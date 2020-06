5 starke Aktien für die nächste Korrektur am Markt

Derzeit braucht man als Anleger starke Nerven. Andererseits kann einem die Volatilität aber auch zum Vorteil gereichen. Starke Kursverluste wie neulich oder während der Coronapandemie können sich als Chancen erweisen. Solche Zeiten sind ideal, um neu einzukaufen oder nachzulegen.

Livongo Health (WKN: A2PNLV), Royal Caribbean (WKN: 886286), Wayfair (WKN: A12AKN), Dave & Buster’s (WKN: A1J5S8) und Roku (WKN: A2DW4X) gehören zu jenen Aktien, die sich bei der nächsten Kurskorrektur wieder erholen sollten. Schauen wir doch mal im Einzelnen, warum das so ist.

Aktiengewinne kommen und gehen, aber chronische Krankheiten - per Definition - kennen keine Pause. Livongo Health ist eine neuartige Plattform, die sich dem Kampf gegen Diabetes verschrieben hat. An der Krankheit leiden in den USA 34,2 Millionen Menschen - Tendenz steigend. Livongo Health setzt auf eine Flut von Daten und KI, um seinen Mitgliedern aktives Coaching anzubieten. Die Zahl der Mitglieder hat sich im vergangenen Jahr auf 328.000 verdoppelt.

Die Blutzuckermessgeräte, mit denen Diabetespatienten ihren Blutzucker messen, senden die Informationen direkt an Livongo. Daraufhin erhalten sie Übungs- und Ernährungsvorschläge. Die Plattform wird immer intelligenter. Und den Mitgliedern soll es schnell besser gehen.

Jeder gewinnt bei dieser Sache. Die Mitglieder bleiben gesünder. Die Versicherer und Unternehmen, die die Livongo-Plattform anbieten, haben durchschnittlich 1.900 USD weniger Kosten. Livongo Health nimmt zudem andere Bereiche ins Visier. Darunter Gewichtsabnahme, Bluthochdruck und sogar Verhaltensgewohnheiten. So will man in den kommenden Jahren noch vielen Menschen das Dasein erleichtern.

Kreuzfahrtlinien gehörten Mitte März zu den am stärksten vom Kursverlust betroffenen Aktien - klar. Kreuzfahrtschiffe galten als „schwimmende Petrischalen“. Man kann davon ausgehen, dass sich diese Sparte der Reisebranche als letzte wieder erholt.

Es mag Jahre dauern, bis die Menschen wieder wie früher auf Kreuzfahrten setzen. Aber dann sollte man doch in den Primus der Branche investieren. Royal Caribbean ist nicht der größte Player, und das ist auch gut so. Denn die Gruppe der Neugierigen, die von größeren Konkurrenten angezogen werden, dürfte vorerst keine Passage buchen. Royal Caribbean hat auch historisch gesehen die höchsten Gewinnspannen von den drei börsennotierten Akteuren. Damit sollte man auch weiterhin die Führung übernehmen, sobald wieder in See gestochen wird.

Seit der Korrektur Mitte März hat es viele Gewinner gegeben, aber Wayfair ist nur schwer zu übertreffen. Der Onlinemöbelhändler begann die neue Handelswoche 751 % über dem Tiefpunkt vor drei Monaten. Das ist kein Schreibfehler. Wayfair ist seit der COVID-19-Korrektur im März irre gestiegen.

Das Ertragswachstum hat sich in sechs der vergangenen sieben Quartale verlangsamt. Aber das 20%ige Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr ist doch sehr erfreulich. Wayfair hat sich während der Pandemie als Gewinner erwiesen, da die Kunden auf Onlineshopping setzten. Und die Möbel dürften in den vergangenen Monaten über Gebühr belastet worden sein. Wayfairs Onlinemarktplatz, der kostenlose Versand und die Augmented-Reality-Tools sind gute Argumente für die Kunden.

Die Kette mit seinen großen Spielotheken samt Sportsbar hat eine bessere Zukunft, als man annimmt. Die Aktie rauschte Anfang des Jahres stark in den Keller. Alle 137 Standorte mussten aufgrund der Pandemie schließen. Dem Bankrott konnte man aber durch massive Kostensenkungen vorbeugen - und durch eine Finanzspritze.

Dave & Buster’s ist nicht perfekt. Schon vor der Pandemie sah es nicht toll aus. Eine Rezession ist Gift für das Unternehmen. Doch das Modell skaliert leicht, und man will auf 250 Standorte in Nordamerika wachsen. Anschließend soll der Weltmarkt kommen. Es handelt sich hier um eine volatile Aktie, die beim nächsten Kursverlust stark fallen wird. Aber danach dürfte es wieder bergauf gehen.

Die ersten vier Namen auf dieser Liste haben ihren Wert seit dem Tiefpunkt vor drei Monaten alle mehr als verdreifacht. Roku nicht. Aber der Anstieg von 86 % seit dem Tiefpunkt Mitte März ist trotzdem mehr als erfreulich.

Roku schafft es auf die Liste, weil die Online-Streaming-Plattform quasi krisensicher aufgestellt ist. Roku hat sich als Darling der Video-Streaming-Revolution etabliert. Wenn die Wirtschaft im Eimer ist, sparen die Verbraucher mit Roku bei der Unterhaltung. Die aktiven Nutzer sind im vergangenen Jahr um 37 % gestiegen. Die Interaktion sowie die steigenden aktiven Einnahmen pro Nutzer sind ebenfalls nach oben gegangen. So hat sich Roku zu einer schlauen Anlagemöglichkeit entwickelt.

