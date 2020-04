5 amerikanische Dividendenaktien, die jetzt interessant werden

Die Aktienmärkte haben in den letzten Wochen Milliarden von Dollar an Anlegervermögen vernichtet, da die COVID-19-Pandemie die Aktienkurse nach unten getrieben hat. Der breitere Marktausverkauf hat die Dividendenrendite mehrerer Aktien erhöht und sie für Einkommensinvestoren attraktiv gemacht, da die Anleiherenditen Rekordtiefs erreichen.

Aber nicht jede Aktie mit einer hohen Dividende ist auch eine gute Investition. Anleger sollten auch nach dem Potenzial für Kapitalzuwachs Ausschau halten, sobald sich die Märkte erholen. Hier sind fünf Tech-Aktien, die eine deutlich höhere Rendite als der Durchschnitt des S&P 500 aufweisen und die es meiner Meinung nach wert sind, beobachtet zu werden.

1. AT&T

Die Coronavirus-Pandemie hat die Aktien des Telekommunikationsriesen AT&T auf Mehrjahrestiefststände getrieben. AT&T hat über 40 % seiner Filialen geschlossen, während sein Filmstudio Warner Bros. aufgrund der derzeitigen Situation, die zu Verzögerungen bei der Produktion und zur Schließung von Kinos führt, wahrscheinlich einen massiven Umsatzeinbruch erleiden wird.

Sein Telekommunikationsgeschäft ist jedoch in gewisser Weise rezessionssicher, da die Kunden selbst in einem wirtschaftlichen Abschwung Internet- und Mobilfunkabonnements in den allermeisten Fällen nicht kündigen werden. Dies sollte einen stetigen Cashflow für das Unternehmen sicherstellen. AT&T erwartet auch, dass es von seinen Bemühungen im Streaming-Segment und der bevorstehenden Umstellung auf 5G profitieren wird.

Sollten sich Rezessionsängste bewahrheiten, könnten sich die Anleger über die riesige Nettoverschuldung von AT&T in Höhe von 151 Milliarden US-Dollar Sorgen machen. Die Dividende sieht jedoch sicher aus, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen im Januar einen freien Barmittelzufluss von rund 28 Milliarden Dollar im Jahr 2020 prognostizierte. Es hat im vergangenen Jahr fast 15 Milliarden US-Dollar an Dividendenausschüttungen ausgegeben, was bedeuten würde, dass eine Dividendenkürzung unwahrscheinlich ist, wenn es seine Schätzung des freien Cashflows erreicht.

AT&T hat kürzlich ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar ausgesetzt, um weiterhin Dividenden zahlen zu können. Die erwartete Dividendenrendite für 2020 liegt bei saftigen 6,9 %.

Ein weiterer Telekommunikationsriese, auf den man sich im Moment verlassen kann, ist Verizon. Da die Menschen weitgehend zu Hause bleiben, nutzen sie ihre Telefone und das Internet zu Hause mehr. In einem kürzlichen Interview mit CNBC sagte Hans Vestberg, CEO von Verizon, dass der Internetdatenverkehr des Unternehmens Mitte März aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Streaming- und Spieleservices Woche für Woche um 20 % zugenommen habe. Die anhaltende Nachfrage dürfte Verizon bei der Überwindung des derzeitigen wirtschaftlichen Abschwungs unterstützen.

Auch hier dürfte Verizons Nettoverschuldung in Höhe von 109 Milliarden US-Dollar einige Investoren nervös machen. Darüber hinaus hat Verizon im vergangenen Monat seine Investitionsprognose um 500 Millionen US-Dollar erhöht und rechnet laut einem Bericht von Reuters damit, im Jahr 2020 zwischen 17,5 und 18,5 Milliarden US-Dollar für den 5G-Ausbau und die Netzwerkaufrüstung auszugeben.

Mit einer Ausschüttungsquote von etwa 50 % und einem stetigen Cashflow ist Verizon jedoch einer der verlässlichsten Technologiewerte. Die Verizon-Aktie wird mit einer für das laufende Jahr erwarteten Dividendenrendite von 4,3 % gehandelt und hat seit 2006 jedes Jahr die Dividendenzahlungen erhöht.

3. Broadcom

Auch die Aktien des Halbleiterchipherstellers Broadcom sind vom Ausbruch des Coronavirus betroffen. Die Aktie verlor über 50 %, da sie von einem Rekordhoch von knapp 332 US-Dollar am 24. Januar auf ein 52-Wochen-Tief von 156 US-Dollar am 18. März fiel.

Broadcom ist ein bedeutender Zulieferer von Apple, das kürzlich der Erwartung bestätigte, dass die Verkäufe im Quartal am Ende des Monats März niedriger als erwartet ausfielen. Das hat, in Verbindung mit den Ausgangssperren in China, die Broadcom-Aktie nach unten gedrückt.

Broadcom liefert Wireless-Chips für mehrere Smartphone-Hersteller und die Smartphone-Verkäufe werden aufgrund geringerer Verbraucherausgaben wahrscheinlich einen massiven Rückgang erfahren. Dies führte dazu, dass Broadcom seine Prognose für das im April endende Quartal zurückzog.

