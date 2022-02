500 Mio. Euro für Wachstum: Hui, TUI!

Bei der TUI-Aktie gibt es nur einen Fokus, worauf es langfristig hinauslaufen muss: ein möglichst normales Geschäft. Die Pandemie und die Belastungen sollten früher oder später enden. Was bleibt, ist ein Konzern, der mit einer veränderten Ausgangslage und einer hohen Verschuldung umgehen muss. Und idealerweise zurück in eine bessere Zukunft startet, ohne eine derartige Schuldenlast.

Zu diesem Zweck hat sich das Management etwas einfallen lassen: Wachstum muss her. Aufgrund der besagten Verschuldung ist das nicht so einfach zu finanzieren. Fondslösungen sollen für Investoren, aber auch für das Management der TUI-Aktie das Fundament für Renditen und Ergebnisse legen. Jetzt startet offensichtlich bald ein erster solcher Fonds. Oder wir können auch titeln: 500 Mio. Euro für Wachstum sind bei dem Reisekonzern angedacht.

TUI -Aktie: Der erste Fonds für Wachstum!

Genauer gesagt launcht das Management der TUI-Aktie jetzt einen ersten Hotelfonds, der ein Volumen in Höhe von 500 Mio. Euro erreichen soll. Er richtet sich primär an institutionelle Investoren. Damit soll ein langfristig orientierter Fokus erreicht werden. In Zusammenarbeit mit Hansainvest startet jetzt jedenfalls dieses erste Vehikel.

Der Touristikkonzern kann sich offenbar über einen soliden Zulauf freuen. So heißt es unter anderem bei finanzen.net, dass eine der größten, deutschen Pensionskassen eine Zusage erteilt habe. TUI selbst ist mit 10 % des Eigenkapitals an dem Hotelfonds beteiligt. Grundsätzlich eine interessante Möglichkeit, um sich finanziellen Spielraum für weiteres Wachstum zu schaffen.

Mit den Mitteln möchte das Management der TUI-Aktie vorwiegend in neue Hotelanlagen investieren. Mehr Hotels, mehr Reiseziele und ein deutlich größeres Angebot können natürlich Wachstum bedeuten. Mit diesem Schritt zeigt das Management des Reisekonzerns, dass man definitiv dabei ist, in die Zukunft zu blicken.

Eine gute Strategie!

In den vergangenen Jahren bin ich mit Sicherheit nicht sparsam gewesen, was meine Kritik an der TUI-Aktie angeht. Allerdings muss ich sagen: Diese Strategie finde ich ziemlich interessant. Vielleicht erweist sie sich sogar als Coup, um trotz der finanziellen Lage investieren zu können. Sich institutionelle Investoren an Bord zu holen, sie mit Rendite zu locken und damit eine Win-win-Situation für sich selbst und die Investoren zu schaffen: Das ist ohne Zweifel smart.

Der Fokus kann damit auf Wachstum, Normalität und Besserung liegen. Und eben dem langfristigen Schuldenabbau in einer Welt ohne Pandemie und Einschränkungen. Wobei das für mich weiterhin das größte Fragezeichen im Reisemarkt bleibt.

Trotzdem geht das Management der TUI-Aktie damit den richtigen Schritt. Ob die Aktie dadurch unternehmensorientiert ein Kauf ist, das bleibt für mich jedoch eine andere Frage.

Der Artikel 500 Mio. Euro für Wachstum: Hui, TUI! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images