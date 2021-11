520 Gründe, in einen MSCI World-ETF zu investieren – und zwar zügig

Wir leben in einer Zeit, in der wir Zinsen auf Sparkonten nicht mehr in Prozent, sondern eher in der zweiten Nachkommastelle messen müssen. Sparen und Vorsorgen mit Bankprodukten ist in dieser Situation unmöglich. Besonders, wenn wir bedenken, dass das Geld aktuell mit hoher Geschwindigkeit an Kaufkraft verliert. Schuld ist die Inflation, die im November in Deutschland auf 5,2 % - oder eben 520 sogenannte Basispunkte - gestiegen ist.

Die Inflation steigt auf 5,2 %

Das zumindest geht aus einer vorläufigen Schätzung des Statistischen Bundesamtes hervor. Es ist der höchste Stand der Inflation seit fast 30 Jahren. Der Anstieg hat sich damit gegenüber dem Oktober, als die Preise im Vorjahresvergleich um 4,5 % gestiegen waren, nochmal deutlich beschleunigt und übertraf auch die Erwartungen von Volkswirtschaftlern.

In der Fachwelt tobt eine Diskussion darüber, ob die Inflation nun vorübergehend oder dauerhaft ist. Für dich als Sparer ist das aber eigentlich egal: In jedem Fall verlieren deine Ersparnisse auf dem Tagesgeldkonto, im Bausparvertrag oder in der Lebensversicherung real an Wert! Zeit, sich nach Alternativen umzusehen, wie zum Beispiel einen MSCI World-ETF

Wie dich ein MSCI World-ETF vor der Inflation rettet

Der MSCI World ist ein Aktienindex, der die Aktien von über 1.500 weltweit bekannten Unternehmen enthält. Die wichtigsten von ihnen kommen aus den USA, aber es sind Werte aus allen Industrieländern der Erde dabei.

Diese Tatsache senkt erheblich das Risiko dieser Aktienanlage. Denn während du bei einem Investment in einzelne Unternehmen auch das unternehmensspezifische Risiko trägst, trifft das auf einen MSCI World-ETF nicht zu. Wenn ein Unternehmen gerade schlechte Geschäfte macht, kann die schlechte Aktienperformance dieses Unternehmens von den anderen ausgeglichen werden.

Doch das Wichtigste am MSCI World-ETF ist die Rendite. Zwar schwanken Aktienkurse unvermeidlich, wodurch du zwischendurch vielleicht auch mal ins Minus rutschen könntest. Doch das ist nicht weiter schlimm. Bisher kam der Aktienmarkt nach jedem Crash stärker zurück. Und so haben Anleger, die seit Anfang 1988 die im Weltindex enthaltenen Aktien halten, eine jährliche Durchschnittsrendite von knapp 8,7 % erzielt. Das ist deutlich mehr als die Inflation!

ETF-Sparen ist für jedermann

Weitere Vorteile von MSCI World-ETFs gegenüber anderen Finanzprodukten sind die typischerweise sehr niedrigen Gebühren und die Tatsache, dass viele Depotanbieter Investments schon ab einer Sparrate von 1 Euro anbieten. Heutzutage besitzt jeder die Voraussetzungen, um am Aktienmarkt investieren und am Erfolg der größten Unternehmen weltweit teilhaben zu können.

Auch der Star-Investor Warren Buffett ist ein großer Fan von ETFs. Sie sind eine gute Lösung für alle Sparer, die gerne am Aktienmarkt investieren, aber sich ungern damit beschäftigen wollen. Und in den heutigen Zeiten könnte ein MSCI World-ETF - möglicherweise ergänzt mit anderen ETFs - eine gute Option sein, um der grassierenden Inflation zu entkommen.

