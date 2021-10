5 bekannte Aktien, die ihren Umsatz bis 2025 voraussichtlich um 356 % bis 1.605 % steigern werden

Das Umsatzwachstum verrät den Anlegern nicht immer alles über die langfristigen Aussichten eines Unternehmens.

Seit dem Ende der Finanzkrise vor mehr als zwölf Jahren haben Wachstumsaktien an der Wall Street die Oberhand gewonnen.

Wichtige Punkte

Die Kombination aus historisch niedrigen Kreditzinsen und den laufenden Quantitative-Easing-Maßnahmen der US-Notenbank haben den roten Teppich für schnell wachsende Unternehmen ausgerollt und ihnen Zugang zu reichlich billigem Kapital verschafft.

Doch bei einigen wachstumsstarken Aktien stehen die parabolischen Umsatzsteigerungen erst am Anfang. Basierend auf den Konsensschätzungen der Analysten für den Umsatz werden die folgenden fünf namhaften Aktien ihren Umsatz bis 2025 voraussichtlich um 356 % bis zu 1.605 % steigern.

Shopify : 464 % implizites Umsatzwachstum bis 2025

Die erste bekannte Hyperwachstumsaktie, die in den nächsten fünf Jahren einen atemberaubenden Umsatzanstieg verzeichnen könnte, ist die cloudbasierte E-Commerce-Plattform Shopify. Nach einem Jahresumsatz von 2,93 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 rechnet die Wall Street bis Mitte des Jahrzehnts mit einem Jahresumsatz von 16,54 Mrd. USD. Das ist eine Steigerung von 464 %, falls du zu Hause mitzählen willst.

Das Schöne am Shopify-Geschäftsmodell ist, dass es sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort befindet. Vor 2020 verlagerten die Unternehmen in gleichmäßigem Tempo ihre Präsenz ins Internet. Aber im Zuge der Pandemie haben Unternehmen aller Größen erkannt, wie wichtig es ist, ihre Produkte auf E-Commerce-Marktplätzen zum Verkauf anzubieten. Shopify ist vor allem dafür bekannt, kleinen Händlern dabei zu helfen, ein großes Publikum zu erreichen, und schätzt den gesamten ansprechbaren Markt für kleine Unternehmen derzeit auf 153 Milliarden US-Dollar. Mit einem Umsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr und der ständigen Innovation und Einführung neuer Tools kratzt das Unternehmen also nur an der Spitze des Eisbergs, was sein Potenzial angeht.

Darüber hinaus profitiert Shopify von seinen margenstarken Abonnementdiensten. Während Unternehmer die Basisdienste für 29 US-Dollar pro Monat in Anspruch nehmen können, bietet Shopify seinen Kerndienst für kleine Unternehmen für 79 bis 299 US-Dollar pro Monat und seinen Shopify-Plus-Dienst für 2.000 US-Dollar pro Monat für größere Unternehmen an. Für dieses Unternehmen dürfte es kein Problem sein, seine Gewinnspanne mit der Zeit zu erhöhen.

Teladoc Health : 356 % Umsatzwachstum bis 2025 prognostiziert

Eine weitere namhafte Aktie, die im nächsten halben Jahrzehnt ein atemberaubendes Umsatzwachstum verzeichnen wird, ist der Telemedizinkönig Teladoc Health. Im vergangenen Jahr erzielte Teladoc einen Umsatz von 1,09 Milliarden US-Dollar. Bis zum Jahr 2025 rechnet die Wall Street mit einem Umsatz von 4,98 Mrd. US-Dollar für das Unternehmen.

Es steht außer Frage, dass Teladoc Health von der COVID-19-Pandemie immens profitiert hat. Da Ärzte potenziell kranke und gefährdete Menschen von ihren Praxen fernhalten wollten, stieg die Nachfrage nach virtuellen Besuchen sprunghaft an.

Aber das ist keine Eintagsfliege. Was Teladoc tut, verändert die Landschaft der personalisierten Behandlung grundlegend. Virtuelle Dienste werden zwar nicht alle persönlichen Besuche ersetzen, aber sie sind für die Patienten viel bequemer und können den Ärzten helfen, chronisch kranke Patienten besser im Auge zu behalten. Letztendlich ist das ein Rezept für bessere Behandlungsergebnisse und geringere Kosten für die Krankenversicherungen.

Teladoc verspricht sich auch von der Übernahme des führenden Unternehmens für angewandte Gesundheitssignale Livongo Health eine erhebliche langfristige Erhöhung seines Wachstums. Livongo setzt auf künstliche Intelligenz, um seinen chronisch kranken Mitgliedern Tipps für ein gesünderes Leben zu geben. Mit den Schwerpunkten Diabetes, Bluthochdruck und Gewichtsmanagement könnten die Dienste von Livongo einen großen Teil der erwachsenen Bevölkerung in den USA ansprechen.

Sea Limited: 430 % implizites Umsatzwachstum bis 2024

Das in Singapur ansässige Unternehmen Sea Limited wird voraussichtlich ein so starkes Umsatzwachstum erzielen, dass es nicht einmal volle fünf Jahre braucht. Die Konsensschätzungen bis 2024 gehen davon aus, dass sich der Umsatz von 4,38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 23,2 Milliarden US-Dollar mehr als verfünffachen wird.

