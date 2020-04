750.000 Betriebe kündigen Kurzarbeit an

Berlin (Reuters) - Immer mehr Betriebe melden als Folge der Virus-Krise bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) Kurzarbeit an.

Bundesweit kündigten bereits 725.000 Betriebe eine Zwangspause für ihre Beschäftigten an, wie die BA am Mittwoch mitteilte. Die Rekordzahl entspricht jedem dritten Betrieb in der BA-Statistik. Innerhalb einer Woche stieg die Zahl um rund 75.000 Betriebe.

Millionen Beschäftigte müssen daher mit Einkommensverlusten rechnen, weil das Kurzarbeitergeld nur 60 Prozent oder bei Beschäftigten mit Kindern 67 Prozent des Lohnausfalls erstattet. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ließ in einem Reuters-Interview offen, ob etwa Gering- und Mittelverdiener mit einer gesetzlichen Erhöhung des Kurzarbeitergeldes rechnen können.

BA - VOR ALLEM EINZELHANDEL UND GASTRONOMIE BETROFFEN

Die Kurzarbeitanzeigen kommen laut BA aus nahezu allen Branchen. Schwerpunkte seien weiterhin der Einzelhandel und das Gastgewerbe. Mit der Anzeige starten die Betriebe das förmliche Verfahren, damit Beschäftigte Kurzarbeitergeld erhalten. Wie viele Beschäftigte betroffen sind, kann die BA noch nicht abschätzen. Die Daten beruhen noch auf einer Schnellauswertung und nicht auf der amtlichen Meldestatistik. Die Behörde und auch die Bundesregierung gehen davon aus, dass der Rekordwert von knapp 1,5 Millionen Kurzarbeitern vom Frühjahr 2009 zu Zeiten der globalen Finanzkrise bei weitem übertroffen wird. Allein in der Metall- und Elektrobranche rechnen die Arbeitgeber bis Ende des Monats mit über zwei Millionen Kurzarbeitern.

Zu Überlegungen in der Bundesregierung, das Kurzarbeitergeld für bestimmte Gruppen zu erhöhen, verwies Scholz darauf, dass viele Unternehmen Vereinbarungen unterzeichnet hätten, die Mindestzahlungen der BA aufzustocken. "Die Gespräche mit den Sozialpartnern laufen über die Frage, wie weit das noch weiter ausgebaut werden kann, was die Unternehmen selbst von sich aus tun", sagte der Vizekanzler. "Und dann werden wir sehen, was als Nächstes notwendig ist."