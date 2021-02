7 brandheiße Aktien - Die Rallye geht weiter / DER AKTIONÄR Nr. 07/21

Andreas Deutsch und Martin Weiß stellen die spannendsten Themen daraus vor. In der Titelstory werden diesmal sieben brandheiße Aktien vorgestellt. Der Top-Tipp ist diesmal Alphabet. Erfahren Sie, was der Konzern wirklich wert ist. Zudem startet die Dividenden-Saison. Alles was man dazu wissen muss, gibt es ebenfalls im neuen AKTIONÄR. Die aktuelle Ausgabe finden Sie hier: https://tinyurl.com/1kzayrzr

Zugehörige Wertpapiere: