5 Top-Aktien zum Kauf im Dezember

Tech-Aktien wie Teladoc, Zoom und MercadoLibre werden mit einem Abschlag gehandelt.

Auch der jüngste Börsengang von Duolingo scheint günstig zu sein.

Die Anleger könnten zu pessimistisch gegenüber AT&T geworden sein.

Wichtige Punkte

Die Gewinnsaison liegt hinter uns und die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Warnungen vor einer neuen Covid-Variante bringen die Märkte wieder ins Wanken, ebenso wie die Androhung einer strafferen Geldpolitik. Die Börse mag unsicher sein, aber es gibt immer noch viele Möglichkeiten für clevere Investoren.

Wenn du auf der Suche nach neuen Ideen bist, lies weiter, um zu erfahren, warum unsere Redakteure Teladoc, Duolingo, AT&T, MercadoLibre und Zoom Video Communications als Top-Aktien für den Dezember empfehlen.

Kurzfristig Omikron, langfristig Disruptor

Keith Speights (Teladoc Health): Die Chancen stehen gut, dass die Omikron-Variante der wichtigste Faktor sein wird, der die Börse im Dezember beeinflusst. Wenn das der Fall ist, wird Teladoc Health wahrscheinlich einer der größten kurzfristigen Gewinner sein.

Die Aktien von Teladoc sind im letzten Jahr stark gestiegen, als die COVID-19-Pandemie einen massiven Anstieg der Nutzung von Telemedizin bewirkte. Ich glaube nicht, dass die weit verbreiteten Lockdowns von 2020 zurückkehren werden. Solange jedoch Unsicherheit über die Omikron-Variante herrscht, wird Teladoc wahrscheinlich profitieren.

Ich betrachte Teladoc aber nicht nur als kurzfristiges Investment. Langfristig denke ich, dass das Unternehmen ein spannender Disruptor im Gesundheitswesen sein wird. Eigentlich ist es das schon.

Mehr als die Hälfte der Fortune 500 haben sich bei Teladoc angemeldet. Sie haben sich für die virtuellen Pflegedienste des Unternehmens entschieden, weil sie die Kosten senken und den Patienten mehr Komfort bieten. Diese Vorteile werden nicht verschwinden, wenn die Pandemie vorbei ist.

Die Übernahme von Livongo Health durch Teladoc bringt das Unternehmen in eine gute Position im Bereich des digitalen Managements chronischer Krankheiten. Sein neues Produkt Primary360 dürfte Teladoc zu einem noch stärkeren Konkurrenten in der virtuellen Pflege machen. Primary360 ermöglicht es den Menschen, einen Primärversorger auszuwählen, den sie virtuell sehen und mit dem sie eine dauerhafte Beziehung aufbauen können.

Die Einführung der virtuellen Pflege steckt noch in den Kinderschuhen. Ich denke, dass Teladoc in den nächsten zehn Jahren leicht eine 5-fache Rendite oder mehr erzielen könnte.

Yo quiero comprar esta acción

Anders Bylund (Duolingo): Der Sprachlerndienstanbieter Duolingo hat in den letzten drei Monaten nicht viel ausgelassen. Das Unternehmen hat seine Führungsriege um einige hochkarätige Namen erweitert und eine Jahresprognose abgegeben, die weit über den Erwartungen der Wall Street liegt. So stieg die Aktie von 120 US-Dollar Ende August auf 202 US-Dollar in der zweiten Septemberhälfte.

… und dann fiel Duolingo in die Schnäppchenkiste der Wall Street. Jetzt ist die Aktie wieder da, wo sie vor drei Monaten war, und ich denke, das Kauffenster ist weit offen.

Das Unternehmen feuert auf allen verfügbaren Zylindern. Die Abonnementumsätze stiegen im dritten Quartal um 42 % im Jahresvergleich. Auch die Umsätze aus dem Anzeigengeschäft stiegen um 34 %. Die „sonstigen“ Einnahmen des Unternehmens, die hauptsächlich mit In-App-Käufen zusammenhängen, verzeichneten eine Erhöhung des Umsatzes um 179 %. Und die Zukunft sieht noch rosiger aus. Die Buchungen stiegen um 57 %, was auf einen wachsenden Trend bei abonnementbasierten Umsätzen hindeutet.

Das ist aber noch nicht alles. Duolingo hat noch viel größere Pläne für seine Bildungs- und Nachhilfedienste, die weit über seine derzeitige Nische des Fremdsprachenunterrichts hinausgehen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, „die beste Bildung der Welt zu entwickeln und sie universell verfügbar zu machen“. Du solltest damit rechnen, dass das Unternehmen bald mit diesen Schritten beginnt.

