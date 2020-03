50Hertz-Chef rechnet mit moderatem Anstieg des Stromverbrauchs

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt geht von einer zeitnahen Regelung für die rund 1000 unbegleiteten oder kranken Kinder aus, die aus den griechischen Flüchtlingslagern nach Europa kommen sollen. Es werde "in den nächsten Tagen" weitere Gespräche in Europa geben, dass sich auch andere europäische Länder an der Aufnahme dieser Kinder beteiligen. Es gebe dafür bereits Hinweise, sagte Dobrindt am Montag in Berlin. Er hoffe, dass man auf europäischer Ebene schnell eine Vereinbarung finden könne, wie diese rund 1000 Kinder verteilt werden können.

Der Koalitionsausschuss hatte in der Nacht zu Dienstag beschlossen, dass Griechenland bei der "schwierigen humanitären Lage von etwa 1000 bis 1500 Kindern auf den griechischen Inseln" unterstützt werden solle. Es handelt sich laut dem Koalitionsbeschluss um Kinder, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre seien. Auf europäischer Ebene werde derzeit verhandelt, um in einer "Koalition der Willigen" die Übernahme dieser Kinder zu organisieren. Offensichtlich hat Frankreich bereits signalisiert, ebenfalls einen Teil der Kinder zu übernehmen./rm/DP/zb