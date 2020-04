5 Bonus-Caps mit 30-Prozent Barriereabstand!

Der große Sell-off scheint zunächst vorbei. Seit den Tiefs vom März konnten sich DAX® & Co. inzwischen deutlich erholen. Die Marktteilnehmer sind dennoch weiterhin nervös. Dies spiegelt sich unter anderem bei Indikatoren wie dem Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX®, wider. Der Index notiert mit rund 48 Punkten deutlich über der längjährigen Range von 15 bis 20 Punkten. Dies gilt auch für zahlreiche Einzelwerte. Hohe Volatilitäten bergen jedoch auch Chancen. Aktuell bieten Bonus-Cap-Zertifikate auf Adidas, DAX® und andere Basiswerte interessante Alternativen zum Direkteinstieg.

HVB Bonus-Cap Zertifikate sind mit einer Barriere und einem Cap-Level ausgestattet. Wird die Barriere während der gesamten Laufzeit weder berührt noch unterschritten, erhalten Inhaber des Wertpapiers den Cap-Betrag – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Wird die Barriere hingegen einmal tangiert, verliert der Investor die Chance auf einen Bonus. Diese Wertpapiere zählen nach Angaben des Deutschen Derivate Verbands zu den beliebtesten Produkten. Sie eignen sich für Investoren, die mit einer Seitwärts- oder moderaten Aufwärtsbewegung der zugrundeliegenden Aktie rechnen und kleinere Rücksetzer nicht ausschließen können. Wichtig bei der Auswahl der Wertpapiere ist, nicht nur auf die erzielbare Bonusrendite zu blicken, sondern auch einen großzügigen Abstand zur Barriere zu wählen. Die hier ausgewählten Wertpapiere haben einen Abstand zur Barriere von mindestens 30 Prozent. Der eingebaute Cap limitiert allerdings die Gewinnchance.

Beispiel Adidas: Das Bonus-Cap-Zertifikat auf die Aktie von Adidas notiert aktuell bei EUR 365,50 und die Aktie bei EUR 207,70. Die Barriere wurde bei Emission des Wertpapiers bei EUR 120,00 festgelegt. Daraus ergibt sich aktuell ein Abstand zur Barriere von 42 Prozent. Notiert die Aktie von Adidas bis zum finalen Bewertungstag am 18. September 2020 stets oberhalb von EUR 120,00 erhalten Investoren am Laufzeitende EUR 410,00 pro Wertpapier. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Aktie am Bewertungstag bei EUR 150,00, EUR 250 oder EUR 500 notiert. In jedem dieser Fälle gibt es EUR 410,00. Wurde die Barriere hingegen einmal berührt oder unterschritten, bekommt der Inhaber des Wertpapiers am Laufzeitende den ermittelten Schlusskurs der Aktie – maximal jedoch den Cap-Betrag von EUR 410,00 – ausbezahlt.

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap-Zertifikate für Spekulationen auf eine Seitwärtsentwicklung der jeweiligen Aktie



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere

Cap (obere Kursgrenze)

Abstand zur Barriere in %

Finaler Bewertungstag weitere Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie finden sie …

Adidas AG HX7BGK2 366,69 120,00 EUR 410,00 EUR 42,7 18.09.2020 hier Aixtron SE HZ4MB0 9,74 6,00 EUR 11,00 EUR 34,6 18.09.2020 hier DAX® HZ8LX56 150,69 7.200 Punkte 17.000 Punkte 30,8 18.09.2020 hier Delivery Hero HZ6U1P 93,32 45,00 EUR 115,00 EUR 35,7 18.09.2020 hier RWE AG HX882C 23,45 16,00 EUR 26,00 EUR 32,7 18.12.2020 hier

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.04.2020; 12:28 Uhr

