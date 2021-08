500 Euro passives Einkommen pro Monat erreicht? Die halbe Miete zur finanziellen Freiheit

Ein passives Einkommen von 500 Euro pro Monat muss man als Investor natürlich auch erst einmal erreichen. Wenn man bedenkt, dass sich die gesamte Basis der Einkünfte auf 6.000 Euro im Jahr beläuft, erkennen wir ziemlich schnell, dass das womöglich ein längerer Prozess ist.

Bei einer Dividendenrendite von 3 % netto hieße das schließlich, dass man als Investor ein Vermögen in Höhe von 200.000 Euro benötigt. Das ist natürlich alles andere als wenig.

Trotzdem könnten die ersten 500 Euro passives Einkommen bereits die halbe Miete zur finanziellen Freiheit sein. Warum, fragst du dich? Ganz einfach: Weil du mit diesem Geld neue Möglichkeiten erhältst, die du auch besser nutzen solltest.

500 Euro passives Einkommen pro Monat: Weiter geht’s!

Mit 500 Euro passivem Einkommen pro Monat hat man natürlich bereits ein stattliches Vermögen aufgebaut, das einem diese Einkünfte ermöglicht. Wer es jedoch auf die finanzielle Freiheit und höhere Ziele abgesehen hat, der denkt womöglich: Es ist noch ein langer Weg. In Teilen mag das auch stimmen. Allerdings: Du kannst den Weg deutlich abkürzen.

Ganz einfach, indem du deine ersten 500 Euro passives Einkommen pro Monat nimmst und mit deinen eigenen Investitionen kombinierst. Rechnen wir ein bisschen herum: Jede 500 Euro pro Monat erhöhen bei einer Dividendenrendite von 3 % dein jährliches Einkommen um 15 %. Oder um über einen Euro pro Monat. Mit den besagten 6.000 Euro im ersten Jahr kannst du wiederum deine Einkommensbasis um 180 Euro im ersten Jahr, beziehungsweise 15 Euro pro Monat steigern.

Und auch hier greift dann natürlich der Zins- und Zinseszinseffekt. Deine ersten 500 Euro passives Einkommen reinvestiert entfalten daher eine starke Macht. Und erhöhen zugleich in jedem Jahr konsequent deine finanziellen Möglichkeiten. Insofern wage ich einfach mal zu behaupten, dass das bereits die halbe Miete für dich und deine finanzielle Freiheit sein könnte.

Gegenfrage: Wie viel kannst du selbst investieren?

Außerdem solltest du ein passives Einkommen in Höhe von 500 Euro nicht mit deinem Gehalt vergleichen. Nein, sondern mit einem anderen Wert. Nämlich mit dem, den du selbst jeden Monat in Dividendenaktien oder womöglich auch ETFs stecken kannst. Ziemlich schnell dürfte hier klar sein: Dieses Geld, das du mit diesen Einkünften erzielst, steigert deine Investitionsquote erheblich.

Auch das ist für mich ein Blickwinkel, der zeigen könnte: Die ersten 500 Euro passives Einkommen sind absolut relevant für dich und deine finanziellen Ziele. Sowie die Reinvestitionen und das Füttern des Zins- und Zinseszinseffekts. Bis zur finanziellen Freiheit mag es zwar noch Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt oder länger dauern. Trotzdem: Du befindest dich bereits mit diesem Meilenstein auf einem hervorragenden Weg.

