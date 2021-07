50+1-Regel und Arbeitsschutzkonzept bei DFL-Versammlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Einen Monat vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison hält die Deutsche Fußball Liga (DFL) eine außerordentliche Mitgliederversammlung in Frankfurt/Main ab. Vertreter der 1. und 2. Liga beraten bei der Präsenzveranstaltung am Mittwoch (11.30 Uhr) unter anderem über die 50+1-Regel.

Das Bundeskartellamt hatte Ende Mai in seiner vorläufigen rechtlichen Einschätzung offiziell Bedenken gegen die Ausnahmeregel geäußert. Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg und die TSG 1899 Hoffenheim sind nicht an die 50+1-Regel gebunden, wonach der Stammverein nach der Ausgliederung seiner Profi-Abteilung in eine Kapitalgesellschaft weiterhin die Mehrheit der Stimmenanteile besitzen muss.

Ferner geht es bei der Versammlung um das überarbeitete medizinisch-hygienische Arbeitsschutzkonzept von DFL und DFB für die Saison 2021/22. Dieses orientiert sich am "GGG-Status" - vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet - statt an den Inzidenzwerten. Die DFL hat dazu bereits einen Entwurf veröffentlicht./ujo/DP/jha