5 kühne Vorhersagen für die Börse im Jahr 2022

Es ist kaum zu glauben, aber das Jahr 2022 ist bereits weniger als einen Monat entfernt. Jedes Jahr im Dezember mache ich mir einen Spaß daraus, eine Liste mit fünf Vorhersagen für die Börse im nächsten Jahr zu erstellen, die nicht offensichtlich sind und oft nicht sehr beliebt sind.

Natürlich hat niemand eine Kristallkugel und ich bin sicherlich keine Ausnahme, also nimm all diese Vorhersagen nicht ernst. Aber ich persönlich glaube, dass diese Dinge eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, als die meisten Experten glauben.

Wie habe ich mit meinen Vorhersagen für 2021 abgeschnitten?

Ich habe vier Vorhersagen für das Jahr 2021 gemacht, und auch wenn es noch ein paar Wochen bis zum Ende sind, lass uns einen Blick darauf werfen. Deshalb hier eine Übersicht darüber, wo ich richtig und wo ich falsch lag:

Ich habe vorausgesagt, dass die wirtschaftliche Wiedereröffnung früher als erwartet eintreten würde, vor allem, was die breite Verfügbarkeit von Impfstoffen angeht (was viele nicht vor Herbst 2021 erwartet haben). Die COVID-19-Impfstoffe waren im Mai für alle verfügbar, die einen haben wollten, und die meisten Geschäfte wurden noch vor dem Sommer wieder geöffnet, also würde ich das als Erfolg bezeichnen. Ich habe vorausgesagt, dass die „Wiedereröffnungsaktien“ den S&P 500 übertreffen werden, der im Jahr 2021 bisher eine starke Gesamtrendite von 25 % erzielt hat. Ich nannte insbesondere Ryman Hospitality Properties, Delta Air Lines, Simon Property Group und Empire State Realty Trust. Nur eine (Simon) hat sich in diesem Jahr besser entwickelt als der Markt, also lag ich hier falsch. Ich sagte voraus, dass der S&P 500 im Jahr 2021 sinken würde. Das genaue Gegenteil ist eingetreten. Ich habe vorausgesagt, dass der Ölpreis am Ende des Jahres über 70 US-Dollar pro Barrel liegen würde. Am 1. Dezember liegt der Ölpreis genau auf diesem Niveau. Es ist noch zu früh, um das als richtig oder falsch anzusehen.

5 kühne Prognosen für 2022

Vor diesem Hintergrund hier einige neue Vorhersagen für 2022, die meiner Meinung nach gute Chancen haben, einzutreffen.

1. Value-Aktien werden endlich ihre Zeit haben

In den letzten zehn Jahren haben Wachstumsaktien als Gruppe die Gesamtrendite von Value-Aktien fast verdoppelt. Und die Wachstumswerte haben in diesem Zeitraum in jedem einzelnen Jahr besser abgeschnitten. Aber ich glaube, dass sich dieser Trend im Jahr 2022 umkehren wird.

Dafür gibt es ein paar Gründe. Wie ich später noch erläutern werde, werden die Zinsen wahrscheinlich steigen, und das kann ein negativer Wachstumstreiber für Wachstumsaktien sein. Die meisten so genannten „Wiedereröffnungsaktien“ fallen in die Kategorie der Value-Aktien, und wenn die Pandemie (hoffentlich) abklingt, könnten sie große Gewinner sein. Und nicht zuletzt sind die Bewertungen von Wachstumswerten in den letzten Jahren einfach zu hoch gewesen, und meiner Meinung nach ist ein Rückgang fällig, besonders in einem inflationären Umfeld.

2. Die Fed wird die Zinsen schnell anheben, aber die Inflation wird bleiben

Die jüngsten Prognosen der politischen Entscheidungsträger deuten darauf hin, dass es entweder keine oder eine Zinserhöhung im Jahr 2022 geben wird, aber ich wage die Vorhersage, dass die Fed die Zinsen mindestens zweimal erhöhen wird. Die Inflation scheint nicht so vorübergehend zu sein wie bisher angenommen und könnte sich auf dem Weg ins Jahr 2022 als schwierig zu kontrollieren erweisen. Die durchschnittliche Inflationserwartung der FOMC-Mitglieder für 2022 liegt bei 2,2 %, aber es würde mich nicht überraschen, wenn die Inflation bei 3 % oder mehr liegen würde.

3. Der Wohnungsmarkt wird 2022 erneut zweistellig zulegen

Im dritten Quartal 2021 verzeichneten die Hauspreise in den USA mit einem Anstieg von 18,5 % im Jahresvergleich ihren bisher größten Zuwachs. In einigen Regionen des Landes waren die Zuwächse sogar noch deutlicher. Während viele Experten glauben, dass sich der Anstieg der Immobilienpreise abkühlen wird, bin ich mir da nicht so sicher. In diesem Zusammenhang denke ich, dass wir 2022 ein weiteres Jahr mit zweistelligen Zuwachsraten erleben werden.

Es gibt einfach zu viele Wachstumstreiber, die die Preise weiter treiben könnten. Zum einen wird der Grenzwert für konforme Hypotheken im nächsten Jahr um etwa 100.000 US-Dollar angehoben, was es Käufern in einem steigenden Markt leichter machen wird, ein Haus zu finanzieren. Das Angebot und der Mangel an Arbeitskräften schränken die Möglichkeiten der Hausbauer ein, mit der Nachfrage Schritt zu halten. Die Hypothekenzinsen befinden sich weiterhin auf einem Rekordtief und es gibt kaum Anzeichen für eine Trendwende.

4. SPACs werden ein Comeback feiern

Die beiden kühnsten Vorhersagen habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Erstens glaube ich, dass wir im Jahr 2022 ein Wiederaufleben der Bemühungen von Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) erleben werden. Um es klar zu sagen: Ich glaube nicht, dass wir wöchentlich Dutzende neuer Unternehmen mit Blankoschecks auf dem Markt sehen werden, wie es Anfang 2021 der Fall war, aber ich glaube nicht eine Sekunde, dass diese Alternative zum Börsengang tot ist. Es gibt immer noch 549 aktive SPACs mit rund 150 Mrd. US-Dollar, die auf der Suche nach Deals sind, und viele innovative Wachstumsunternehmen, die an die Börse gehen wollen.

5. Kryptowährungen werden ein schwieriges Jahr haben

Manche würden dies als meine kühnste Vorhersage bezeichnen. Nach einem sprunghaften Anstieg des Interesses an Kryptowährungen in den Jahren 2020 und 2021 befinden sich viele digitale Vermögenswerte auf oder in der Nähe von Allzeithochs. Seit Anfang 2020 sind Bitcoin und Ethereum um 690 % bzw. 3.450 % gestiegen. Ich prognostiziere, dass das Interesse von Investoren und Institutionen an Kryptowährungen im Jahr 2022 zurückgehen wird und sowohl Bitcoin als auch Ethereum um 20 % oder mehr sinken werden.

Das sind kühne Vorhersagen

Abschließend möchte ich betonen, dass es sich hier um kühne Vorhersagen handelt, und ich gebe zu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit allen fünf Vorhersagen richtig liege, ziemlich gering ist. Dennoch sind sie alle absolut plausibel und nur die Zeit wird es zeigen.

Der Artikel 5 kühne Vorhersagen für die Börse im Jahr 2022 ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition des Premium-Beratungsdienstes The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 04.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin und Ethereum. The Motley Fool empfiehlt Delta Air Lines, Empire State Realty Trust und Ryman Hospitality Properties.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images