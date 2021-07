5 Aktien, von denen alle reden, die aber im Juli gefährlich sind

In den letzten 15 Monaten haben die Wall Street und die Anleger eine historische Erholungsrallye erlebt. Der S&P 500 hat seit dem Tiefpunkt der Baisse am 23. März 2020 mehr als 90 % zugelegt.

Während eine Reihe von qualitativ hochwertigen und innovativen Unternehmen diese Rallye angeführt haben, hat sie auch einigen schrecklichen Unternehmen ermöglicht, zu gedeihen. Es gilt also, den Spreu vom Weizen zu trennen, sodass ich vorschlagen möchte, die folgenden fünf stark nachgefragten Aktien im Juli wie die Pest zu meiden.

Als Erstes möchte ich auf Coinbase Global verweisen, eine Kryptowährunghandelsplattform mit passendem Ökosystem. Coinbase ist beliebt, wenn man bedenkt, wie schnell seine Einnahmen und Gewinne im ersten Quartal in die Höhe schnellten, als Investoren in Scharen bei Bitcoin und Ethereum einstiegen. Das Problem ist, dass es ein Trio von Faktoren gibt, die gegen das Brokerage-Modell von Coinbase arbeiten.

Zunächst einmal gibt es nichts, was konkurrierende Börsen daran hindert, die Gebühren von Coinbase Global zu unterbieten. Es genießt aktuell den Vorteil, dass es über die verifizierten Benutzer verfügt, aber man sollte nicht die Bereitschaft von Krypto-Investoren unterschätzen, das Schiff zu wechseln, um Transaktionsgebühren zu sparen. Wir haben das bei den traditionellen Brokern bereits erlebt. Die Geschichte ging so aus, dass es zuletzt fast branchenweit keine Kommissionen mehr gibt.

Als zweiten Punkt ist festzustellen, dass Krypto eine Geschichte von Boom-und-Bust-Zyklen hat. Bitcoin hat in den letzten zehn Jahren dreimal mindestens 80 % seines Wertes eingebüßt. Dies ist eine völlig momentumbasierte Investition. Und wenn die Aufwärtsdynamik versiegt, tun dies auch die Handelseinnahmen von Coinbase. Nach einem Höchststand im Jahr 2017 hat sich der Umsatz von Coinbase in den Folgejahren fast halbiert.

Des Weiteren flossen in den letzten vier Wochen (bis zum 25. Juni) zusammen 257,3 Mio. US-Dollar aus Kryptowährungsfonds ab, laut der wöchentlichen Auswertung von CoinShares. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass das Interesse an Krypto schwindet, nachdem die Kurse bereits einen guten Abstand zu ihren Höchstständen aufweisen. Ich denke, das alles ist ausreichend, um sagen zu können, dass Coinbase keine Aktie ist, die man im Juli einkaufen möchte, um sie langfristig zu halten.

Ein weiteres ultrapopuläres Unternehmen mit einem schrecklichen Chance-Risiko-Verhältnis ist Cassava Sciences, ein Biotech-Unternehmen, das im klinischen Stadium forscht.

Cassava hat im Februar zu Recht Wellen geschlagen, als es positive klinische Daten aus einer Zwischenanalyse von Simufilam zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit bekannt gab. Die offene Studie zeigte nach sechs Monaten eine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten und des Verhaltens und ermöglichte es Cassava vor Kurzem, seine Pläne für eine Phase-3-Studie mit seinem führenden Medikamentenkandidaten zu skizzieren.

Ich würde mir wünschen, dass Simufilam erfolgreich ist, aber die Geschichte hat gezeigt, dass Alzheimer eine der am schwierigsten zu behandelnden Krankheiten ist. Mit Ausnahme von Biogens Aduhelm, das zwar von der Food and Drug Administration (FDA) zugelassen wurde, aber wegen seines fehlenden klaren Nutzens stark kritisiert wurde, ist jedes Alzheimer-Medikament in Studien im Spätstadium seit mehr als einem Jahrzehnt gescheitert. Alles, worauf sich Investoren stützen können, sind die Daten einer Studie im Frühstadium, die 100 Patienten einschließen sollte. Es ist nicht ungewöhnlich, dass positive Ergebnisse aus dem frühen oder mittleren Stadium in einer großen Phase-3-Studie für Alzheimer pulverisiert werden.

Obwohl Cassava eine gute Menge an Bargeld gesammelt hat, um seine Forschung fortzusetzen, legt die Geschichte nahe, dass die Erfolgschancen von Simufilam sehr gering sind. Das macht Cassava Sciences zu einer vermeidbaren Aktie.

GameStop

Einer der wohl bekanntesten Auslöser der Bewegung rund um Reddit-Aktien ist wahrscheinlich der Videospiel- und Zubehörhändler GameStop, bei dessen Aktie ein großer Short-Squeeze gelang.

Auf der einen Seite konnte GameStop aus seinem jüngsten Ruhm Kapital schlagen, indem es Aktien verkaufte, um Kapital für seine laufende Umwandlung in ein Unternehmen für digitale Spiele zu beschaffen. Dies ist ein dringend notwendiger Schritt, nachdem die E-Commerce-Verkäufe im Geschäftsjahr 2020 um 191 % gestiegen sind und sich im Weihnachtsquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als vervierfacht haben.

