500 Euro übrig? Diese Top-Aktie habe ich mit Rabatt gekauft

Die Aktie von Sea Limited war in den vergangenen zwei Jahren nichts für schwache Nerven. Ausgehend von den Tiefs der Corona-Krise stieg sie bis zum Herbst 2021 um mehr als den Faktor sieben. Anschließend folgte ein Kursabsturz von 67 %, von dem sich die Aktie in den letzten Tagen etwas erholt hat (Stand: 26.02.2022, gilt für alle Angaben). Die Geschäftsentwicklung war im gesamten Zeitraum jedoch äußerst positiv. Ich habe daher den Rabatt genutzt und meine Position aufgestockt.

Starkes Wachstum

Doch was macht das 2009 gegründete Unternehmen mit Sitz in Singapur überhaupt? Sea Limited begann damit, Online-Games zu entwickeln und zu vertreiben. Insbesondere das Handy-Spiel Free Fire ist ein weltweiter Erfolg. In 2019 und 2020 war es das am meisten heruntergeladene mobile Spiel weltweit. Die Gewinne aus diesem Geschäftsbereich investierte Sea Limited ab 2015 in den Aufbau der Online-Shopping-Plattform Shopee. Diese ist inzwischen die größte Shopping-Plattform in Südostasien und expandiert in weitere Märkte. Der dritte Geschäftsbereich, die digitalen Finanzdienstleistungen, profitiert von dem Erfolg der Plattform. Zahlungen im eigenen Online-Handel, aber auch außerhalb dessen können darüber getätigt sowie weitere Bankdienstleistungen in Anspruch genommen werden.

Alle drei Geschäftsbereiche wachsen mit extrem hohen Raten. Im letzten Quartal wuchs der Gesamtumsatz um 122 % auf 2,7 Mrd. US-Dollar. Zwei Jahre zuvor, also vor der Corona-Krise, betrug der Quartalsumsatz noch 0,8 Mrd. US-Dollar. Das gründergeführte Unternehmen wächst also enorm stark und ist mittlerweile alles andere als klein. Der Gaming-Bereich hat 729 Mio. aktive Nutzer, der Bereich der digitalen Finanzdienstleistungen 39,3 Mio. Nutzer und das Bruttowarenvolumen von Shopee betrug im letzten Quartal 16,8 Mrd. US-Dollar. Zum Vergleich: Bei Etsy und Zalando liegt das Bruttowarenvolumen in einem ganzen Geschäftsjahr jeweils niedriger.

Profitabilität und Expansion

Allerdings ist Sea Limited anders als Etsy und Zalando nicht profitabel. Der Bruttogewinn stieg im vergangenen Quartal stärker als der Umsatz auf 1 Mrd. US-Dollar. Die Ausgaben, insbesondere für Sales & Marketing, stiegen jedoch noch stärker und ließen den Netto-Verlust auf 0,6 Mrd. US-Dollar ansteigen. Der Fokus des Unternehmens liegt eindeutig auf Wachstum. In Anbetracht eines Cash-Bestandes von zuletzt 11,8 Mrd. US-Dollar kann sich Sea Limited diese Strategie leisten.

Mit ungefähr 600 Mio. Menschen ist der Markt in Südostasien riesig. Doch das ist dem Unternehmen nicht genug. Nach der Expansion nach Südamerika ist Shopee seit ein paar Monaten auch in Polen und in Indien aktiv. Auch die anderen beiden Geschäftsbereiche können noch in so viele Richtungen wachsen. Gaming und mobiles Bezahlen sind schließlich absolute Zukunftstrends. Ich kenne kaum ein Unternehmen mit mehr unterschiedlichen Wachstumsrichtungen.

Meine Kaufgründe

Neben dieser Optionalität und dem starken Wachstum überzeugt mich eine Reihe weiterer Faktoren bei Sea Limited. Der Gründer ist immer noch CEO des Unternehmens und hält ungefähr 25 % der Anteile. Er hat bewiesen, dass er neue Geschäftsbereiche und Märkte erfolgreich erschließen kann, und hat, wie ich, Interesse an steigenden Aktienkursen. Angesichts vieler Millionen Nutzer und der eigenen Logistik sehe ich starke Netzwerkeffekte insbesondere bei Shopee. Die Diversifikation des Geschäfts mit drei jeweils stark wachsenden Segmenten ist ein weiterer Pluspunkt für mich. Ich mag außerdem die regionale Ausbreitung, da sich diese von den meisten anderen Unternehmen in meinem Depot unterscheidet. Und all dies bekomme ich zu einem KUV von 8,5. Nachdem das KUV zwischenzeitlich bei über 20 lag, liegt es jetzt wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Auch die Marktkapitalisierung von 77 Mrd. US-Dollar lässt in meinen Augen noch viel Spielraum nach oben. Ich habe nachgekauft und bin gespannt, wo das Unternehmen in zehn Jahren stehen wird.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Etsy und Sea Limited. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy, Sea Limited und Zalando.

