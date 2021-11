5 Gründe, sich keine Sorgen um einen Absturz an der Börse zu machen

Korrekturen und Abstürze an der Börse sind unvermeidlich.

Aber sie dauern nicht ewig an. Es gibt immer Erholungen.

Börsencrashs bringen willkommene Aktienschnäppchen.

Wichtige Punkte

Börsencrashs kommen vor - manchmal sind sie geringfügig, manchmal sind sie schwerwiegend. Wenn du durch Investitionen an der Börse Wohlstand aufbauen willst - und es gibt nur wenige bessere Möglichkeiten dafür -, musst du akzeptieren, dass Marktabschwünge unvermeidlich sind.

Aber hier ist die gute Nachricht: Du kannst mit ihnen leben. Du kannst trotzdem wohlhabend oder reicher werden. Du musst nur ein paar Informationen haben, die dir weiterhelfen. Hier sind fünf Gründe, warum du dir keine Sorgen um einen Crash an der Börse machen musst.

1. Du bist ein langfristiger Investor

Wenn du schon viel Zeit bei The Motley Fool verbracht hast, hast du wahrscheinlich schon gehört, dass wir Investoren dazu raten, kurzfristiges Geld aus der Börse herauszuhalten. Investiere nur Geld, das du in den nächsten fünf Jahren nicht brauchst (vielleicht auch zehn, um konservativ zu sein). Denn Marktabschwünge kommen vor, und du willst nicht, dass er kurz vor dem Verkauf kommt, wenn du Geld für eine Anzahlung auf ein Haus oder das Studium brauchst.

Wenn du also ein langfristiger Investor bist, solltest du in nächster Zeit keine Positionen verkaufen müssen, so dass dich ein Börsencrash nicht beunruhigen sollte.

2. Der nächste Crash kommt vielleicht nicht gleich um die Ecke

Als Nächstes solltest du dir nicht zu viele Gedanken über eine Korrektur oder einen Absturz an der Börse machen, denn es kann sein, dass er nicht so bald eintritt. Schau dir die folgende Tabelle mit den jährlichen Renditen des S&P 500-Index an, der die 500 größten Unternehmen Amerikas umfasst:

Jahr S&P 500 Rendite 2008 (37 %) 2009 26,5 % 2010 15,1 % 2011 2,1 % 2012 16 % 2013 32,4 % 2014 13,7 % 2015 1,4 % 2016 12 % 2017 21,8 % 2018 (4,4 %)

QUELLE: SLICKCHARTS.COM.

Stell dir vor, es ist Ende 2008 und dein Portfolio leidet unter einem der größten Verluste des S&P 500 in einem Jahr. Du erwartest vielleicht, dass sich der Markt 2009 erholt, aber du hättest wahrscheinlich nicht mit einem Gewinn von mehr als 26 % gerechnet! Auch 2010 war ein Aufschwung, und 2011 gab es wieder ein Plus, wenn auch ein kleines. Es wäre vernünftig gewesen, für das nächste Jahr einen Rückgang zu erwarten, oder?

Aber nein - der S&P 500 stieg 2012 um 16 % und im darauffolgenden Jahr um 32,4 %. Sicherlich haben sich zu diesem Zeitpunkt viele Leute Sorgen um einen Börsencrash gemacht - es gab fünf Jahre in Folge Gewinne., der S&P 500 verzeichnete vier weitere Jahre mit Zuwächsen - und dann nur noch einen moderaten Verlust.

Die Lehre daraus ist, dass Marktkorrekturen (Rückgänge von mindestens 10 %) zwar im Durchschnitt etwa alle zwei Jahre vorkommen, dass sie aber auch dann auftreten können, wenn man sie am wenigsten erwartet, und dass es schwer ist, den richtigen Zeitpunkt abzuschätzen, wann sie eintreten werden.

3. Auf Abstürze folgen Erholungen

Es ist vielleicht offensichtlich, aber es lohnt sich, daran zu denken, dass auf jeden einzelnen Absturz oder jede Korrektur an der Börse eine Erholung gefolgt ist. Manche Bärenmärkte können mehrere Jahre andauern, aber die meisten Korrekturen haben nicht zu einer längeren Phase mit Verlusten geführt.

In einem Recherchebericht von Schwab heißt es: „Seit 1974 ist der S&P 500 einen Monat nach dem Tiefpunkt einer Marktkorrektur im Durchschnitt um mehr als 8 % gestiegen und ein Jahr später um mehr als 24 %.“

4. Crashs bringen Schnäppchen

Das Schönste an Marktkorrekturen und Crashs ist, dass sie zu Schnäppchen führen. Die meisten Aktien, die du gerne zum richtigen Preis besitzen würdest, können plötzlich zum richtigen Preis zu haben sein.

Warren Buffett hat im Brief an die Aktionäre aus dem Jahr 1997 am besten erklärt, warum wir langfristigen Investoren eigentlich froh über Crashs sein sollten:

Ein kurzes Quiz: Wenn du vorhast, dein ganzes Leben lang Hamburger zu essen und kein Rinderproduzent bist, solltest du dir dann höhere oder niedrigere Preise für Rindfleisch wünschen? Wenn du von Zeit zu Zeit ein Auto kaufen wirst, aber kein Autohersteller bist, solltest du dir dann höhere oder niedrigere Preise für Autos wünschen? Diese Fragen beantworten sich natürlich von selbst.

Aber jetzt kommt die letzte Prüfung: Wenn du davon ausgehst, dass du in den nächsten fünf Jahren mehr sparen als ausgeben wirst, solltest du dann auf einen höheren oder niedrigeren Aktienkurs in diesem Zeitraum hoffen? Viele Anleger machen hier einen Fehler. Obwohl sie noch viele Jahre lang Nettokäufer von Aktien sein werden, freuen sie sich, wenn die Aktienkurse steigen, und sind deprimiert, wenn sie fallen. In Wirklichkeit freuen sie sich, weil die Preise für die „Hamburger“, die sie bald kaufen werden, gestiegen sind. Diese Reaktion macht keinen Sinn. Nur diejenigen, die in naher Zukunft Aktien verkaufen werden, sollten sich über einen Anstieg der Aktien freuen. Potenzielle Käufer sollten sinkende Preise viel lieber sehen.

5. Papierverluste tun nicht weh

Ein letzter Grund, sich keine Sorgen um einen Absturz der Börse zu machen, ist, dass Papierverluste nicht weh tun. Wenn deine Aktien, die einmal 100 US-Dollar wert waren, plötzlich nur noch 75 US-Dollar wert sind, hast du kein Geld verloren, wenn du sie nicht verkauft hast. Du hast einen so genannten „Papierverlust“ - es ist nur ein Verlust auf dem Papier, nicht in der Realität. Langfristig orientierte Anleger wollen ihre Aktien wahrscheinlich lange behalten, also werden sie keinen Verlust machen, solange sie nicht verkaufen.

Lass dir also keine grauen Haare mehr wachsen, wenn du dir Sorgen um den nächsten Crash an der Börse machst. Er wird definitiv kommen, aber vielleicht nicht vor 2022, vielleicht aber schon morgen. Und wenn er kommt, wird es irgendwann eine Erholung geben. Und dazwischen gibt es einige großartige Kaufgelegenheiten.

Der Artikel 5 Gründe, sich keine Sorgen um einen Absturz an der Börse zu machen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Selena Maranjian auf Englisch verfasst und am 12.11.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

