5 schwer zu glaubende Fakten über Elektrofahrzeuge

Die Umsätze mit Elektrofahrzeugen (EV) sind seit 1999 stark gestiegen, als das U.S. Department of Transportation berichtete, dass nur 17 Hybrid-Elektrofahrzeuge verkauft wurden. Schau noch weiter zurück in den Rückspiegel und du wirst feststellen, dass die Geschichte der EVs viel komplizierter ist. Im Jahr 1900 - 10 Jahre nachdem das erste Elektroauto in den USA auftauchte - waren Elektroautos ein alltäglicher Anblick und machten fast jedes dritte Auto auf der Straße aus.

Zurück in der Gegenwart - und in der Zukunft - gibt es noch viele weitere überraschende Informationen über Elektroautos. Also schnall dich an und lass uns losfahren.

1. Uncle Sam will EVs in den USA sehen

Obwohl das Loan Programs Office (LPO) des Energieministeriums während der Amtszeit von Präsident Trump wenig erreicht hat, um Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energien voranzutreiben, scheint es, als würde das LPO - das bereits während der Obama-Regierung aktiv war - wieder auf das Gaspedal drücken. Anfang des Monats verkündete die Energieministerin Jennifer Granholm, dass das LPO “wieder offen” ist. Derzeit hat sie fast 18 Milliarden US-Dollar durch ihr Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program für zwei Gruppen von potenziellen Kreditnehmern zur Verfügung gestellt: Hersteller von Fahrzeugen mit fortschrittlicher Technologie, die definierte Ziele für den Kraftstoffverbrauch erreichen, und Hersteller von Komponenten oder Materialien, die die Leistung der förderfähigen Fahrzeuge in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch unterstützen.

Ford, zum Beispiel, erhielt ein Darlehen in Höhe von 5,9 Milliarden US-Dollar von der LPO und nutzte die Mittel, um die Entwicklung seiner Hybrid- und vollelektrischen Fahrzeuge zu unterstützen. In ähnlicher Weise erhielt Tesla im Januar 2010 ein Darlehen von 465 Millionen US-Dollar von der LPO. Tesla nutzte das Darlehen für den Bau seiner Produktionsstätte in Fremont, Kalifornien, und zahlte es drei Jahre später, fast neun Jahre vor Fälligkeit, vollständig zurück.

2. Es gibt noch viel Wachstum auf dem Weg

Trotz der Herausforderungen durch die COVID-19 Pandemie entwickelte sich die EV-Industrie im Jahr 2020 gut. Laut EV-volumes.com gehen vorläufige Schätzungen von einem weltweiten Absatz von 3,24 Millionen aus, was einem Anstieg von 43 % gegenüber den 2,26 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2019 entspricht. Es ist klar, dass die EV-Industrie einen langen Weg zurückgelegt hat, um die Leute ans Steuer von vollelektrischen und hybrid-elektrischen Fahrzeugen zu bringen, und Analysten glauben, dass es noch viel Wachstum gibt. Bloomberg New Energy Finance prognostiziert, dass EVs im Jahr 2025 einen Anteil von 10 % am weltweiten PKW-Umsatz haben werden und dieser Anteil bis 2040 stetig auf 58 % ansteigen wird.

3. Seltene Erden sind ein dringendes Problem

Der Enthusiasmus für die aufkeimende EV-Industrie ist groß, aber das bedeutet nicht, dass es keine Herausforderungen gibt, die vor uns liegen. Ein gewaltiger Stolperstein ist die Abhängigkeit der Industrie von seltenen Erden, wichtigen Komponenten in den Batterien und Motoren der Fahrzeuge. Zusätzlich zu der Tatsache, dass sie nicht leicht verfügbar sind, ist eine dringende Sorge die Tatsache, dass China den Löwenanteil des weltweiten Angebots liefert - etwa 90 %, laut Adamas Intelligence. Dies erklärt das beträchtliche Interesse an MP Materials, Besitzer des einzigen Seltene-Erden-Bergbaubetriebs in Nordamerika, dessen erklärtes Ziel es ist, “die gesamte Lieferkette für seltene Erden in den Vereinigten Staaten von Amerika wiederherzustellen.” Das Unternehmen meldete kürzlich eine Oxid-Produktion von 664 metrischen Tonnen für 2020, was einer Steigerung von 8 % gegenüber 2019 entspricht.

4. Traditionelle Autohersteller sind Feuer und Flamme für vollelektrische Fahrzeuge

In der Überzeugung, dass der globale Appetit auf EVs nur weiter wachsen wird, haben zahlreiche Autohersteller ihre Absichten angekündigt, ihre Angebote vollelektrisch zu machen. Anfang des Monats hat der schwedische Autohersteller Volvo angekündigt, dass er bis 2030 keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr anbieten will, auch keine Hybride. Volvo, das zur Geely Automobile Holdings gehört, erklärte außerdem, dass die Hälfte des weltweiten Absatzes vollelektrisch sein soll, während die andere Hälfte bis 2025 aus Hybridmodellen bestehen soll.

Die einheimischen Autohersteller wollen auch voll und ganz auf Elektroautos setzen. General Motors zum Beispiel erwartet, bis 2023 weltweit 30 vollelektrische Fahrzeugmodelle anzubieten und plant, bis 2035 nur noch vollelektrische leichte Nutzfahrzeuge anzubieten. Ford rechnet damit, bis 2030 in Europa nur noch elektrische PKWs zu verkaufen.

5. Biden treibt den Aufbau einer Ladeinfrastruktur voran

Präsident Biden, der sich während seiner Präsidentschaftskampagne für die Elektroautoindustrie begeisterte, hat seinen Eifer im Januar weiter unter Beweis gestellt, als er ankündigte, die Flotte der Regierung von Verbrennungsfahrzeugen auf Elektroautos umstellen zu wollen. Aber das ist bei weitem nicht das einzige Signal, dass das Oval Office von E-Fahrzeugen angetan ist. Anfang März setzte sich Biden das Ziel, 500.000 Ladestationen im ganzen Land zu errichten. Sein 3-Billionen-Dollar-Infrastrukturplan, dessen Einzelheiten letzte Woche veröffentlicht werden sollen, wird die Entwicklung der Ladestationeninfrastruktur weiter detaillieren.

Die Ziellinie erreichen

Von den vielen EV-Herstellern, die im letzten Jahr an die Börse gegangen sind, bis hin zu den etablierten Autoherstellern, die auf vollelektrische Fahrzeuge setzen, stellt die EV-Industrie eine echte Chance für wachstumsorientierte Investoren dar. Natürlich sollten diejenigen, die erwarten, dass EV-bezogene Aktien zu großen Gewinnen in ihren Portfolios führen, ihre eingehende Prüfung vornehmen, da viele der EV-fokussierten Unternehmen immer noch eine Menge Risiken bergen.

Foto: Tesla