Der Erfolg von Sea ist das Ergebnis von drei sehr unterschiedlichen, aber schnell wachsenden Segmenten. Das erste, digitale Unterhaltung, ist das einzige, das einen positiven Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwirtschaftet. Sea hatte im Juni-Quartal rund 725 Millionen aktive Handyspiel-Nutzer, von denen 12,7 % zahlende Kunden waren. Zum Vergleich: Branchenweit werden nur etwa 2 % der Handyspieler zu zahlenden Kunden.

Das zweite und wohl interessantere Segment ist die E-Commerce-Plattform Shopee. Shopee ist seit jeher die am häufigsten heruntergeladene Shopping-App in Südostasien und erzielte im zweiten Quartal einen Bruttowarenwert (GMV) von 15 Milliarden US-Dollar. Dieser Jahresumsatz von 60 Milliarden US-Dollar ist eine Steigerung von 500 % gegenüber dem Gesamtjahr 2018 (10 Milliarden US-Dollar GMV). Der E-Commerce-Umsatz in den Schwellenländern, die Shopee bedient, befindet sich noch in der Anfangsphase.

Drittens hat das Segment der digitalen Finanzdienstleistungen von Sea fast 33 Millionen zahlende Kunden mit digitalen Geldbörsen. Da viele der Märkte, die Sea bedient, keine Bankkunden sind, könnten mobile Geldbörsen ein wichtiger Wachstumstreiber für das Unternehmen sein.

Roku : 408 % implizites Umsatzwachstum bis 2025

Die Fernseh-Streaming-Plattform Roku ist eine weitere namhafte Aktie, die ihren Umsatz in nur fünf Jahren mehr als verfünffachen wird. Nach einem Umsatz von 1,78 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 erwartet die Wall Street bis 2025 einen Umsatz von 9,05 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Steigerung von 408 %.

Roku hat zwei wichtige Wachstumstreiber im Rücken. Erstens: Die Verbraucherinnen und Verbraucher kündigen ihre Kabelabonnements. Laut einem Bericht von NScreenMedia.com ist die Zahl der US-Haushalte mit traditionellen Kabel-, Satelliten- oder TelcoTV-Diensten innerhalb von vier Jahren um mehr als 21 Millionen auf 75,6 Millionen gesunken. Die Zahl der Haushalte ohne diese traditionellen Dienste liegt inzwischen bei mehr als 50 Millionen. Die Möglichkeit, diese Haushalte mit kostenlosen oder kostenpflichtigen Streaming-Inhalten zu versorgen, hilft Roku dabei, Kunden zu gewinnen (55,1 Millionen aktive Konten, Stand: Juni 2021).

Die größte Chance für Roku liegt jedoch in der programmatischen digitalen Werbung. Da die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Inhalte nicht mehr über Kabel und Satellit, sondern über Streaming-Anbieter konsumieren, reagieren die Werbetreibenden darauf, indem sie einen größeren Teil ihres Budgets für Unternehmen wie Roku bereitstellen. Mehr aktive Konten geben Roku eine größere Preissetzungsmacht für Werbung, was wiederum zu einem schnellen Wachstum des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer (ARPU) führt. Im Juni-Quartal stieg der ARPU um 46 %, obwohl die aktiven Konten im Jahresvergleich nur um 28 % zunahmen.

Moderna : 1.605 % implizites Umsatzwachstum bis 2025

Der König der Wachstumsaktien, zumindest auf dieser Liste, ist jedoch die Biotech-Aktie Moderna. Der Umsatz von Moderna soll von 803,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf geschätzte 13,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 steigen. Das ist eine Steigerung von mehr als 1.600 %!

Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass der nominale Umsatz schnell wächst, wenn Biotech-Aktien in der klinischen Phase ihr erstes Medikament auf den Markt bringen, aber Moderna startete dank der Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs, mRNA-1273, in kürzester Zeit von minimalen Umsätzen zu mehreren Milliarden. In klinischen Studien führte mRNA-1273 zu einer 94%igen Wirksamkeit des Impfstoffs und trug nachweislich dazu bei, dass geimpfte Patienten mit schweren Formen der Krankheit nicht mehr ins Krankenhaus mussten.

Aus geschäftlicher Sicht profitiert Moderna weiterhin von der Notwendigkeit, Milliarden von Menschen weltweit zu impfen, sowie von der Wandlungsfähigkeit des SARS-CoV-2-Virus, das COVID-19 verursacht. Der Bedarf an Auffrischungsimpfungen oder jährlichen Impfungen könnte Moderna eine Quelle für wiederkehrende Einnahmen bieten.

Andererseits wird der Markt für Impfstoffe immer voller, da in den USA und weltweit eine Reihe von Neueinsteigern erwartet wird. Wenn man bedenkt, dass mRNA-1273 das einzige umsatzbringende Medikament ist, kann man die Marktkapitalisierung von Moderna in Höhe von 126 Mrd. US-Dollar am besten als prekär bezeichnen.

Der Artikel 5 bekannte Aktien, die ihren Umsatz bis 2025 voraussichtlich um 356 % bis 1.605 % steigern werden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 15.10.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Sean Williams besitzt Aktien von Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku, Sea Limited, Shopify und Teladoc Health. The Motley Fool empfiehlt Moderna Inc. und empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2023 $1.140 Calls auf Shopify und short Januar 2023 $1.160 Calls auf Shopify.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images