„Wir haben im vergangenen Quartal große Fortschritte bei unserer Mission gemacht und haben spannende Pläne für die Zukunft“, sagte Mitgründer und CEO Luis von Ahn in der Telefonkonferenz zum dritten Quartal. „Ich habe vor, mein Leben dieser Mission zu widmen.“

Außerdem hat Duolingo jetzt eine offizielle Leiterin für Animation und Scripted Content. Linda Simensky, die frühere Chefin für die Entwicklung von Inhalten bei PBS Kids, entwirft bereits Zeichentrickserien mit den Charakteren von Duolingo. Ich erwarte, dass sie neben der Entwicklung von Inhalten auch eine ernsthafte Marketingkampagne starten wird.

Du kannst diesen ehrgeizigen Plan zur Erlangung der Weltherrschaft mit einem Preisnachlass von 42 % gegenüber dem Höchststand vom September kaufen. Ich denke, wir werden im Herbst 2021 auf eine Marktkapitalisierung von Duolingo in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar zurückblicken und sie als beschaulich klein bezeichnen. Diese Aktie muss noch viel wachsen, und sie wird derzeit zu einem vernünftigen Preis gehandelt.

Extremer Pessimismus

Tim Green (AT&T): Der Telekommunikationsriese AT&T hat in den letzten sechs Jahren teure Fehler gemacht. In einem unglücklichen Versuch, sich in einen Unterhaltungskonzern zu verwandeln, hat AT&T Schulden angehäuft, indem es zig Milliarden Dollar in fragwürdige Übernahmen gesteckt hat.

Für DirecTV gab AT&T im Jahr 2015 67 Milliarden US-Dollar aus, einschließlich der übernommenen Schulden. Nachdem das Unternehmen jahrelang Abonnenten verloren hatte, verkaufte es DirecTV zu einem Bruchteil des Preises, den es bei einem Private-Equity-Deal zu Beginn dieses Jahres bezahlt hatte. Die 109 Milliarden US-Dollar teure Übernahme von Time Warner, die 2018 nach einem langen Kampf mit den Aufsichtsbehörden abgeschlossen wurde, steht vor einem ähnlichen Ende. Time Warner, das jetzt WarnerMedia heißt, wird bis Mitte 2022 mit Discovery fusioniert werden.

AT&T und seine Aktionäre wären besser dran gewesen, wenn das Unternehmen seinen gescheiterten Vorstoß ins Mediengeschäft nicht gewagt hätte. Aber wenn du heute in AT&T investierst, kaufst du nicht die Fehler der Vergangenheit. Du kaufst einen Cash-Cow-Telekommunikationsbetrieb, der bald keine Ablenkungen mehr hat, und einen Anteil an einem neuen Unternehmen, das im Streaming-Markt eine wichtige Rolle spielen dürfte.

AT&T rechnet mit einem jährlichen freien Cashflow von rund 20 Milliarden US-Dollar, sobald die Übernahme abgeschlossen ist. Das Unternehmen wird derzeit mit rund 170 Mrd. US-Dollar bewertet, was gelinde gesagt pessimistisch ist. Das neue Unternehmen rechnet ab 2023 mit einem jährlichen freien Cashflow von rund 8 Mrd. US-Dollar.

Diese Schätzungen könnten durchaus zu optimistisch sein. Letztere gehen von Kostensynergien in Höhe von 3 Mrd. US-Dollar aus, was immer mit Vorsicht zu genießen ist. Aber selbst wenn diese Schätzungen falsch sind, ist die Aktie von AT&T so stark unter Druck geraten, dass der Abwärtstrend begrenzt scheint. Mit AT&T bekommst du einen Telekommunikationsriesen, der vor Geld nur so strotzt, und im nächsten Jahr einen Anteil an einem Streaming-Riesen mit einem riesigen Katalog an Inhalten. Für mich sieht das nach einer ziemlich guten Wette aus.

Eine weitere Möglichkeit, die Weihnachtszeit zu nutzen

Jeremy Bowman (MercadoLibre): Der Dezember ist die geschäftigste Zeit des Jahres für Einzelhändler und andere verbrauchernahe Unternehmen, und dieses Phänomen erstreckt sich nicht nur auf die USA, sondern auch auf Lateinamerika und andere Länder.

Das ist ein Grund, MercadoLibre, einen lateinamerikanischen E-Commerce- und digitalen Zahlungsriesen, in Betracht zu ziehen, der von einer Reihe von Rückenwinden profitiert, einschließlich des Booms in seinem Kerngeschäft, der durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöst wurde. Das vierte Quartal ist in der Regel das stärkste des Jahres für das Unternehmen, aber die Aktie notiert auf einem 52-Wochen-Tief, und zwar aus keinem anderen Grund als dem allgemeinen Ausverkauf von Wachstumsaktien aufgrund der Befürchtung einer strafferen Geldpolitik und steigender Zinsen, die Wachstumsaktien weniger attraktiv machen.

