5 neue Gründe, mit dem Investieren in Aktien zu beginnen

Schon seit langer Zeit erhalten Sparer in Deutschland keine Zinsen mehr. Viele haben sich bereits an den Gedanken gewöhnt, dass es fürs Sparen keine Erträge mehr gibt. Bloß: Die Situation ist eigentlich noch schlimmer. Denn null ist in diesem Fall weniger als nichts. Schuld daran ist die Inflation, die unser Geld zunehmend entwertet und die Kaufkraft jedes Euros, der unverzinst auf einem Sparkonto liegt, immer weiter schmälert.

Neue Inflationszahlen: 4,9 % im Januar 2022!

Letztes Jahr wurde die Inflationsrate aufgrund der zwischenzeitlichen Mehrwertsteuersenkung 2020 künstlich nach oben verzerrt. Diesen Sondereffekt gibt es nun nicht mehr. Dennoch blieb die Inflation im Januar 2022 erschreckend hoch bei fünf Prozent. Nun ist auch die letzte Ausrede der Statistiker verpufft. Die Inflation ist zurück und wir alle spüren die steigenden Preise im Geldbeutel.

5 % Inflation sind gleichbedeutend mit fünf neuen Gründen, jetzt mit dem Investieren in Aktien zu beginnen.

5 neue Gründe für das Investieren in Aktien

Wer bereits Ersparnisse auf der hohen Kante hat, für den kann das Investieren in Aktien ein guter Weg sein, um der Inflation zu entkommen. Auch (oder ganz besonders), wenn man sich nicht mit dem Thema auskennt.

Denn langfristig erzielt der weltweite Aktienmarkt eine Rendite, die ein gutes Stück über der Inflation liegt. Das gilt nicht in jedem einzelnen Jahr. Aber über einen Zeitraum von 15 Jahren war dir in der Vergangenheit eine positive Durchschnittsrendite garantiert, wenn du in den Deutschen Aktienindex (DAX) investiert hast. Du musstest keine bestimmten Aktien auswählen, die besonders gut liefen, sondern einfach den breiten Markt kaufen.

Von 1971 bis 2021 lag die jährliche Durchschnittsrendite des deutschen Aktienmarkts sogar bei 8,2 %. Damit hat jeder langfristige Investor die Inflation deutlich hinter sich gelassen.

Dabei zählt jeder einzelne Euro. Ein Euro, den du heute investierst und der sich über 20 Jahre mit 8,2 % im Jahr verzinst, verfünffacht sich fast. Diese Magie ist dem Zinseszinseffekt zuzuschreiben, von dem du richtig profitierst, wenn du langfristig in Aktien investierst.

Wer abwartet, verliert

Das gilt bei so hohen Inflationsraten gleich doppelt. Denn du verlierst nicht nur das Renditepotenzial einer langfristigen Aktienanlage. Gleichzeitig erlaubst du der Inflation auch noch, dein Vermögen ungehindert aufzufressen.

In den letzten zwölf Monaten haben wir bereits extreme Verluste unserer Kaufkraft hinnehmen müssen. Gleichzeitig mussten wir mit Nullzinsen zurechtkommen. Wenig deutet darauf hin, dass sich an dieser Ausgangslage in absehbarer Zeit etwas ändern könnte. Abgesehen vom Investieren in Aktien gibt es wenige Möglichkeiten, der Inflation ein Schnippchen zu schlagen.

Jedes Prozent Inflation ist ein sehr guter Grund, mit dem Investieren in Aktien zu beginnen. Im Moment sind es fünf. Wer weiß, was in Zukunft passiert?

Der Artikel 5 neue Gründe, mit dem Investieren in Aktien zu beginnen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images