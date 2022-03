5 Gründe, warum die Börse noch viel tiefer fallen kann (und warum ich mir keine Sorgen mache)

Fünf Wachstumstreiber deuten darauf hin, dass der S&P 500 um 20 %, wenn nicht sogar mehr, fallen könnte.

Zeiten erhöhter Volatilität waren jedoch in der Vergangenheit immer eine Chance für geduldige Anleger.

Wichtige Punkte

Nach einem historisch starken Aufschwung von den Tiefstständen der Pandemie im März 2020 haben die Wall Street und die Anleger einen rauen Start ins Jahr 2022 hinter sich. Bis zum vergangenen Wochenende lagen der S&P 500 und der technologieorientierte Nasdaq Composite im bisherigen Jahresverlauf um 8,8 % bzw. 13,4 % niedriger.

Während zweistellige prozentuale Korrekturen von etwa 10 % für den breiten Markt normal sind - der S&P 500 hat seit Anfang 1950 39 zweistellige prozentuale Rückgänge erlebt - sind Rückgänge von mehr als 20 % nicht annähernd so häufig.

Aufgrund einer Reihe potenzieller Gegenwinde gehe ich davon aus, dass der breite Markt in den kommenden Wochen und/oder Monaten deutlich nachgeben und schließlich einen Bärenmarkt erreichen wird (ein Rückgang von mindestens 20 %). Trotz dieser erhöhten Volatilität bin ich jedoch nicht allzu besorgt.

Fünf Gründe, warum die Börse kurzfristig abstürzen könnte

Es gibt zwar eine ganze Reihe von Wachstumstreibern, die den S&P 500 und den wachstumsorientierten Nasdaq Composite nach unten drücken können, aber fünf davon sind besonders besorgniserregend.

1. Die Fed drückt auf die Bremse

Das erste Problem sind die Pläne der Federal Reserve, das Quantitative Easing (QE) zu beenden und die Zinsen anzuheben.

Das ist an sich kein Problem. In diesem Zusammenhang würde ich sagen, dass es längst überfällig ist. Das Problem ist, dass die Fed die Wirtschaft mit ihren QE-Maßnahmen im Nachhinein wahrscheinlich zu stark stimuliert hat und zu lange damit gewartet hat, den Fuß vom Gas zu nehmen. Das Ergebnis ist ein Anstieg der Inflationsrate im Januar um 7,5 % im Jahresvergleich - der höchste Anstieg seit 40 Jahren.

Die Zentralbank des Landes wird es sehr schwer haben, die Zinsen zu erhöhen und ihre Bilanz, die Billionen von Dollar in US-Staatsanleihen hält, zu reduzieren, ohne die USA in eine Rezession zu stürzen. Die Wall Street weiß das, und deshalb ist die Angst vor der bevorstehenden Straffung der Geldpolitik so groß.

2. Die Inflation ist Neuland für uns

Das, was die Wall Street und die Investoren vielleicht am meisten schätzen, ist Gewissheit. Auch wenn sich die Geschichte nicht wiederholt, reimt sie sich oft. Wenn es um die Inflation und die Fed geht, betreten wir Neuland.

Zum Beispiel war die Hälfte des Landes noch nicht einmal am Leben, als die Preise für Waren und Dienstleistungen das letzte Mal so rasant stiegen. Das bedeutet, dass einige Vermögensverwalter und viele Kleinanleger einen Crashkurs in Sachen Investitionen in einem Hochinflationsumfeld erhalten.

Außerdem ist es das erste Mal, dass die Fed einen geldpolitischen Straffungszyklus einleitet, wenn alle wichtigen Indizes (S&P 500, Nasdaq Composite und Dow Jones Industrial Average) unter ihren jeweiligen 200-Tage-Durchschnitten liegen. Mit anderen Worten: Die Aktienmärkte sind so schwach wie nie zuvor, bevor die Fed den Fuß vom Gaspedal nimmt.

3. Die Geschichte spricht für einen Rückgang

Die Geschichte zeigt, dass auch die Börse in Schwierigkeiten steckt.

So schloss das Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für den S&P 500 letzte Woche bei 35,59 und damit weit mehr als doppelt so hoch wie sein 151-Jahresdurchschnitt von 16,92. Viel besorgniserregender ist jedoch, wie der S&P 500 in den vergangenen Jahren reagiert hat, als das Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis über 30 stieg. In den vier anderen Fällen, in denen das Shiller-KGV des S&P 500 während eines Bullenmarktes über 30 lag, verlor der Richtwert zwischen 20 % und 89 % seines Wertes, nachdem er seinen jeweiligen Höchststand erreicht hatte.

Bevor du dir zu viele Gedanken machst, solltest du wissen, dass der 89%ige Rückgang während der Großen Depression stattfand. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass es heute zu einem solchen finanziellen Zusammenbruch kommen würde. Nichtsdestotrotz ist ein Rückgang von 20 % die Basiserwartung für den S&P 500, wenn die Bewertungen so hoch sind wie jetzt.

