6 Fehler beim Investieren, die man in seinen 30ern vermeiden sollte

In deinen Zwanzigern willst du vielleicht radikal sein und die Welt verändern, aber in deinen Dreißigern willst du vielleicht einfach nur glücklich sein und die Füße am Boden behalten.- Jonathan Krisel, Autor und Regisseur von Portlandia

Es gibt keinen Grund, damit aufzuhören, die Welt über deine 20er hinaus verändern zu wollen - und das Streben nach Glück und Erdung sind in jedem Alter gute Ziele. Eine wertvolle Sache, die du in deinen 30ern tun solltest, ist, auf deine Finanzen zu achten und dich für eine finanziell sichere Zukunft zu rüsten. Das kann dir helfen, mehr Kontrolle über dein Leben zu haben - und geerdet zu sein.

Hier sind sieben Fehler beim Investieren, die du in deinen 30ern vermeiden solltest:

1. Kreditkartenschulden anhäufen

Das ist für viele Menschen ein großes Problem, denn wenn du erst einmal Zehntausende von Dollar auf deinen Kreditkarten schuldest und dir steile Zinsen berechnet werden, wie es bei Kreditkarten oft der Fall ist, kann es schwer sein, sie abzuzahlen. Oft ist es unmöglich, andere Fortschritte in deinem finanziellen Leben zu machen, wie zum Beispiel Sparen und Investieren. Bedenke zum Beispiel, dass du bei einem Zinssatz von 20 % für 30.000 US-Dollar jährlich rund 6.000 US-Dollar allein an Zinsen zahlen musst.

Versuche also, nicht zu viele Schulden anzusparen, es sei denn, es handelt sich um eine Hypothek oder einen Autokredit mit einem relativ niedrigen Zinssatz. Wenn du bereits viele Schulden hast, dann zahle sie schnellstmöglich ab. Es mag nicht einfach sein, aber du kannst deine Kreditkartenschulden abbezahlen - viele Menschen haben es geschafft.

2. Nicht unter deinen Möglichkeiten leben

In deinen 30ern ist der perfekte Zeitpunkt, um anzufangen, unter deinen Möglichkeiten zu leben, wenn du das nicht schon tust. Lege einen Notfallfonds mit genug Geld an, um deine nicht verhandelbaren Lebenshaltungskosten für mindestens ein paar Monate zu decken, und gib dann weniger aus, als du einnimmst.

Es kann nützlich sein, ein Budget zu erstellen, das alle Geldein- und -ausgänge deines Haushalts widerspiegelt. Wenn du genau siehst, wohin dein Geld fließt, kannst du erkennen, wo du deine Ausgaben einschränken kannst, um mehr zu sparen.

3. Verdiene nicht so viel wie du kannst - damit du investieren kannst

In deinen 30ern näherst du dich deinen besten Einkommensjahren oder hast sie schon erreicht. Es lohnt sich zu versuchen, so viel wie möglich zu verdienen, damit du so viel wie möglich investieren kannst. Deine am frühesten investierten US-Dollars sind deine stärksten, da sie am meisten Zeit haben, um zu wachsen. Je länger du regelmäßig investierst, desto mehr kannst du anhäufen.

Die folgende Tabelle soll dich inspirieren und zeigt, wie groß dein Portfolio mit der Zeit werden kann. Diejenigen, die in ihren 40ern oder 50ern sind, haben vielleicht keine 20 oder 30 Jahre vor sich, in denen sie sparen und investieren können, aber diejenigen in ihren 30ern haben das in der Regel.

8 % Rendite pro Jahr über 10.000 USD investiert pro Jahr 15.000 USD investiert pro Jahr 20.000 USD investiert pro Jahr 5 Jahre 63.359 USD 95.039 USD 126.718 USD 10 Jahre 156.455 USD 234.683 USD 312.910 USD 15 Jahre 293.243 USD 439.865 USD 586.486 USD 20 Jahre 494.229 USD 741.344 USD 988.458 USD 25 Jahre 789.544 USD 1.184.316 USD 1.579.088 USD 30 Jahre 1.223.459 USD 1.835.189 USD 2.446.918 USD

DATENQUELLE: BERECHNUNGEN DES AUTORS.

4. Zu konservativ investieren

Zu konservativ investieren ist ein großer Fehler, den viele junge Menschen machen. Das Investieren in Staatsanleihen oder Banksparkonten oder sogar in Immobilien wird deinen Wohlstand auf lange Sicht nicht annähernd so stark erhöhen wie Aktien. Jemand, der sich dem Ruhestand nähert, möchte vielleicht mit Anleihen und anderen risikoärmeren oder weniger volatilen Investitionen diversifiziert sein, aber wenn du noch 20 oder 30 Jahre vor dir hast, möchtest du vielleicht hauptsächlich bei Aktien bleiben.

Du kannst eine Menge aus der Börse herausholen, indem du dich einfach an einen oder mehrere Indexfonds hältst. Sie liefern die ungefähren Renditen der Indizes, die sie abbilden, und erfordern sehr wenig Zeit oder Aufmerksamkeit von dir. Die Börse hat über lange Zeiträume im Durchschnitt jährliche Renditen von fast 10 % erzielt, und ein kostengünstiger S&P 500-Indexfonds könnte mit genügend Zeit ähnliche Renditen bieten.

5. Nicht über Geld mit deinem zukünftigen Ehepartner sprechen

Viele Menschen heiraten in ihren Dreißigern, und wenn du das tust, solltest du sicher sein, dass ihr zusammen über Geld redet - häufig. So werdet ihr auf derselben Seite stehen, was die finanziellen Ziele angeht und wie ihr sie erreichen wollt. Andernfalls kann es sein, dass du sparst und fleißig investierst, während dein geliebter Partner viel Geld ausgibt und vielleicht sogar Schulden macht. Auch wenn du dich gerade erst verabredest, solltest du auf die Einstellungen und Gewohnheiten deines potenziellen Partners in Bezug auf Geld achten.

6. Nicht für die Collegekosten deiner Kinder sparen

Wenn du planst, Kinder zu haben, solltest du die Kosten für die Ausbildung deiner Kinder nicht auf die lange Bank schieben, denn das College kostet heutzutage eine Menge Geld (es wird jedoch unterschätzt, dass viele Kinder erhebliche finanzielle Unterstützung erhalten, also geh nicht davon aus, dass du den vollen Preis zahlen musst).

Deine 30er Jahre können ein sehr aufregendes Jahrzehnt sein, und es ist eines, das du nutzen kannst, um dich für eine große finanzielle Sicherheit zu rüsten - jetzt und in der Zukunft. Du kannst beginnen, das Vermögen anzusammeln, das du brauchst, um kommende Ausgaben wie eine Anzahlung für ein Haus, Collegekosten und deinen späteren Ruhestand zu decken. Je mehr du jetzt tust, desto glücklicher wirst du in Zukunft sein.