Das dritte Quartal von MercadoLibre zeigt jedoch, warum die Aktie so attraktiv ist, vor allem bei ihrer aktuellen Bewertung. Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im Jahresvergleich währungsbereinigt um 30 % auf 7,3 Mrd. US-Dollar, während der Umsatz währungsbereinigt um 73 % auf 1,9 Mrd. US-Dollar anstieg. Gleichzeitig stieg der Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich von 0,28 US-Dollar auf 1,92 US-Dollar, was zeigt, dass das Unternehmen schnell an Größe gewinnt.

MercadoLibre ist zum aktuellen Kurs besonders attraktiv, weil das Unternehmen viel mehr als nur ein E-Commerce-Unternehmen ist. Zusätzlich zu Mercado Pago, seinem digitalen Zahlungsprodukt, verfügt es mit Mercado Envios über ein schnell wachsendes Logistikgeschäft, mit Mercado Credito über ein Finanzierungsgeschäft und mit Mercado Fondo über einen Vermögensverwaltungszweig. Alles in allem zeigt das ein Unternehmen, das ein beeindruckendes Netzwerk von Geschäftsbereichen aufbaut, die sich gegenseitig verstärken und die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens ausmachen.

MercadoLibre ist seit Langem ein Gewinner an der Börse, und wenn die Anleger diese Delle ausnutzen, dürften sie erneut davon profitieren.

Ein gefallener Engel

Brian Feroldi (Zoom Video Communications): Unternehmen, die von den Aufträgen der Stubenhocker profitiert haben, sind 2020 in die Höhe geschossen. Kein Unternehmen verdeutlicht dies besser als Zoom Video Communications. Die Aktien der führenden Videokommunikationsplattform stiegen im Laufe des Jahres um mehr als 395 % stark an. Im Jahr 2021 sind die Anleger jedoch aus Aktien geflohen, die von COVID profitiert haben. Dieser Massenausverkauf hat die Aktie von Zoom in den Keller gedrückt und zu einem Schnäppchen gemacht. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt für Investoren, um einzusteigen.

Die jüngsten Quartalsergebnisse von Zoom zeigen, dass die wachstumsstarken Tage des Unternehmens noch lange nicht vorbei sind. Der Umsatz von Zoom stieg im dritten Quartal um 35 % im Jahresvergleich auf 1,05 Milliarden US-Dollar. Und was noch besser ist: Die Gewinnspannen stiegen auf breiter Front. Dadurch stieg der bereinigte Gewinn pro Aktie um 68 % auf 1,11 US-Dollar. Es ist offensichtlich, dass die Wiedereröffnung der Welt nicht schlecht für die Unternehmen war.

Als ob das nicht schon beeindruckend genug wäre, hat Zoom auch noch seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Das Management erwartet nun einen Umsatz zwischen 4,079 und 4,081 Mrd. US-Dollar (zuvor 4,005 bis 4,015 Mrd. US-Dollar). Das entspricht einem Wachstum von mehr als 50 % gegenüber 2020. Außerdem rechnet die Wall Street damit, dass die Einnahmen von Zoom im Jahr 2022 um weitere 16 % steigen werden. Diese Zahlen zeigen mir, dass die Aktie von Zoom kaum noch zu halten ist.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass sich das Wachstum von Zoom in den kommenden Jahren weiter verlangsamen wird, aber ich glaube auch fest daran, dass das flexible Arbeiten auf Dauer Bestand haben wird. Das bedeutet, dass die langfristige Nachfrage nach qualitativ hochwertiger Videosoftware über Jahre hinweg stark bleiben wird. Als führendes Unternehmen in diesem Bereich scheint Zoom von diesem Megatrend zu profitieren.

Inzwischen ist die Aktie von Zoom so stark gefallen, dass ihre Bewertung endlich angemessen erscheint. Die Aktien werden mit weniger als dem 45-Fachen der für das nächste Jahr geschätzten bereinigten Gewinne und weniger als dem 18-Fachen des Umsatzes gehandelt. Auch wenn diese Zahlen nicht klassisch „billig“ aussehen, halte ich sie für einen günstigen Preis für ein hochwertiges Unternehmen.

Der Artikel 5 Top-Aktien zum Kauf im Dezember ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Anders Bylund besitzt Aktien von Duolingo, Inc. Brian Feroldi besitzt Aktien von MercadoLibre und Zoom Video Communications. Jeremy Bowman besitzt Aktien von MercadoLibre, Teladoc Health und Zoom Video Communications. Keith Speights besitzt Aktien von MercadoLibre und Teladoc Health. Timothy Green besitzt Aktien von AT&T.

Dieser Artikel wurde auf Englisch verfasst und am 01.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MercadoLibre, Teladoc Health und Zoom Video Communications. The Motley Fool empfiehlt Discovery (C-Aktien).