4. Die Margin-Schulden sind auf einem prekären Niveau

Ein vierter Grund, warum die Börse einbrechen kann, ist die Höhe der ausstehenden Margin-Schulden. Margin-Schulden sind das Geld, das sich Investoren gegen Zinsen leihen, um Wertpapiere zu kaufen oder leer zu verkaufen.

Nach Angaben der Financial Industry Regulatory Authority (besser bekannt als FINRA) beliefen sich die ausstehenden Margin-Schulden im Januar auf knapp 830 Milliarden US-Dollar. Das sind 73 % mehr als im März 2020, aber weniger als der Höchststand von 935,9 Milliarden US-Dollar im Oktober 2021.

Es ist zwar normal, dass die Margin-Schulden im Laufe der Zeit nominell ansteigen, aber es ist ziemlich ungewöhnlich, dass die Margin-Schulden in einem einzigen Jahr um 60 % oder mehr steigen, wie es 2021 der Fall war. In den beiden vorherigen Fällen, in denen die Margin-Schulden seit 1995 (kurz vor dem Platzen der Dot-Com-Blase und Monate vor der Finanzkrise) innerhalb eines Jahres um mindestens 60 % gestiegen sind, brach die Börse kurz darauf ein. Ein schlechter Tag an der Wall Street reicht manchmal aus, um Nachschussforderungen und den damit verbundenen verstärkten Verkauf von Aktien zu provozieren.

5. Hochriskante Geschäfte scheinen sich aufzulösen

Eine Reihe von risikoreichen Geschäften, die Geld von Einzelanlegern an die Börse gebracht haben, scheinen sich aufzulösen.

So ist z. B. der beliebte Meme-Aktienhandel, der Kleinanleger dazu ermutigte, in stark leerverkaufte Aktien zu investieren, um einen Short Squeeze herbeizuführen, schnell zum Erliegen gekommen. Am 16. Februar gab es 86 Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 300 Mio. US-Dollar und einem Leerverkaufsanteil von mindestens 20 %, bezogen auf den ausstehenden Aktienbestand. Insgesamt waren 94 % dieser Aktien mit Leerverkäufen im letzten 90-Tage-Zeitraum niedriger als der S&P 500, wobei 92 % der Aktien schlechter abschnitten als dieser.

Ähnlich verhält es sich mit den Kryptowährungen. Innerhalb eines Wimpernschlags sank der Gesamtwert der digitalen Währungen im Januar innerhalb von drei Tagen um mehr als 600 Milliarden US-Dollar (etwa 30 %). Wenn der Krypto-Profit langsamer wird oder sich in Wohlgefallen auflöst, könnte das Geld für Investitionen schnell versiegen.

Hier ist der Grund, warum ich nicht besorgt bin (und du es auch nicht sein solltest)

Ich gebe gerne zu, dass die oben genannten fünf Gründe ein düsteres Bild für die Börse zeichnen. Aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten.

Obwohl der S&P 500 seit Anfang 1950 39 Korrekturen von mindestens 10 % erlebt hat, wurde jeder einzelne dieser Rückgänge (mit Ausnahme des aktuellen) durch eine Hausse beendet. Anders ausgedrückt: Jeder Absturz und jede Korrektur war für geduldige Investoren eine Gelegenheit, großartige Unternehmen mit einem Abschlag zu kaufen. Solange du Jahre in die Zukunft blickst und nicht nur Tage oder Wochen, können Crashs und Korrekturen aus der Perspektive der Schnäppchenjagd ziemlich spannend sein.

Ein weiterer Grund, die Sorgen beiseite zu schieben, ist die Geschichte der Korrekturen an der Börse. Von den 38 früheren Korrekturen des S&P 500, die bis Anfang 1950 zurückreichen (d.h. ohne die aktuelle Korrektur), erreichten 24 ihren Tiefpunkt innerhalb von 104 Kalendertagen (etwa 3 1/2 Monaten). Sieben weitere erreichten ihren Tiefpunkt zwischen 157 und 288 Kalendertagen (etwa zwischen fünf und 10 Monaten). Das bedeutet, dass 82 % aller Korrekturen in den letzten 72 Jahren innerhalb von 10 Monaten oder weniger stattfanden. Mit anderen Worten: Kurskorrekturen sind zwar manchmal nervenaufreibend, aber in der Regel sind sie schnell wieder vorbei.

Egal, was die Börse in den nächsten Wochen und Monaten vorhat, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, wenn du die Zeit zu deinem Verbündeten machst.

Der Artikel 5 Gründe, warum die Börse noch viel tiefer fallen kann (und warum ich mir keine Sorgen mache) ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 17.11.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

