einen relativ stetigen Cashflow, was Brookfield die Zahlung einer attraktiven Dividende von derzeit 3,5 % ermöglicht.

Das Unternehmen hat in der Vergangenheit immer wieder seinen Cashflow und seine Dividende gesteigert. Beides soll weiter gesteigert werden und prognostiziert für mehrere Jahre ein jährliches Wachstum pro Aktie im mittleren bis oberen einstelligen Bereich. Brookfield sieht einige Faktoren, die diesen Ausblick vorantreiben, darunter steigende Vertragsraten, Expansionsprojekte und Neuzugänge in seinem Portfolio. Brookfield Infrastructure hat vor kurzem ein kanadisches Midstream-Unternehmen übernommen, das das Wachstum in den nächsten Jahren vorantreiben dürfte. Damit ist das Unternehmen in der Lage, weiterhin attraktive Gesamtrenditen zu erzielen.

Waste Management macht Müll zu Bargeld. Das Abfallentsorgungs- und Recyclingunternehmen erwartet in diesem Jahr einen freien Cashflow von 2,5 bis 2,6 Mrd. US-Dollar. Das gibt dem Unternehmen mehr Geld, das es an seine Aktionäre zurückgeben kann. Das Unternehmen hat kürzlich seine Dividende um 13 % erhöht und zusätzliche Aktienrückkäufe im Wert von 1,5 Mrd. US-Dollar genehmigt.

Ein Faktor für den steigenden Cashflow ist die kürzlich erfolgte Übernahme von Advanced Disposal. Das Unternehmen geht davon aus, dass es durch diesen Zusammenschluss jährlich 150 Mio. US-Dollar einsparen wird. Waste Management investiert auch in neue und modernisierte Recyclinganlagen, die es dem Unternehmen ermöglichen, mehr Materialien zu recyceln, was zu einem weiteren Cashflow-Wachstum beiträgt. Dank einer starken Bilanz und einem Geschäft, das viel Bargeld generiert, sollte Waste Management weiterhin stetige Renditen für Investoren erzielen.

NextEra Energy betreibt das größte Versorgungsunternehmen in Florida. Das Unternehmen besitzt außerdem ein umfangreiches Portfolio an Energieinfrastrukturanlagen, darunter Erdgaspipelines, Windparks, Übertragungsleitungen, Solarenergieanlagen und Energiespeicher. Diese Anlagen generieren einen stabilen Cashflow, mit dem das Unternehmen in den Ausbau seiner Geschäftstätigkeit investieren und eine wachsende Dividende zahlen kann.

Das Unternehmen geht davon aus, dass der Gewinn je Aktie bis mindestens 2023 am oberen Ende der Zielspanne von 6 bis 8 % pro Jahr wachsen wird. Dies dürfte ein Dividendenwachstum von rund 10 % bis 2022 ermöglichen. Dieses Wachstum dürfte dazu beitragen, dass das Unternehmen auch in den kommenden Jahren überdurchschnittliche Gesamtrenditen erwirtschaftet.

STAG Industrial ist ein REIT, der ein diversifiziertes Portfolio von Industrieimmobilien besitzt, die er im Rahmen langfristiger Verträge vermietet. Dadurch erhält er stetige Einnahmen, die seine monatliche Dividende decken, die derzeit 3,2 % beträgt.

Eine Sache, die STAG Industrial vom überfüllten Industrie-REIT-Sektor abhebt, ist seine relativ niedrige Bewertung. Als günstige Aktie bietet sie in der derzeitigen Marktsituation mehr Schutz vor Kursverlusten.

STAG Industrial bietet zudem attraktive Wachstumsaussichten. Dank der wachsenden Nachfrage nach Industrieimmobilien stieg der durchschnittliche Mietpreis bei Neu- und Verlängerungsmietverträgen in den Bestandsimmobilien im dritten Quartal um 14,7 %. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über einen großen finanziellen Spielraum, um sein Portfolio durch Akquisitionen zu erweitern. In Verbindung mit der hochverzinslichen Dividende dürfte dieses Wachstum STAG Industrial in den kommenden Jahren eine attraktive Gesamtrendite ermöglichen.

Wer nur ein paar Hundert Dollar investieren kann, will dieses Geld vielleicht nicht in Aktien stecken, die auf dem volatilen Markt einen starken Kursrückgang erleben könnten. Anstatt jedoch gar nichts zu machen, sollten man erwägen, das Geld auf einige risikoärmere und weniger schwankungsanfällige Aktien wie die fünf oben genannten zu verteilen.

Realty Income, Brookfield Infrastructure, NextEra Energy, Waste Management und STAG Industrial weisen alle ein gutes Cashflow-Wachstum auf, das es einem ermöglicht, stetig steigende Dividenden zu zahlen. Diese Faktoren dürften dazu beitragen, dass diese Aktien in den kommenden Jahren attraktive Gesamtrenditen erwirtschaften. Und das macht sie zum jetzigen Zeitpunkt zu soliden Käufen.

Der Artikel 5 Aktien, in die du jetzt getrost 500 Euro investieren kannst ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Matthew DiLallo besitzt Brookfield Infrastructure Corporation, Brookfield Infrastructure Partners, NextEra Energy, Stag Industrial und Waste Management. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Stag Industrial und empfiehlt Brookfield Infra Partners LP Units, Brookfield Infrastructure Corporation, Brookfield Infrastructure Partners, NextEra Energy und Waste Management. Dieser Artikel erschien am 18.12.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images