COVID-19 wird jedoch wahrscheinlich nur ein kurzfristiger Gegenwind sein. Broadcom-Investoren haben in den letzten zehn Jahren ein massives Dividendenwachstum verzeichnet. Sie hat die Dividenden seit Dezember 2010 um erstaunliche 4.500 % auf ihre derzeitige Auszahlung von 3,25 US-Dollar pro Aktie und Quartal erhöht. Die Aktie hat nun eine erwartete Rendite von 5,1 %, bei einer Ausschüttungsquote von 60 %. In den letzten drei Jahren erhöhte das Halbleiterschwergewicht die Dividenden mit einer jährlichen Rate von 40 %.

4. International Business Machines

Ein weiterer Technologieriese, dessen Dividendenrendite in letzter Zeit gestiegen ist, ist IBM. Das Unternehmen hat sich durch die Übernahme von Red Hat zu einem der größten Cloud-Player entwickelt.

Das Cloud-Geschäft generiert über 30 % des Umsatzes und dürfte sich auch weiterhin einer guten Nachfrage erfreuen, da die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, was eine enorme Datenmigration auf hybride Cloud-Infrastrukturen zur Bereitstellung von Fernzugriff bedeutet. Es besteht eine gute Chance, dass sich der Trend zum Arbeiten von zu Hause aus durchsetzt und mehrere Unternehmen für flexiblere Arbeitszeiten offen sein werden, sobald die Pandemieangst nachlässt.

Aber die Übernahme von Red Hat wurde durch Schulden finanziert. IBM beendete das Jahr 2019 mit einer Nettoverschuldung von 53,9 Milliarden US-Dollar und einem freien Barmittelzufluss von 11,9 Milliarden US-Dollar. Ist die Dividende von IBM also nachhaltig?

Im Jahr 2019 stagnierte der freie Cashflow von IBM, wobei für das Jahr 2020 geschätzt wird, dass diese Kennzahl um 5 % auf 12,5 Milliarden US-Dollar steigen wird, angetrieben durch die Übernahme und den Ausbau des Hybrid-Cloud-Geschäfts. Zum Vergleich: Das Gewinnwachstum wird mit 4 % prognostiziert.

Im vergangenen Jahr gab IBM nur 61 % des Gewinns pro Aktie und 48 % des freien Cashflows für die Dividendenzahlung aus, sodass eine Dividendenkürzung unwahrscheinlich ist. IBM hat nun seit 24 Jahren in Folge seine Dividenden jährlich erhöht und könnte in diesem Jahr sehr wohl ein Dividendenaristokrat werden.

Cisco ist ein Netzwerkgigant mit einer für das laufende Jahr erwarteten Dividendenrendite von 3,5 %. Er hat in neun aufeinanderfolgenden Jahren Dividenden gezahlt und diese Auszahlungen in den letzten drei Jahren mit einer jährlichen Rate von 8,4 % erhöht. Ende Januar hatte Cisco ein Barguthaben von 27 Milliarden US-Dollar und Schulden in Höhe von 17 Milliarden US-Dollar. Seine Barreserve wird dazu beitragen, das Unternehmen durch das aktuelle Unwetter zu bringen und die Dividendenausschüttung zu ermöglichen.

Um den negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie entgegenzuwirken, kündigte Cisco kürzlich die Entlassung von Mitarbeitern an und bekräftigte, dass sich das Virus in den nächsten Quartalen auf die Ertragslage auswirken wird. Dennoch erhöhte das Unternehmen seine Quartalsdividende um 1 Cent auf 0,36 US-Dollar pro Aktie.

Cisco ist einer der größten Akteure im Bereich der digitalen Kollaboration. Tools für die Zusammenarbeit, wie sie Cisco und einige Wettbewerber anbieten, zielen darauf ab, die Arbeit aus der Ferne produktiv zu machen. Dieses Segment umfasst eine breite Palette von Tools, die Messaging, Video- und Audiokommunikation, Zeiterfassung, Design und Dokumentation, Dateifreigabe und Projektmanagement umfassen.

Alles rund um die digitale Kollaboration hat in diesen unsicheren Zeiten einen erstaunlichen Nachfrageanstieg erlebt, da die Mitarbeiter sich online verbinden und Besprechungen abhalten wollen, während sie von zu Hause aus arbeiten, und dieser Boom dürfte die Schwäche in anderen Geschäftssegmenten ausgleichen.

In den kommenden Jahren wird Cisco zudem vom Übergang zum 5G-Mobilfunk profitieren. Das Unternehmen ist auch ein bedeutender Akteur im Bereich der Cybersicherheit, ein weiteres Standbein, das das Umsatzwachstum zukünftig antreiben sollte.

Es wird erwartet, dass das Coronavirus die Aktienmärkte schwer belasten wird, bis die Anleger seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Finanzzahlen der Unternehmen abschätzen können. Die bevorstehenden Quartalsergebnisse werden von entscheidender Bedeutung sein und könnten die Aktienkurse nach unten treiben, falls der Ausblick des jeweiligen Managements pessimistisch ausfällt.

Bei allen fünf hier erwähnten Technologieunternehmen handelt es sich jedoch um Multimilliarden-Dollar-Riesen mit starken Fundamentaldaten, niedrigen Ausschüttungsquoten und robusten Cashflows, was sie in einem volatilen Umfeld zu vergleichsweise sicheren Investments macht.

Dieser Artikel wurde von Aditya Raghunath auf Englisch verfasst und am 17.04.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Aditya Raghunath hat keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Broadcom und Verizon Communications.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images