5 Dinge, die du machen solltest, wenn die Börse am nächsten Montag einbricht

Zuallererst: Keine Panik. Wir haben schon früher Ausverkäufe überlebt.

Eine große Korrektur wird schwächeren Namen mehr Schaden zufügen, und Qualitätsaktien weniger.

Bereite dich auf Turbulenzen vor und recherchiere neue Positionen, auch wenn es sich anfühlt, als würdest du versuchen, ein fallendes Messer zu fangen.

Wichtige Punkte

Der marktweite Ausverkauf vom letzten Montag war nicht nur ein schlechter Tag für Aktien. Es war der schlimmste Einzeltag für den S&P 500 seit Wochen und der größte Tagesverlust für den Dow Jones Industrial Average seit Oktober.

Das Stolpern wurde in den folgenden Tagen gestoppt, als die Märkte ihre Verluste wieder aufholten. Dennoch ist das schiere Ausmaß des Rückgangs eine klare Erinnerung daran, dass der Markt große Rückgänge haben kann. Und in Anbetracht der unglaublichen 80 % Gewinn, die der S&P 500 zwischen dem Tiefpunkt im März letzten Jahres und dem Höchststand in diesem Monat verzeichnete, könnte ein zukünftiger Crash viel größer sein als die 2 % bis 3 %, die wir letzten Montag gesehen haben.

Vor diesem Hintergrund sind hier fünf Maßnahmen, die du ergreifen solltest, wenn die Bären wieder brummen, aufgelistet in der Reihenfolge der Wichtigkeit. Der nächste Marktsturz wird vielleicht nicht so einfach zu beenden sein wie der erste, also solltest du darauf vorbereitet sein.

1. Tief durchatmen

Es ist zugegebenermaßen einfacher, es jetzt zu sagen, als es inmitten einer Marktkrise zu tun, aber reg dich nicht zu sehr über einen großen Ausverkauf auf. Ein Teil der Finanzmedien profitiert davon, Rückgänge zu beschönigen und eine ausgewachsene Panik auszulösen, aber es ist ja nicht so, dass wir nicht schon vorher Rückgänge gesehen und überlebt hätten. Dieser wird nicht anders sein. Der Wert deines Portfolios wird größtenteils intakt bleiben, vorausgesetzt du hältst qualitativ hochwertige Positionen und bist gut diversifiziert. Hysterisches Denken führt nie zu guten Entscheidungen.

Also, vor allem, atme ein paar Mal tief durch. Es ist nur eine vorübergehende Schwäche.

2. Entledige dich deiner wackeligsten Positionen

Angenommen, du hast deine Nerven erfolgreich mit ein paar tiefen Atemzügen beruhigt, dann lass uns jetzt ernsthaft damit beginnen, deine Picks zu stutzen. Sicherlich sind einige von ihnen unabhängig von der Umgebung zu halten - Aktien wie Microsoft und Walmart. Wenn du aber wie die meisten Investoren bist, hast du vielleicht auch einige spekulativere Picks wie GameStop gekauft. Ein umfassender Ausverkauf wird fast alle Aktien unter Druck setzen, egal von welchem Kaliber sie sind. Ein größerer Rückgang kann jedoch Namen von geringerer Qualität wirklich umwerfen. Der Trick besteht darin, ehrlich zu dir selbst zu sein, warum du jede Aktie besitzt, die du besitzt.

3. Entstaube deine Beobachtungsliste und mache einen Einstiegsplan

Das sind scheinbar zwei verschiedene Schritte, aber in Wirklichkeit ist es nur einer.

Jeder eintägige Einbruch, der einen längeren Ausverkauf auslöst, ist letztendlich eine Kaufgelegenheit, aber du willst nicht unbedingt während der schlimmsten Tage des Einbruchs mit deiner Suche beginnen. Du solltest immer eine Liste mit potenziellen Käufen bereithalten, falls und wenn deren Kurse attraktiv genug werden, aber das sollte schon vor dem Rückgang festgelegt werden. Sicher, du wirst vielleicht nicht genau an der Talsohle einsteigen, aber den perfekten Zeitpunkt zu erwischen ist auch fast unmöglich.

4. Vergiss den Versuch, den genauen Boden zu finden

Das kann nicht genug betont werden. Zu lange zu warten, nur um ein paar Dollar zu sparen, kann dich viel, viel mehr kosten, als du denkst. Du solltest erwarten, dass du für Qualität bezahlst, und es ist besser, ein wenig mehr zu bezahlen, als du vielleicht möchtest, als eine Gelegenheit ganz zu verpassen.

Das Gleiche gilt für das exakte Timing der Tiefststände des Marktes (und damit auch der Höchststände). Einige Leute haben das Glück, es gelegentlich zu schaffen, aber niemand schafft es dauerhaft. In diesem Zusammenhang schadet es in der Regel mehr, als es nützt. Also halte einfach deine Qualitätsaktien.

5. Konzentriere dich auf die Langfristigkeit

Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, dass ein großer Einbruch an einem Tag nicht wirklich etwas ausmacht, selbst wenn er ein Vorzeichen für eine größere Korrektur ist, dann vertraue deinem Bauchgefühl, denn es hat wahrscheinlich recht - in einem Jahr wird jeder Rückgang in der Retrospektive nicht mehr wirklich wichtig sein.

Das wird für einige Investoren schwer zu glauben sein, aber die ununterbrochene Hausse seit letztem März ist nicht die Norm für den Markt. Rückschläge und sogar ausgewachsene Korrekturen sind eigentlich ziemlich üblich. Zwischen 2000 und 2019 verzeichnete der S&P 500 laut Daten von Charles Schwab 11 verschiedene Male Rückgänge von 10 % oder mehr und fiel zwei weitere Male um fast 10 %. Dennoch verzeichnete der Index in 15 dieser 20 Jahre Nettogewinne und produzierte einen durchschnittlichen jährlichen Gewinn von 6 % während dieses 20-jährigen Zeitraums.

Der Punkt ist, dass ein starker Ausverkauf wirklich etwas ist, das ein echter Buy-and-Hold-Investor ignorieren kann.

Der Artikel 5 Dinge, die du machen solltest, wenn die Börse am nächsten Montag einbricht ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Charles Schwab ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von The Motley Fool. Teresa Kersten, eine Mitarbeiterin von LinkedIn, einer Microsoft-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von James Brumley auf Englisch verfasst und am 24.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt Aktien von Microsoft und empfiehlt sie. The Motley Fool empfiehlt Charles Schwab.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images