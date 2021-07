5 % Dividendenrendite gesucht? Auf diese Aktie setze ich jetzt!

Eine Dividendenrendite von 5 % ist ziemlich attraktiv. Weiterhin gilt, dass sich hinter einem solchen Wert ein idealer Kompromiss aus einer starken, günstigen Dividende und einer insgesamt günstigen Bewertung zu einem adäquaten Risiko verstecken könnte. Deshalb suchen einige Einkommensinvestoren häufig nach solchen Werten.

Die Aktie mit 5 % Dividendenrendite, in die ich jetzt weiteres Geld investiere, ist die von W. P. Carey. Grundsätzlich glaube ich, dass sich hinter diesem US-amerikanischen Real Estate Investment Trust ein idealer Kompromiss verstecken könnte, der zwar seine Schwachstellen besitzt, aber insgesamt eine defensive, zuverlässige Basis für ein starkes passives Einkommen besitzen könnte.

5 % Dividendenrendite: Bewertung, Stärke, Portfolio

W. P. Carey besitzt gegenwärtig über 5 % Dividendenrendite. Genauer gesagt liegt dieser Wert zum Ende der letzten Woche sogar bei ca. 5,38 %, was die Bewertungslage nicht weniger attraktiv erscheinen lässt. Wobei das nur ein Blick in die fundamentalen Kennzahlen ist. Ein weiterer ist beispielsweise ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 16,2 für das laufende Börsenjahr 2021, was zumindest moderat erscheinen könnte. Für eine defensive, qualitätsvolle Dividendenaktie ist das gewiss nicht zu teuer.

Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlt schließlich seit über 23 Jahren eine wachsende Dividende an die Investoren aus. In zwei weiteren Jahren könnte W. P. Carey damit zu einem Mitglied im Kreis der Dividendenaristokraten werden. Wobei die Ausschüttungssumme je Aktie inzwischen auf Quartalsbasis erhöht wird. Ohne Zweifel erkennen wir daher, dass die knapp über 5 % Dividendenrendite nicht das Einzige ist, was die Möglichkeit des passiven Einkommens skizziert.

Zudem besitzt W. P. Carey einen starken operativen und strategischen Kern. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust besitzt derzeit deutlich über 1.200 verschiedene Immobilien, was sehr breit diversifiziert ist. Auch das ist ein wichtiges Fundament für die Stärke der Dividende. Die 5 % Dividendenrendite kommen daher aus einem breiten Portfolio mit einem kaum zyklischen Ansatz. Ein niedriger Leerstand und selbst weitgehende operative Stabilität in Zeiten von COVID-19 sind daher die Folge.

Es gibt auch eine Schwachstelle …

Neben der 5 % Dividendenrendite, der defensiven Klasse und der günstigen Bewertung gibt es bei dieser Aktie jedoch auch eine Schwachstelle. Nämlich das kaum vorhandene Wachstum. In Zeiten von COVID-19 gab es ein moderat rückläufiges Geschäft, doch auch vorher hat es eher schwache Wachstumsraten gegeben. Das lässt sich nicht leugnen, zumal sich das auf das Dividendenwachstum von derzeit unter 1 % auswirkt.

Trotzdem besitzt W. P. Carey auch hier Lösungen. So investierte das Management zuletzt in weitere starke und nichtzyklische Immobilien, was ein moderates Wachstum bedeuten könnte. Sowie langfristig orientiert vielleicht auch wieder stärker steigende Dividenden.

Mit Blick auf die hohe Dividendenrendite, die defensive Klasse, die Historie und die Möglichkeiten, mit Investitionen das Wachstum zu beschleunigen, ist W. P. Carey jetzt eine High-Yield-Aktie meiner Wahl.

Der Artikel 5 % Dividendenrendite gesucht? Auf diese Aktie setze ich jetzt! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images