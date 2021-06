5 Wachstumsaktien, um die herum du dein Portfolio bauen kannst

Um lediglich fünf Wachstumsaktien herum ein Portfolio bauen? Das kann für Foolishe Investoren eine interessante Aufgabe sein. Wobei wir eines klarstellen sollten: Selbst mit solchen Basis-Gedanken existiert Raum für weitere Diversifikation.

Hier ist jedoch mein Ansatz mit fünf verschiedenen Wachstumsaktien, um die herum auch du ein Portfolio bauen könntest. Vielleicht entdeckst du ja sogar den einen oder anderen Namen, der auch für dich relevant ist.

Wachstumsaktien: Megatrend E-Commerce

Zunächst einmal würde ich mich bei diesen fünf Wachstumsaktien auf starke Megatrends konzentrieren. Ein Fokus läge bei mir dabei auf dem E-Commerce. Aber nicht, was die großen, etablierten Unternehmen angeht. Obwohl auch diese Kandidaten noch eine solide Rendite versprechen könnten. Nein, ich würde auf kleinere, jüngere Vertreter setzen.

Dabei wären die Aktien von Etsy und Mercadolibre bei mir im Fokus. Mit Etsy würde ich eine vergleichsweise kleine Nische bedienen. Wobei das Marktpotenzial mit 1,7 Billionen US-Dollar vom Management als vergleichsweise hoch bewertet wird. Aber die Marktkapitalisierung ist mit knapp über 20 Mrd. US-Dollar relativ gering. Das könnte eine nette Basis-Wachstumsaktie sein, die noch eine Menge Potenzial verspricht.

Mit Mercadolibre würde ich in eine Wachstumsaktie auswählen, die hingegen in Lateinamerika den größeren Gesamtmarkt ins Visier nimmt. Aber im E-Commerce trotzdem noch in den Kinderschuhen steckt. Der Markt ist hier noch vergleichsweise klein, die Wettbewerbsposition jedoch schon heute stark. Beide Aktien könnten damit die Chance auf marktschlagende Renditen haben.

Wachstumsaktien im Megatrend digitales Bezahlen

Zugleich würde ich außerdem auf den Megatrend digitales Bezahlen setzen. Mit Mercadolibre und dem Zahlungsdienstleister Mercado Pago ist ein solcher Fokus bereits gegeben. Auch deshalb ist diese Aktie so spannend für einen Basis-Charakter. Allerdings bietet dieses Segment noch Raum für Diversifikation.

Eine weitere Wachstumsaktie, die ich in Erwägung ziehen würde, ist die von Square. Der US-amerikanische Zahlungsdienstleister setzt auf klassische Abwicklungen von Zahlungen. Aber auch auf das Privatkunden-Segment mithilfe der Cash App. Das könnt ebenfalls eine interessante Möglichkeit sein, um vom Wachstum in diesem großen Gesamtmarkt zu profitieren.

Mercadolibre und Square sind zwar nicht gering bewertet. Allerdings ist der Gesamtmarkt gigantisch und die Wachstumsaktien könnten ebenfalls eine solide Chance besitzen, den Markt langfristig deutlich zu schlagen.

Ein wenig Streaming, ein wenig Telemedizin

Zu guter Letzt würde ich außerdem noch zwei weitere Trends in mein Basis-Depot mit Wachstumsaktien aufnehmen. Nämlich die Telemedizin und das Streaming. Beide Megatrends besitzen eine gigantische Zukunft. Doch auch hier sind es entweder die Nischen oder der größere Wachstumsmarkt, der noch Potenzial besitzt.

Im Streaming würde ich auf die Roku-Aktie setzen, um vom weiteren Marktwachstum zu profitieren. Content, Betriebssystem und Suchmaschine sind dabei die drei Zauberworte, die diese Chance prägen. Aber auch die Monetarisierung mithilfe von Werbung und anderen Anknüpfungspunkten. Der Plattformbetreiber besitzt jede Menge Potenzial.

Den Reigen meiner Wachstumsaktien in der Telemedizin würde Teladoc Health vervollständigen. Der Ansatz ist, dass diese Aktie ein führender Akteur in einem wachsenden Gesamtmarkt bleibt. Mit diesen fünf Aktien würde ich mich jedenfalls wohlfühlen, um den Markt zu schlagen. Beziehungsweise fühle es mich bereits, denn tatsächlich sind diese Anteilsscheine schon eine Basis in meinem Depot.

Der Artikel 5 Wachstumsaktien, um die herum du dein Portfolio bauen kannst ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Etsy, Mercadolibre, Roku, Square und Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy, MercadoLibre, Roku, Square und Teladoc Health.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images