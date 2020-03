5 Dinge, die man meiner Meinung nach heute tun kann, um reich zu werden und früh in Rente zu gehen

Mit einem großen Vermögen vorzeitig in den Ruhestand gehen zu können, ist der Traum vieler. Leider haben viele Sparer Schwierigkeiten, dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen. Es gibt jedoch einige einfache Schritte, die du befolgen kannst und die dir helfen können, dieses Ziel zu erreichen.

Sparen

Der naheliegendste Schritt ist, so schnell wie möglich mit dem Sparen zu beginnen. Selbst wenn du nur ein paar Pfund pro Woche einsparen kannst, könnten diese kleinen Einlagen auf lange Sicht den Unterschied ausmachen.

Seit seiner Einführung vor dreieinhalb Jahrzehnten hat der FTSE 250 beispielsweise jährlich etwa 10 % gewonnen (selbst nach den jüngsten Verlusten). Auf dieser Basis wären 3 Pfund pro Woche oder 156 Pfund pro Jahr, die während dieser Zeit gespart und in den Index investiert wurden, heute 46.000 Pfund wert.

Investieren

Wie bereits erwähnt, ist der FTSE 250 seit seiner Einführung jährlich um etwa 10 % angestiegen. Diese Art von Rendite wäre mit Bargeld unmöglich zu erreichen. Wenn du also reich werden und früh in Rente gehen willst, ist es wichtig, so bald wie möglich mit dem Sparen und Investieren zu beginnen.

Du musst auch nicht in den FTSE 250 investieren. Es gibt Hunderte von Fonds, Aktien und Trusts, die du kaufen kannst, um die beste Rendite für dein Geld zu erzielen.

Schulden zurückzahlen

Solltest du Schulden haben, könnte die schnellstmögliche Tilgung dieser Schulden auch dazu beitragen, dass du schnell ein größeres finanzielles Polster aufbauen kannst. Hochverzinste Schulden, z. B. Kreditkartenschulden, können besonders schädlich für die Schaffung von Wohlstand sein.

Die beste Strategie könnte darin bestehen, die Schulden zu begleichen, bevor du mit dem Sparen beginnst. Die meisten Kreditkarten belasten die Kreditnehmer mit 20 % oder mehr pro Jahr. Nur wenige Investitionen, wenn überhaupt irgendwelche, haben das Potenzial, diese Art von Rendite zu erzielen, was verdeutlicht, dass ein Schuldenabbau in solchen Fällen die bessere Option ist.

Es wäre vielleicht am besten, alle Kredite vollständig zu tilgen, bevor man mit dem Sparen und Investieren beginnt.

Investiere in dich selbst

Wenn du es mit dem Aufbau eines dicken Sparbuchs ernst meinst, könnte sich die Zeit für eine Investition in dich selbst durchaus lohnen.

In Bücher über persönliche Finanzen und Aktien zu investieren, wird sich nicht sofort auszahlen. Sie sollten dir jedoch helfen, ernsthafte Fehler zu vermeiden.

Es ist wichtig, sich auf den langfristigen Nutzen dieser Bücher zu konzentrieren, statt auf die kurzfristigen Kosten. Einige der besten Bücher über persönliche Finanzen kosten 30 Pfund oder mehr. Das mag viel erscheinen, aber wenn sie dir helfen, einen Rentenfonds von 1 Mio. Pfund aufzubauen, sollten sie das Geld wert sein.