Diese Kapitalerhöhung kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das vorherige Managementteam das Unternehmen im Stich gelassen hat. Zwei Jahrzehnte lang funktionierte das Filialgeschäft gut. Doch das Festhalten an diesem Modell, während sich die Spiele digitalisierten, brachte das Unternehmen in eine prekäre Lage. Heute verliert GameStop trotz des rasanten E-Commerce-Wachstums weiterhin Geld und verzeichnete im letzten Jahr einen Umsatzrückgang von fast 10 %, bereinigt um die Veränderungen der Verkaufsfläche. Die digitalen Verkäufe mögen zwar wachsen, aber der Gesamtumsatz geht ins Bodenlose, da GameStop seine physischen Standorte schließt, um die Kosten zu senken.

GameStop ist keineswegs ein Konkurskandidat und ich kann tatsächlich einen Weg zur Profitabilität in den nächsten Jahren sehen. Aber selbst wenn man all das berücksichtigt, ergeben die Kursgewinne der letzten Monate keinen Sinn angesichts der langen Transformation und operativen Verluste, die künftig noch anstehen.

Inovio Pharmaceuticals

Biotech-Aktien können eine große Chance bieten oder, wie im Fall von Inovio Pharmaceuticals, langfristigen Anlegern das Lebenselixier aussaugen.

Inovio scheint ein faszinierendes Unternehmen zu sein, wenn man darüber liest. Es hat eine Pipeline, die derzeit mehr als ein Dutzend klinische Kandidaten zur Behandlung von Krebs, Infektionskrankheiten und dem humanen Papillomavirus umfasst. Am vielversprechendsten scheint INO-4800 zu sein, der Impfstoffkandidat des Unternehmens gegen die Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19), der sich für Phase-3-Studien bereit macht. Doch wer sich mit der klinischen Performance von Inovio beschäftigt, wird bitter enttäuscht sein.

Zum Beispiel wurde eine Studie zu INO-4800 in den USA zeitweise auf Eis gelegt, während die Aufsichtsbehörden zusätzliche Daten über den Impfstoff und sein Verabreichungssystem Cellectra von Inovio anforderten. Kürzlich wurde INO-4800 die Spätphasen-Finanzierung von der US-Regierung entzogen, weshalb das Unternehmen nun eine internationale Studie für seinen COVID-19-Kandidaten anstrebt.

Wenn du jetzt vielleicht glaubst, dass ich Inovio wegen seiner COVID-19-Probleme unfair angreife, dann muss ich eben noch etwas weiter ausholen. Inovio hat es in vier Jahrzehnten nicht geschafft, ein Medikament von der FDA zugelassen zu bekommen. Damit will ich Inovio nichts Schlechtes wünschen - es ist die Realität, dass Hoffnung und Ergebnisse bei diesem Unternehmen schon lange nicht mehr zusammenpassen. Bis Inovio sich in einer späten klinischen Studie beweist, ist es wohl ratsam, Abstand von dieser Aktie zu wahren.

Die Liste wäre nicht vollständig ohne das noch immer laufende Pump-and-Dump-Schema AMC Entertainment. Während Kleinanleger im Januar den Sieg für sich beanspruchen konnten, indem sie einen Short-Squeeze bewirkten, nachdem sich AMC durch die Ausgabe eines Haufens von Aktien und hochverzinslichen Schulden gerettet hatte, hat der jüngste Anstieg nichts mit einem Short-Squeeze zu tun. Vielmehr basiert er überwiegend auf einem Hype, der gezielten Verschleierung konkreter Fundamentaldaten in Foren und einer breit angelegten, eklatanten Fehlinformation.

Die Kleinanleger von AMC möchten der Welt weismachen, dass die Fundamentaldaten keine Rolle spielen. Aber versuch mal, ein Auto ohne Motor zu fahren, und schau, wie weit du damit kommst. AMC hat mit einem 19-jährigen Rückgang der Ticketverkäufe in der Branche zu kämpfen und sieht einen Teil seiner Filmexklusivität schwinden, da bei den Filmstudios das Streaming-Geschäft immer mehr Priorität einnimmt. Es wird einen Platz für Kinos geben, aber der adressierbare Markt von AMC schrumpft von Jahr zu Jahr.

Die Kleinanleger von AMC wollen uns auch glauben lassen, dass das Unternehmen in großartiger Verfassung sei, nachdem es 2 Mrd. US-Dollar an Kapital aufgenommen hat. Während es Insolvenzgerüchte in naher Zukunft auf Eis gelegt hat, notiert der Kurs der mittelfristigen 2027er-Anleihe weitab vom Nennwert. Warum, fragst du dich? Weil die Anleihegläubiger nicht davon überzeugt sind, dass AMC dem Bankrott entgehen wird.

Ich habe in meinem Leben genug Pump-and-Dump-Kampagnen gesehen, um sie zu erkennen, und AMC erfüllt alle Kriterien. Mein Vorschlag ist nicht, AMC zu shorten. Mein Vorschlag ist, es einfach komplett zu ignorieren. Das Muster ist immer das gleiche. Am Ende bricht das Kartenhaus zusammen, und AMC wird keine Ausnahme sein.

Der Artikel 5 Aktien, von denen alle reden, die aber im Juli gefährlich sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 05.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Sean Williams hat keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt Aktien von und empfiehlt Bitcoin. The Motley Fool empfiehlt Biogen.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images