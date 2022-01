5 Tipps zur Wahl des besten Geschäftskontos für internationale Zahlungen – DNBC Financial Group

Jedes Jahr erwägen Hunderte von Unternehmen eine internationale Expansion. Als Teil dieses Prozesses werden internationale Zahlungen unvermeidlich. Während die Globalisierung ein enormes Wachstumspotenzial bietet, wirkt sich die Suche nach einem Anbieter für schnelle und sichere Geldtransfers erheblich auf Ihr Unternehmen aus.

DNBCnet App offers one-touch international payment at your fingertips (Photo: Business Wire)

Um Ihnen zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, haben Experten der DNBC Financial Group die 5 wichtigstenTipps für die Wahl des besten Geschäftskontos für internationale Zahlungen zusammengestellt.

Vergleichen Sie sorgfältig die Anbieter von Transferdienstleistungen.

Die meisten Kunden sind der Meinung, dass ihre derzeitige Bank die sicherste und beste ist, um ihr Geld nach Übersee zu überweisen. Diese Annahme entspricht nicht immer der Realität. Um sicherzustellen, dass Sie beim Geldversand ins Ausland das beste Angebot erhalten, sollten Sie die Anbieter vergleichen.

Wenn Sie etwas mehr Zeit in die Wahl des am besten geeigneten Anbieters investieren, wird sich dies schnell in Form von finanziellen Einsparungen und Verbesserungen in Ihrem Unternehmen auszahlen.

Nutzen Sie die zusätzlichen Funktionen Ihres Geschäftskontos

Viele Kontoinhaber nutzen die Vorteile einer digitalen Banking-App nicht vollständig aus. Das kann zu unnötiger Verschwendung führen. Neben der Hauptfunktion, d. h. Geldtransfer und -empfang, sind je nach Anbieter zusätzliche Tools verfügbar, die die Nutzer noch besser unterstützen.

Höhe des zu überweisenden Geldbetrags

Berücksichtigen Sie die Höhe der Geldbeträge, die Sie überweisen wollen. Für die Überweisung hoher Summen sollten Sie einen Anbieter wählen, der auf Großtransaktionen spezialisiert ist. Bei hohen Beträgen empfiehlt es sich, nach Möglichkeit nicht auf Banken zurückzugreifen, da diese oft hohe Gebühren für Überweisungen ins Ausland erheben.

Finanzinstitute wie die DNBC sind ideal, wenn Sie hohe Beträge überweisen müssen, da sie eine höhere Quote als andere Anbieter in diesem Bereich offerieren.

Wählen Sie einen Anbieter, der Ihnen das Leben leichter macht

Wenn Sie sich für einen Zahlungsdienstleister entschieden haben, vergewissern Sie sich, dass er Ihnen die besten Werkzeuge bietet, die Ihren täglichen Stress reduzieren und somit Ihre Lebensqualität verbessern können.

Bankkunden achten in der Regel nur auf die Gebühren und übersehen dabei häufig die unterstützenden Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit. Wenn Sie jedoch täglich digitale Bankgeschäfte tätigen müssen, wird eine gute Plattform Ihnen Komfort bieten; andernfalls wird der Zahlungsverkehr zum Ärgernis.

Verwenden Sie Ihr Geschäftskonto für alle Transaktionen

Wenn Sie zu den Personen zählen, die regelmäßig Geld ins Ausland überweisen und empfangen, wird durch die Verwendung Ihres Kontos für all diese Transaktionen Ihre Finanzverwaltung überschaubar und bequem.

Lassen Sie Ihre Rechnungen auf dieses Konto bezahlen, senden und empfangen Sie alle geschäftlichen Zahlungen von diesem Konto und bezahlen von diesem Konto Ihre Mitarbeiter, um die Buchhaltung zu vereinfachen. Bei internationalen Transaktionen können Sie mit einem DNBC-Geschäftskonto Gebühren für die Währungsumrechnung sparen.

Eröffnen Sie ein Multiwährungskonto

Wenn Sie international tätig sind und häufig Zahlungen in Fremdwährungen empfangen oder tätigen, lohnt es sich, bei Ihrem Anbieter ein Multiwährungskonto einzurichten.

Der größte Vorteil eines globalen Währungskontos ist die Bequemlichkeit. Wenn Sie ein Unternehmen leiten, können Sie mit einem einzigen Konto bei allen Kunden Zeit sparen und Verwirrung vermeiden.

Verbessern Sie Ihren internationalen Zahlungsverkehr mit der DNBC

Ein guter Anbieter von Geschäftskonten erleichtert Ihnen das Berufsleben erheblich. Jedes international tätige Unternehmen sollte die Vorteile prüfen, die ein Dienstleister bieten kann, sowohl was die Geldersparnis als auch die Verbesserung der internen Effizienz betrifft.

Als Finanzinstitut bietet die DNBC kostenlose Kontoeröffnungen und einen hervorragenden Kundenservice. Ihre Kunden profitieren von unvergleichlichem Komfort und einzigartiger Transparenz: Über ihr Smartphone können die Kunden ein Konto eröffnen, wann und wo sie wollen.

